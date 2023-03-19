Безумие! Россиянки сыграли самый длинный финал в истории на турнире в Индиан-Уэллсе-2017

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе-2017 уникален в историческом плане. Впервые за 43-летнюю историю турнира оба одиночных финала соревнований были мононациональными: в женском встретились россиянки Елена Веснина и Светлана Кузнецова, а в мужском – швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Кроме того, Веснина и Кузнецова стали второй парой соотечественниц, которые разыграли титул в Калифорнии. Ранее это тоже делали россиянки, когда в 2006 году Мария Шарапова обыграла Елену Дементьеву.

Федерер в своём финале без особых проблем победил Вавринку (6:4, 7:5), выиграв 25-й турнир серии «Мастерс» в карьере и 90-й титул в целом. Дежурный результат для Роджера, чего не скажешь об участницах женского финала. Веснина (14-я сеяная) и Кузнецова (8) неожиданно добрались до решающего матча крупного турнира. Зрителей они не разочаровали. Елена сломила Светлану (6:7, 7:5, 6:4) в чрезвычайно напряжённой встрече, которая длилась 3 часа 1 минуту. Этот финал стал самым длинным в истории Индиан-Уэллса.

Как проходил финал Веснина — Кузнецова

30-летняя Веснина в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе-2017 обыграла 28-ю сеяную француженку Кристину Младенович (6:3, 6:4), а перед этим разобралась с более грозными Винус Уильямс (6:2, 4:6, 6:3) и второй ракеткой мира Анжеликой Кербер (6:3, 6:3). Елена вышла в десятый и крупнейший одиночный финал в карьере. Она переживала вторую молодость. На старте сезона-2016 Веснина даже не входила в топ-120 рейтинга, в Индиан-Уэллсе в том году вылетела уже в первом круге квалификации. Но затем началось настоящее перерождение. Веснина вышла в полуфинал Уимблдона, выиграла золотую медаль Олимпиады в паре и добивалась солидного результата на более мелких турнирах, что позволило ворваться в топ-15. «30 – это новые 20», — объясняла свой неожиданный прогресс Елена.

31-летняя Кузнецова сломила третью ракетку мира Каролину Плишкову (7:6, 7:6) в полуфинале Индиан-Уэллса-2017. До этого Светлана выбивала соперниц, которые были ниже неё в рейтинге. Кузнецова вышла в 40-й финал в карьере и третий – на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В двух своих предыдущих калифорнийских финалах она проиграла Даниэле Гантуховой (2007) и Ане Иванович (2008). Светлана считалась фавориткой встречи с Весниной за счёт более высокого рейтинга и преимущества в опыте, к тому же её соперница считалась скорее «парницей», а не «одиночницей». Хотя счёт по личным встречам теннисисток перед финалом был 1:1, и совсем уж списывать Елену со счетов не стоило.

Елена Веснина и Светлана Кузнецова на финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2017 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Веснина с первых минут серьёзно включилась в борьбу, стараясь не давать фору более именитой сопернице. Во втором гейме Елена сделала брейк и повела 2:0. Кузнецова сразу же сравняла счёт. Веснина снова сделала брейк, но вновь моментально упустила преимущество. Дело дошло до тай-брейка. Кузнецова ни разу не уступала в счёте, но и особо не отрывалась. Светлана выиграла 8:6 и с большим трудом взяла первый сет, сделав вескую заявку на общую победу.

Весниной было непросто справиться с обидным проигрышем стартовой партии. Кузнецова повела 4:1 на старте второго сета. Показалось, что Елена может окончательно посыпаться. В середине второго сета Веснина эмоционально обратилась к своему отцу, который советовал ей чаще играть короткими кроссами: «Ты что, не видишь, как она играет? Как я с накрученного мяча тебе сыграю короткий кросс?»

Удивительно, но после этого инцидента Веснина заметно активизировалась. Елена выиграла четыре гейма подряд. Кузнецова включилась и сделала брейк при счёте 4:5, но затем пусть и в борьбе и с долгими розыгрышами, но отдала свою подачу и партию в целом 5:7.

Финал Индиан-Уэллса дошёл до третьего сета. Это произошло всего третий раз за предыдущие 15 лет. Знаменитости на трибунах, в числе которых были миллиардер Билл Гейтс, актёры Джон Хэмм и Шарлиз Терон, легенда тенниса Род Лэйвер, разочарованными не остались.

«Вот это матч! Классный финал. Ни одна девушка не сдаётся», — написала по ходу игры в соцсетях 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова.

В третьем сете Кузнецова повела 4:2, но снова упустила преимущество. Веснина выиграла четыре гейма подряд, а с ними сет и матч — 6:7, 7:5, 6:4. На корте творилось настоящее безумие. Очень неровная игра с большим количеством брейков в исполнении соперниц, но при этом крайне интересная.

Елена Веснина упала на корт после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе-2017 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Финальная встреча продолжалась рекордные для Индиан-Уэллса 3 часа 1 минуту. Теннисистки разыграли 35 геймов, что также стало новым рекордом. Предыдущий (30) был зафиксирован дважды: в 1999 году, когда Серена Уильямс победила Штеффи Граф, и в 2015 году, когда Симона Халеп обыграла Елену Янкович.

Комментарии теннисисток после финала и курьёзный случай на пресс-конференции

Светлана Кузнецова старалась найти в своём проигрыше положительные моменты.

«Нужно смотреть на вещи позитивно. Я дошла до финала, и это здорово. Я проиграла матч, который должна была выиграть, но это теннис. Никто не умер, так что я двигаюсь дальше, и я на правильном пути. Играю я лучше, одерживаю много хороших побед, в двух сетах, так что всё хорошо. Безусловно, я расстроена тем, что проиграла, но надеюсь, что я оправлюсь, и всё будет хорошо», — заявила Кузнецова.

Светлана Кузнецова на финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2017 Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Елена Веснина искренне радовалась победе, которая далась ей очень непросто.

«Теннис прекрасен – вот что я могу сказать. Во втором сете я просто боролась за то, чтобы подольше задержаться на корте, не отдать победу так просто. Я говорила себе: «Ты проигрываешь 1:4, терять нечего. Просто борись за каждый гейм, за каждое очко, постарайся заслужить победу в каждом розыгрыше, потому что она ничего тебе не отдаст». После матча я говорила со своей мамой, и она такая: «Господи, сначала ей помог трос на сет-пойнте, а потом в начале второго сета ты выглядела подавленной». И это правда. Я потеряла боевой дух, с которым подходила к каждому гейму. Начала много ошибаться в первом или втором ударе. Затяжных розыгрышей, как в первом сете, уже не было.

Светлана выиграла первый сет, а потом вела 4:1 во втором и 4:2 в третьем. У неё было очень много брейк-пойнтов на моей подаче. В геймах на своей подаче она несколько раз вела 30-0. Но я постоянно отыгрывалась. Я цеплялась за матч, ничего не отдавала. Не думала о том, что матч кончается, а думала только о том, как вернуться в игру. Когда я сделала брейк при счёте 4:4 и пошла подавать на матч, то думала так: «Я это не упущу. Я подам. Я ни за что не проиграю этот гейм». Не знаю, откуда во мне такое появилось, когда я подавала на титул, почему я не нервничала. Я была очень спокойна. Я не боялась проиграть, а просто старалась играть. Я выиграла титул, и всем это кажется чудом – вам, мне, всем девочкам в туре. Думаю, в начале турнира никто не думал, что я могу выиграть титул. Я и сама так не думала! Даже перед финалом Светлана была фаворитом. Но меня это не беспокоило. Я просто очень хотела победить», — сказала Веснина.

Елена Веснина с кубком «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

На пресс-конференции Весниной произошёл курьёзный случай. Организаторы турнира забрали стоявший возле Елены чемпионский кубок, когда она отвечала на вопросы журналистов. Оказалось, что в это время закончился мужской финал, в котором Роджер Федерер за 1 час 20 минут разобрался со Стэном Вавринкой. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе трофей один для мужчин и женщин. Кубок остаётся в музее турнира, а его уменьшенные копии отдают победителям. Веснина в Индиан-Уэллсе поразила окружающих своей открытостью и жизнерадостностью. На сложившуюся ситуацию она отреагировала с присущим себе юмором.

«Сложилась любопытная ситуация. Я сидела, общалась с журналистами. Рядом со мной стоял чемпионский кубок, огромный, хрустальный, весом килограммов 10, если не больше, я его еле подняла… И тут в разгар моей пресс-конференции в зал вбегают люди и… забирают приз! Я кричу им: «Нет, пожалуйста, не уносите!» (Смеётся.) Но таковы правила. Федерер подавал на матчболе, а кубок в Индиан-Уэллсе один на женщин и мужчин. Увезла с собой только мини-копию», — признавалась Веснина.

Турнир в Индиан-Уэллсе (BNP Paribas Open) относится к категории Premier Mandatory – самой престижной в женском теннисе после «Больших шлемов» и Итогового WTA. Веснина завоевала самый значимый трофей в одиночном разряде. Елена поднялась на 13-е место в рейтинге, что стало лучшим результатом в её карьере.

После Индиан-Уэллса-2017 Веснина вновь преимущественно блистала в парном разряде. В миксте она выиграла серебряные медали на недавней Олимпиаде в Токио, а затем приостановила карьеру. Недавно 36-летняя теннисистка объявила, что ждёт второго ребёнка. После этого не исключено, что Веснина снова вернётся на корт и будет участвовать в профессиональных турнирах.