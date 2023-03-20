«Разрушил его защиту». Реакция на ошеломительное поражение Медведева в Америке

Серии из 19 подряд выигранных матчей и трёх титулов Даниила Медведева — всё! Остановил россиянина вновь первая ракетка мира с понедельника Карлос Алькарас. Даниил оказался в шаге от повторения собственного же рекорда в 20 таких поединков. Но вряд ли в итоге опыт на турнире в Индиан-Уэллсе он может назвать неудачным — одну принципиальную битву он всё же выиграл. И этому не помешали ни усталость, ни травмы.

«У меня были довольно токсичные отношения с кортом. Много любви, ненависти. Я хотел бы поблагодарить этот корт. Я создавал трудности ему, но и он в ответ мне тоже – я подвернул лодыжку, порезал палец. Но он дал мне возможность закончить турнир. Спасибо большое этому корту, я определённо вернусь», — сказал Даниил на награждении.

Ещё до американской связки он слабо верил в успех, а по ходу турнира несколько раз жёстко, но порой очень комично пререкался с судьями — корты для Медведева оказались слишком медленными и не совсем подходящими его стилю. Но максимально удобными для его оппонента по финалу — Алькараса было не остановить ни на задней, ни на сетке, он покрывал всё пространство, а Даниил так и не нашёл нужную щель для ответа. За час и десять минут уже пятая ракетка ATP сделал всего лишь один виннерс с любимого бэкхенда при девяти ошибках слева. И ни одного эйса!

Испанец просто не давал Даниилу вариантов для развития собственных атак — он их прерывал тут же, на корню, меняя скорость ударов переводами по линии или агрессивными кроссами, часто и перекрывая мячи выходами к сетке — если они были слишком короткими, Алькарас выдвигался и атаковал. Такой активной игрой Карлос и нивелировал свои ошибки — 19 против 18 победных мячей. Этого хватило, чтобы полностью подавить россиянина. В какой-то момент показалось, что тот просто смирился с неизбежным: проиграть 3:6, 2:6.

Алькарас с трофеем Фото: Matthew Stockman/Getty Images)

«Это была самая терпеливая игра Алькараса на задней линии, которую я когда-либо видел. Хорошая новость для Медведева заключается в том, что это худший хард в мире, на котором он мог бы сыграть с Алькарасом. Плохая — Карлос оказался ещё одним принципиальным соперником с арсеналом, необходимым для того, чтобы разрушить защиту Даниила: в частности, нетболами и дропшотами», — считает журналист Tennis Channel Джил Гросс.

«Неудержимый. Карлос Алькарас получает свой первый трофей в Индиан-Уэллсе и побеждает огненного Медведева. Надеюсь, вы все цените его величие прямо сейчас», — обращается к фанатам спортивный репортёр KY3 & Ozarks Sports Zone Джейкоб Серсосимо.

«Думаю, Даниил лучше подготовился к финальной речи, чем к сегодняшнему матчу», — с иронией прокомментировал итог финала журналист New York Times Кристофер Клерей.

«Какое выступление от Карлоса Алькараса! Он чемпион!» — констатировал факт бывший теннисист Патрик Макинрой.

«У Алькараса уже было несколько впечатляющих моментов в его юниорской карьере. Но возвращение после пропущенного Итогового финала ATP и АО в качестве №1 при двух разных травмах, рекордом 14-1, двумя титулами и финалом — это его лучшие достижения. Он особенный», — заключил Жозе Моргадо.

Алькарас и Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

После пропуска Australian Open — 2023 из-за травмы испанец вновь в гонке не только за титулами, но и за первой строчкой. Её он отобрал у Новака Джоковича по крайней мере до конца следующего американского турне в Майами — там Карлосу предстоит защищать титул и тысячу очков, то есть в сумме на вершине он продержится как минимум 22 недели. В противном случае на грунт Алькарас выйдет в ином статусе.

«То, что Алькарас и Джокович меняются в рейтинге местами, хотя и не участвуют в одних и тех же турнирах, разочаровывает. Надеюсь, они всё же сыграют достаточно в Европе», — считает Бен Ротенберг.

«Он пришёл из игры на грунте, но стоит на харде, обходит всех своих соперников и выигрывает титул в Индиан-Уэллсе, не проиграв ни одного сета. Вот что нас удивляет в Карлитосе. Если травмы окажут ему уважение, он ознаменует эпоху», — сказал автор издания Punto de Break Джозе Морон.

Возможная звезда эпохи в свои 19 лет уже бьёт рекорды: Карлос стал самым молодым обладателем американского «солнечного дубля» (взял Майами-2022), а также вторым после Рафы Надаля, кто брал более двух «Мастерсов», будучи подростком. И, кажется, это лишь начало…