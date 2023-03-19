Лишь Медведев может помешать Алькарасу сместить Джоковича! Расписание, сетки Индиан-Уэллса

На супертурнире в Индиан-Уэллсе с общим призовым фондом $ 17,6 млн определились все финалисты. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени у женщин был выходной день, а мужчины провели оба полуфинальных матча. Среди выступавших был и россиянин Даниил Медведев.

Итоги 11-го дня. 18 марта, суббота

В соперники Медведеву по полуфиналу достался американец Фрэнсис Тиафо, с которым у россиянина был до этого довольно комфортный счёт личных встреч на уровне ATP – 4-0, причём Фрэнсис за это время взял у соперника лишь сет. Правда был у них ещё один поединок в рамках квалификации турнира в Ницце-2015, который остался за Тиафо, но он в официальный зачёт не идёт. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в интервью «Чемпионату» дал свой прогноз на полуфинал: «Исходя из того, что Даниил сейчас выигрывает, у него сейчас практически идеальная форма и, самое главное, уверенность. Поэтому Медведев, безусловно, фаворит матча с Тиафо».

В стартовой партии Даниил первым добрался до брейк-пойнтов, в 5-м гейме, но тщетно. Все три шанса россиянин упустил – 2:3. В дальнейшем теннисисты довольно чётко контролировали свои подачи, пока в 11-м гейме Медведев сходу не сделал брейк – 6:5 и тут же подал на сет, причём под ноль – 7:5 за 42 минуты. В следующей партии Даниил сразу же повёл с брейком – 2:0. Он едва не увеличил преимущество в 5-м гейме, но упустил двойной брейк-пойнт – 3:2. При счёте 5:3 на подаче соперника Медведев упустил три матчбола – 5:4, а затем чуть расслабился во время подачи на матч, американец поддавил и добился обратного брейка – 5:5. Даниил тут же восстановил преимущество, добившись брейка под ноль – 6:5. Но и вторую подачу на матч россиянин провалил, не реализовав ещё 4 матчбола – а всего 7! В итоге всё решалось на тай-брейке, но там Медведев уже был хорошо и с 8-го матчбола добился победы – 7:5, 7:6 (7:4) за 1 час 48 минут.

Так Даниил Медведев пробился в свой четвёртый подряд финал, а всего 31-й в карьере, при этом уже 7-й – на «Мастерсе». Отметим, что ранее до решающего матча Индиан-Уэллса добирался лишь один россиянин – Андрей Чесноков в 1992 году.

Соперник Медведева по финалу Индиан-Уэллса-2023 определялся в сражении 19-летнего Карлоса Алькараса с 21-летним Янником Синнером. Это противостояние уже называют битвой ближайшего десятилетия. До этого теннисисты играли 4 раза в официальных матчах и счёт был равный – 2-2. Последняя их встреча прошла в 1/4 финала US Open – 2022, и тогда Алькарас одержал победу в пяти сетах за 5 часов 15 минут напряжённой борьбы, отыгравшись с 1:2 по сетам и с матчбола во время подачи соперника на матч в четвёртой партии. «Не могу дождаться новой игры с Янником! Независимо от того, кто побеждал, я думаю, что наши предыдущие матчи доставили большое удовольствие как болельщикам, так и нам!» — сказал перед новым поединком Карлос Алькарас.

Теннисисты провели матч на больших скоростях, пытаясь загнать соперника в угол или выманить его к сетке, чтобы потом попытаться обвести. Первым брейка добился Алькарас в пятом гейме – 3:2, но вскоре Синнер смог выровнять ситуацию в партии – 4:4. Дело дошло до тай-брейка, где чуть надёжнее сыграл Карлос – 7:6 (7:4) за 1 час 3 минуты. Начало второго сета Янник упустил и позволил сопернику повести с брейком – 3:0. В 6-м гейме итальянец героически отыграл 3 брейк-пойнта и спас свою подачу – 4:2, а вот к чужой за всю партию он так и не смог подобраться – 7:6, 6:3 за 1 час 54 минуты.

Так Алькарас вышел в свой 11-й финал в карьере. В решающем матче он будет бороться не только за престижный трофей, но и за возможность снова стать 1-й ракеткой мира. А помешать ему может теперь только лишь Даниил Медведев.

Мужчины. 1/2 финала

Медведев (Россия, 5) – Тиафо (США, 14) – 7:5, 7:6.

Алькарас (Испания, 1) – Синнер (Италия, 11) – 7:6, 6:3.

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– Тиафо (США, 14) – 7:5, 7:6.Алькарас (Испания, 1) – Синнер (Италия, 11) – 7:6, 6:3.

Расписание 12-го дня. Матчи воскресенья, 19 марта

В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени в Индиан-Уэллсе пройдут финалы. У женщин сразятся Арина Соболенко и Елена Рыбакина. По составу это будет полное повторение решающего матча недавнего Australian Open. Тогда белоруска одержала волевую победу в трёх сетах. Да и вообще все 4 их предыдущие официальные встречи обязательно завершались победой Соболенко, причём в решающей партии. Лишь матч на показательном соревновании Мировая теннисная лига остался за представительницей Казахстана. А вообще Арина на старте сезона-2023 выиграла уже два титула – в Аделаиде и Мельбурне, а всего в 18 матчах одержала 17 побед. Что касается Рыбакиной, то она не так давно ворвалась в топ-10 рейтинга WTA, а после Индиан-Уэллса впервые поднимется в топ-8.

Женщины. Финал

23:00 мск. Рыбакина (Казахстан, 10) – Соболенко (Беларусь, 2)

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23:00 мск. Рыбакина (Казахстан, 10) – Соболенко (Беларусь, 2)

Финальную пару у мужчин составили чемпионы US Open двух последних лет и бывшие первые ракетки мира 19-летний Карлос Алькарас и 27-летний Даниил Медведев. Ранее теннисисты встречались лишь однажды – на Уимблдоне-2021, и тогда уверенную победу одержал россиянин.

Мужчины. Финал

Не ранее 2:00. Алькарас (Испания, 1) – Медведев (Россия, 5)

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Не ранее 2:00. Алькарас (Испания, 1) – Медведев (Россия, 5)

Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».