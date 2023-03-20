«Каждая игра с ней будет тяжёлой битвой». Откровения Рыбакиной после победы над Соболенко

В Индиан-Уэллсе определилась победительница престижного турнира WTA-1000. Ею стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, переигравшая в финальном матче Арину Соболенко из Беларуси. Рыбакина сумела взять реванш у соперницы за обидное поражение на Australian Open – 2023, впервые в карьере подняв над головой главный трофей на тысячнике и забравшись на седьмую строчку в женском мировом рейтинге. После знаковой победы Елена с удовольствием ответила на вопросы журналистов.

— Поздравляем с победой. Каково это – быть чемпионкой здесь, в Индиан-Уэллсе?

— Да, ощущения потрясающие. Это были тяжёлые, но действительно хорошие две недели для меня здесь.

— Что вы смогли сделать сегодня для того, чтобы впервые в карьере обыграть Арину Соболенко?

— Я думаю, что важное значение имел первый сет. У нас обеих были шансы, но в конце концов всё сложилось в мою пользу. Поэтому я думаю, что важное значение сыграл первый сет, а затем мне было немного легче начать вторую партию с раннего брейка. Затем условия тоже немного изменились. В конце второго сета стало очень ветрено, поэтому на одной стороне корта было трудно играть. Но поскольку я имела преимущество в счёте, я думаю, что это и сделало результат сегодня.

— Арина сказала, что начала расстраиваться и возвращаться к старым привычкам. Интересно узнать, могли бы вы почувствовать, что, сыграв с ней уже в прошлом, а затем на Открытом чемпионате Австралии – 2023, она, можно сказать, вернулась к себе прежней.

— Да, конечно, по сравнению с матчем в Австралии, который был другим, особенно этот первый сет, ведь она допустила несколько двойных ошибок, что дало мне преимущество. Но тогда я не воспользовалась этой возможностью с первого раза. Так что, конечно, я почувствовала разницу, потому что в Австралии она подавала действительно хорошо. Вторая подача была, я думаю, такой же быстрой, как и первая. По-настоящему агрессивная.

Здесь, в Индиан-Уэллсе, у меня было несколько моментов в первом сете, а затем, думаю, во втором я начала действовать немного агрессивнее. Думаю, что после этого также нелегко найти ритм, если мы обе являемся теннисистками с хорошей подачей, и уже затем немного отстаём в счёте.

— Насколько важное значение сыграла ваша вторая подача сегодня? Потому что ваш процент первой подачи, вероятно, был не так высок, как бы вы хотели, и Арина, казалось, справлялась довольно хорошо, когда вы подавали первым мячом, но со второй подачей ей, похоже, было трудно справиться. Насколько важен был этот удар для вас сегодня?

— Да, первая подача сработала не так хорошо, как я хотела, в этом матче. На второй подаче я старалась действовать агрессивнее, так как я помню ещё со времён Австралии, что она оказывала давление на второй подаче. Так что это тот компонент, который мне также необходимо улучшить. Я думаю, что здесь было немного легче сделать следующий удар, чем в Австралии, поскольку условия были немного медленнее. Я попыталась также изменить вторую подачу. Так что да, я думаю, что в конце концов это тоже имело важное значение в этом матче.

— Большое значение ли имеет для вас статистика? Есть один статистический факт, в соответствии с которым утверждается, что вы стали первой теннисисткой на этом турнире, обыгравшей первую и вторую ракетку мира в одном розыгрыше.

— Я не думала об этом, но это хорошая статистика. Я не знаю, что сказать (улыбается). Я хочу сказать, когда я выхожу на корт играть с кем-либо, я стараюсь не думать о рейтинге. Я просто хочу сделать всё, что в моих силах. Да, я в конце концов, просто пытаюсь победить.

—Прежде чем мы завершим пресс-конференцию, есть ли что-нибудь, что вы хотели бы рассказать публике о себе как личности, своей семье, своём прошлом, о чём угодно?

— Я не знаю. Если вы действительно хотите что-то узнать обо мне, то я думаю вы можете найти всё в Интернете. Так что я не знаю, что я могу сказать. Но я наверняка скучаю по своим родителям здесь, потому что им будет приятно посмотреть на меня вживую, особенно на победу на турнире, потому что они находились в Австралии. К сожалению, я проиграла в том финале, так что было бы приятно их увидеть. Я имею в виду, я всё равно собираюсь поговорить с ними сейчас, так что…

— Как вы будете праздновать победу сегодня вечером?

— Наверное, ничего особенного не будет. Просто потому, что завтра нам уже нужно улетать в Майами, поэтому мы останемся с командой дома, чтобы просто вкусно поужинать. Затем мы должны быстро собраться и отправиться уже в Майами.

— Есть ли какие-нибудь забавные блюда или вещи, которые вы получите, чтобы отпраздновать победу, будучи обладательницей титула?

— Я не знаю. Может быть, скушаю просто немного еды, которую я обычно не ем во время турнира; немного сладостей, немного пиццы. Что-то вроде этого, да.

— Что вы думаете об идее сделать «Солнечный дубль», выиграв подряд Индиан-Уэллс и Майами? Для вас это невероятно трудная задача? Это то, за что вы собираетесь взяться, когда доберётесь в Майами?

— Я постараюсь сконцентрироваться только на каждом матче, так как я думаю, что это действительно тяжело сделать. Я знаю, что это сделала Ига Свёнтек. Выражаю ей большое уважение, потому что я считаю, что мне предстоит ещё довольно продолжительная поездка в Майами. Это совершенно другие условия. Так что я думаю, что это и является целью в конечном итоге. Но когда я выхожу на корт, будучи уже там, я просто пытаюсь тренироваться и готовиться к каждому матчу.

— В прошлом вы находили условия в Майами предпочтительнее, чем в Индиан-Уэллсе? Я имею в виду, очевидно, что теперь вам нравятся здешние условия. Но нравятся ли вам условия в Майами или нет?

— Пока у меня не было хороших результатов там, в Майами. Но я не показывала раньше ничего и здесь, в Индиан-Уэллсе. Так что кто знает, что будет, когда я доберусь в Майами. Это зависит от обстоятельств. Я знаю, что там может быть очень ветрено, очень влажно. Конечно, это то, к чему нужно адаптироваться. Да, я посмотрю, как все пойдёт, и, надеюсь, смогу быстро адаптироваться.

— В первом сете Соболенко вела со счётом 4:2. Что вы сделали такого, что, по вашему мнению, помогло вам вернуться в сет и в конечном итоге выиграть его?

— Да, я точно знала, что так и случится, что кто-то проиграет подачу. К сожалению, я была первой. Но я просто пыталась сосредоточиться на каждом моменте, потому что знала, что все может пойти любым путём. Я также могу сделать брейк, особенно здесь, в Индиан-Уэллсе, просто потому, что условия немного медленнее, так что вы можете попробовать, например, два-три вращения. И тогда вы просто увидите, как пройдёт длинный розыгрыш. Я просто старалась сосредоточиться на каждом моменте.

Затем, да, ещё этот тай-брейк был действительно эпичным, я бы сказала, со всеми этими двойными ошибками и нервами. Так что, в конце концов, оставалось просто сконцентрироваться на каждом очке и стараться бороться до конца.

— Как вы думаете теперь, когда вы уже обыграли Соболенко однажды, изменится ли ваше отношение к ней в следующий раз, когда вы будете играть с ней?

— Я не знаю. Просто потому, что это зависит также от условий, от того, на каком покрытии мы играем. Но наверняка каждый раз, когда я буду играть против Арины, это будет тяжёлая битва. Я постараюсь подготовиться, в зависимости также от условий. Да, я не знаю, как сложатся наши следующие матчи друг против друга, но, я имею в виду, что наверняка это снова будут трудные матчи.

— Теперь вы подниметесь на седьмое место в рейтинге. Чего вы действительно надеетесь достичь через несколько лет в этом виде спорта?

— Думаю, что самая большая цель – это, конечно, стать первой ракеткой мира. Впереди ещё долгий путь. Так что это своего рода конечная цель, я бы сказала так. На данный момент я занимаю седьмое место, но вы знаете, как быстро меняется рейтинг. Поэтому мне нужно всегда сосредотачиваться на следующем турнире, на котором я выступаю. Да, я просто стараюсь не думать так сильно о рейтинге, особенно сейчас, когда до него ещё далеко (улыбается).

— Вы следите за гонкой на Итоговый турнир, возможно, более пристально, чем за рейтингом по итогам 52 недель?

— Не совсем. Я знаю, что теперь я вторая в гонке, я так думаю. Но, я имею в виду, это только начало года, так что впереди ещё много турниров. Я думаю, что поначалу это ничего не значит.