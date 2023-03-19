«Если он в огне, что тут можно сделать?» Откровения Медведева перед матчем с Алькарасом

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. И одним из участников финального поединка станет первая ракетка России Даниил Медведев, который обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. По ходу встречи Медведев упустил целых семь матчболов и добился своего лишь с восьмой попытки — 7:5, 7:6 (7:4). В решающем матче соперником россиянина станет вторая ракетка мира 19-летний испанец Карлос Алькарас, который в своём полуфинале сломил сопротивление итальянца Янника Синнера. Впервые с 1992 года в финал Индиан-Уэллса вышел российский теннисист — тогда это был Андрей Чесноков. Даниил, который до этого выиграл турниры в Роттердаме, Дохе и Дубае, вышел в свой четвёртый финал подряд, выиграв последние 19 матчей.

«Во-первых, очень рад победить, конечно. Безумный матч. В концовке пришлось непросто. Вроде я и не стрессовал, но лучше было бы победить 7:5, 6:3, потому что потом энергия упала. Но всё в порядке. Я знаю, как проходить через такое, так что это не было проблемой. И всё-таки всегда лучше заканчивать игру с первого матчбола, а не с восьмого. Но это и делает теннис таким интересным видом спорта. Очень рад, что мне удалось не проиграть матч, жалея потом об этом, испытывая кошмар и так далее. Очень рад быть в финале. С нетерпением жду матча», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

— Тебе нравится, когда твои соперники подают и тут же выходят к сетке?

— У них бывает такая возможность. И тогда я спрашиваю себя: если они начинают делать это, надо ли мне становиться ближе на приёме? Иногда я делаю так, иногда нет. Сегодня, даже когда он так делал, у меня были свои шансы. Я дважды сделал брейк. Но у меня было больше шансов во втором сете, когда он начал так поступать. Да и на тай-брейке. Я проводил обводящие удары. Сегодня меня не особо беспокоило, что он делал в смысле подачи и выхода к сетке. В то же время порой ему это здорово удавалось. Я дал ему эту возможность, а затем попытался извлечь из этого преимущество, пытаясь обвести его. Я понимал при этом, что если не буду как надо действовать на приёме, то просто открою ему корт.

— Крутая статистика: в последний раз четыре финала за пять недель были у Энди Маррея в 2016-м, а последний, кто выиграл пять финалов за пять недель, — Иван Лендл в 1981-м.

— Ого. Сильно (улыбается).

— И два разных покрытия.

— Вау. Не знал об этом.

— Следишь за такими вещами?

— Сложно ответить. Конечно, мне по душе такая статистика, особенно когда хорошо выступаю. Не хочется ведь быть тем, кто проиграл больше всего матчей подряд в ATP или что-то вроде этого. Конечно, когда хорошо выступаешь, а потом видишь такую статистику, — это здорово. В то же время я понимаю, что это приходит с победами. Поэтому самое главное — побеждать. Как только побеждаешь, уже не хочешь останавливаться. Вне зависимости от того, какой рекорд я поставлю, — да, впервые с 2016-го четыре финала подряд, — я просто хочу выиграть завтра. Здорово, конечно, бить рекорды, стать первой ракеткой мира, завоевать «Шлем», чтобы, когда тебе будет 70, можно будет сказать: помню, как у меня было четыре финала подряд. Но сейчас это ничего для меня не значит. Самое главное для меня — попытаться выиграть турнир, выиграть эти матчи.

— Ты не особо праздновал победу. Сегодня справился с эмоциями?

— Думаю, это так. В четвертьфинале я был немного расстроен из-за ветра. А сегодня я справился со своими негативными эмоциями, огорчениями и тому подобными вещами. Но то, что я упустил столько матчболов, означает, что всё-таки я был не на высоте в этом плане, когда надо было заканчивать игру. Но это делает меня ещё счастливее ментально — мне всё равно удалось победить на тай-брейке, имея семь упущенных матчболов. Я хорошо начал тай-брейк, отлично проводя розыгрыши и удары. Несмотря на некоторые, скажем так, вспышки на этой неделе, с точки зрения ментальности в последние четыре недели всё в порядке — со взлётами и падениями, конечно. Ситуация всё время улучшается — надеюсь, завтра будет ещё лучше.

— Как сегодня было с ветром?

— В четвертьфинале был ужас. Был сильный ветер. А сегодня я почти не чувствовал его. По-моему, я сделал только одну двойную ошибку, как раз когда ветер чуть усилился. Но в целом, не знаю почему, корт вроде стал быстрее. Мы обсудили это с тренером. Посмеялись, поскольку один день в Индиан-Уэллсе не похож на другой. Порой ветер, мяч летит, а в другой раз не летит и попадает в сетку. Надо адаптироваться. Сегодня мяч здорово летал. Соперник часто бил в аут. Довольно быстрые условия. Как только кому-то удавался хороший удар, продолжить розыгрыш уже было непросто. И это хорошо. Мне нравится это. Так что не знаю. Посмотрим, что принесёт нам Индиан-Уэллс завтра (улыбается).

— Что думаешь о возможном сопернике по финалу (когда Медведев давал пресс-конференцию, ещё не был известен победитель пары Алькарас — Синнер. На Уимблдоне-2021 россиянин обыграл испанца в трёх сетах, а с Синнером у него 5-0. — Прим. «Чемпионата»)?

— Конечно, тот матч с Карлосом идёт в зачёт личных встреч. Так и работает теннис. Потом у меня были матчи, которые я проигрывал, будучи не в форме. И он уже совершенно другой игрок. Так что в этом смысле матч будет как первый — с точки зрения тактики, физической подготовки, собственно тенниса. Он потрясающий игрок. У него впечатляющие навыки, которые сложно сравнить с другими. Может, с Рафой [Надалем], но Рафа левша, потому их нельзя по-настоящему сравнивать. Его форхенд впечатляет. Не думаю, что есть игрок, который бьёт так сильно и при этом с вращением. Вот почему он был первой ракеткой мира, самой молодой в истории. Это что-то да значит. Круто будет сыграть с ним, если он выйдет в финал.

Янник тоже потрясающий игрок. Он отлично играл в прошлом году. Порой даже приближался к уровню Карлоса. Мы видели это в их очных матчах. Но ему определённо не хватает стабильности. Он даже не в топ-10, а играет классно. Он долго-долго будет здесь. Мы провели потрясающий финал в Роттердаме. То был матч топ-уровня.

— Что ты говорил себе сегодня, упуская матчболы?

— Единственное, что можно сказать себе, — болельщики, конечно, поддерживали соперника, — что бы ни случилось, это не имеет значения, я собираюсь победить. Это первое. В то же время думаешь: вот чёрт, это тяжело. Я упустил столько матчболов, и мне следовало собраться, придерживаться своей игры, так как играл-то я хорошо. Мне удалось это сделать. На первых розыгрышах на тай-брейке мне удавалось хорошо играть. Что ещё было удивительно, он ошибался больше, когда не было матчболов. А матчболы спасал, не допускал ошибок. На тай-брейке сразу же начал мазать. Я подумал: так, попытаюсь выйти на матчбол. И я закончил игру эйсом, так что он так и не промазал. Вот какие мысли проносились у меня в голове.

— Раздражает ли тебя американская культура или стараешься выносить позитив?

— Могу поделиться забавной историей. Это нормально, что европейцам бывает непросто тут освоиться. Некоторые приезжают жить в США, но вообще, если тебе нравится жить в Европе, провести больше месяца в США непросто — культура другая, еда другая. Всё другое — даже дороги, машины. Эту историю рассказала мне жена. Она обедала в Монте-Карло — отличный ресторан, отличная еда, — и там сидели американцы. То же бывает и с американцами, когда они приезжают в Европу. Это нелегко, ну примерно как переключиться на грунт или что-то в этом роде. Их там было четверо, они ели буррату, не знаю, какую-то европейскую еду. И такие: я больше не могу это есть. Они не могли даже заказать бургер (улыбается).

Даниил Медведев Фото: Zuma/TASS

Так что да, мне многое нравится в США, но порой бывает непросто вдали от дома. Честно говоря, можем говорить об этом хоть час — что мне нравится, что нет. В США люди вообще отлично водят, придерживаются линии. А в Европе, не знаю почему — по крайней мере, во Франции, — отклоняются. Может, они говорят по телефону при этом. Ненавижу это. Так что в США мне это нравится. О своих предпочтениях могу говорить хоть час, но в целом мне нравится в США, я хорошо тут играю. Связка Индиан-Уэллс — Майами была непростой для меня, но сейчас у меня всё здорово в Индиан-Уэллсе, так что теперь мне тут ещё больше нравится (улыбается).

— Расскажи, что думаешь об Алькарасе.

— Мне нравится его теннис. Когда я говорю «нравится», то даже немного удивляюсь. Я, Зверев, Циципас — насчёт Синнера сложно, он моложе — кто ещё, Андрей Рублёв — у всех нас хорошие навыки, кто-то из нас лучше подаёт, кто-то лучше действует у сетки, у кого-то лучше форхенд, бэкхенд… А потом появляется Карлос. Когда ему было 17, я думал: вау, он силён, хотя никогда не знаешь, бывает, что игрок бьёт сильно, а потом делает кучу невынужденных. А затем, через год, он стал первой ракеткой мира. Он не так уж часто ошибался в матчах, а просто бил сильнее, чем соперники. Это поражает. Думаешь: если этот парень в огне, что вообще можно сделать? Я не смотрел матчи в Мадриде, но там он победил Рафу и Новака на грунте. Потрясающее достижение для 18-летнего. Его навыки впечатляют. Мы знаем, что он понимает, как их применять. Вопрос, сколько он выиграет «Шлемов» — пять, 10, а может, 23. И побьёт рекорд. За ним приятно наблюдать и приятно будет сыграть с ним. Будет здорово сыграть с ним, особенно потому, что я чувствую уверенность. Покрытие больше подходит ему, но я сделаю всё возможное и покажу свой лучший теннис. Надеюсь, финал будет классный.

— Следишь за ним больше, чем за другими молодыми игроками?

— Вообще-то нет. Но когда смотрю на него, то чаще удивляюсь. Эти безумные хайлайты, когда он носится по корту, а потом выполняет наилучший удар в нужный момент. Мы же не говорим о том, кто входит лишь в топ-50. Он был первым номером. Но это не тот случай, что я сразу же включаю ТВ, как только он играет. Я просто люблю смотреть теннис.