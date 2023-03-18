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Даниил Медведев, Фрэнсис Тиафо, Карлос Алькарас: онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2023, где смотреть, сетка, расписание

Медведев рвётся в 4-й подряд финал — теперь в Индиан-Уэллсе! Чем ответит американец? LIVE!
Даниил Сальников
Медведев рвётся в 4-й подряд финал
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В Калифорнии идут решающие сражения. Даниила не остановить? Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе. Впервые за весь розыгрыш у женщин назначен выходной день, а вот у мужчин пройдут оба полуфинала. Испанец Алькарас на всех парах мчится не только к титулу, но и к званию первой ракетки мира. Для этого осталось обыграть Синнера, а затем ещё одного соперника в финале. У Карлоса и Янника счёт личных встреч в официальных поединках пока равный – 2-2. А для поклонников российского тенниса наибольший интерес вызывает противостояние Даниила Медведева с местным любимцем Фрэнсисом Тиафо. Пока наш парень в матчах на уровне ATP ведёт всухую – 4-0. Ну а что получится на этот раз – узнаете в нашем лайве.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс – 2023. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
18 марта 2023, суббота. 23:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
19 марта 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Live Даниил Сальников

У пары Алькарас — Синнер уже довольно внушительная история противостояния. И если победит Алькарас, он окажется в одном матче от звания 1-й ракетки мира.

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20:14 Даниил Сальников

Так всё же! Сможет Тиафо остановить Медведева, а Синнер — испанца Алькараса? Или финала Алькарас — Медведев уже не избежать? Давайте угадаем?

Если у вас не открывается опрос, можно его пройти по ссылке.

20:06 Даниил Сальников

У Даниила Медведева было целых два дня отдыха подряд. А перед этим он в 1/4 финала россиянин в двух сетах остановил испанца Алехандро Давидович-Фокину. Тиафо же остановил чемпиона Индиан-Уэллса-2021 Кэмерона Норри.

Медведев в 1/2 финала Индиан-Уэллса — его кто-то остановит? Расписание, расклады и сетки Медведев в 1/2 финала Индиан-Уэллса — его кто-то остановит? Расписание, расклады и сетки
20:02 Даниил Сальников

А днём ранее завершились четвертьфиналы в верхних половинах сеток. Карлос Алькарас и Янник Синнер пробились в полуфиналы и составили компанию Медведеву и Тиафо, которые пробились в четвёрку лучших ещё раньше.

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19:52 Даниил Сальников

Мужчины в ночь с пятницы на субботу разыгрывают в Индиан-Уэллсе оба полуфинала, а у женщин сегодня выходной. Зато накануне определились обе финалистки. Это будет полное повторение по составу решающего матча Australian Open — Соболенко — Рыбакина.

Соболенко и Рыбакина снова разыграют финал! Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса Соболенко и Рыбакина снова разыграют финал! Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса
19:49 Даниил Сальников

Расписание 11-го игрового дня выглядит так.

Мужчины. 1/2 финала
Не ранее 23:00 мск. Медведев (Россия, 5) – Тиафо (США, 14)
Около 0:30. Алькарас (Испания, 1) – Синнер (Италия, 11)
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