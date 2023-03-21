Лучшие чемпионы Индиан-Уэллса и Майами! Выбираем сильнейших теннисистов — рейтинг

В марте в США проходят два турнира серии «Мастерс». Один из них уже позади. В финале Индиан-Уэллса испанец Карлос Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева. Теперь теннисистов ждёт Майами, действующим победителем которого является как раз Алькарас. В XXI веке чемпионские трофеи здесь поднимали 16 теннисистов: некоторые, как Николай Давыденко, по разу, другие — неоднократно. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Новак Джокович (Сербия) — Индиан-Уэллс-2008, 2011, 2014-2016, Майами-2007, 2011, 2012, 2014–2016
Как говорит Джон Макинрой, Джокович, возможно, лучший игрок на харде за всю историю тенниса. Поэтому неудивительно, что у него целая куча титулов (11) на турнирах «Солнечного дубля». При этом Новак четырежды делал полноценный дубль: в 2011, 2014, 2015 и 2016 годах. Но серб уже давно не приезжал на эту связку турниров — виной тому коронавирус и его последствия.
Роджер Федерер — Индиан-Уэллс-2004, 2005, 2006, 2012, 2017, Майами-2005, 2006, 2017, 2019
Легендарный швейцарец девять раз выигрывал турниры «Солнечного дубля». Ему трижды удавалось взять оба титула в один сезон. Особенно поражает то, что Федерер смог сделать это в 2017-м, когда ему было 35 лет.
Андре Агасси (США) — Индиан-Уэллс-2001, Майами-2001, 2002, 2003
Агасси лишь раз победил в Индиан-Уэллсе, зато в Майами завоевал целых шесть трофеев, причём первые три — ещё в XX веке. В 2002 году Андре победил в финале Майами 20-летнего Роджера Федерера, который смог забрать один сет — 6:3, 6:3, 3:6, 6:4.
Николай Давыденко (Россия) — Майами-2008
Во второй половине нулевых Давыденко входил в элиту. Россиянин четырежды доходил до полуфиналов «Шлемов», был третьей ракеткой мира, а в 2009-м выиграл Итоговый турнир. В Майами-2008 Давыденко, посеянный под четвёртым номером, в первых трёх матчах одержал три волевые победы, в четвертьфинале разгромил Янко Типсаревича, в полуфинале победил Энди Роддика (6), а в финале — Рафаэля Надаля (2) — 6:4, 6:2!
Рафаэль Надаль (Испания) — Индиан-Уэллс-2007, 2009, 2013
Удивительно, но в богатейшей коллекции трофеев Надаля нет ни одного титула, добытого в Майами. Испанец пять раз выходил в финал второго турнира «Солнечного дубля» — и всякий раз проигрывал. Особенно обидной вышла неудача 2005 года. Тогда финалы ещё проводились в пятисетовом формате, и Надаль выиграл первые две партии у Роджера Федерера, но проиграл следующие три. А в 2008-м Рафаэль уступил в финале Майами россиянину Николаю Давыденко.
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Индиан-Уэллс-2018
Чемпиону US Open 2009 года повезло с сеткой на том турнире. Аргентинец, посеянный под шестым номером, вплоть до финала не встречался с по-настоящему серьёзными соперниками. Зато в решающем матче ему противостоял сам Роджер Федерер (1). Дель Потро обыграл швейцарца в драматичной встрече с двумя тай-брейками — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).
Карлос Алькарас (Испания) — Индиан-Уэллс-2023, Майами-2022
Юной испанской сенсации нет ещё и 20, но именно он сейчас является первой ракеткой мира и действующим чемпионом обоих турниров «Солнечного дубля». Как Алькарас выиграл Индиан-Уэллс-2023, вы вряд ли успели забыть, а в Майами-2022 Карлос, получив 14-й номер посева, за шесть матчей проиграл лишь один сет. В финале он оказался сильнее норвежца Каспера Рууда (6) — 7:5, 6:4.
Энди Маррей (Великобритания) — Майами-2009, 2013
Трёхкратный чемпион ТБШ дважды добивался успеха в Майами. В финале-2009 он в двух сетах обыграл Новака Джоковича, а в 2013-м одержал волевую победу над Давидом Феррером. А вот в Индиан-Уэллсе Маррей лишь раз дошёл до финала. В 2009-м его разгромил Рафаэль Надаль — 6:1, 6:2.
Доминик Тим (Австрия) — Индиан-Уэллс-2019
В то время чемпиона US Open 2020 года ещё не мучили травмы. В первых трёх матчах того турнира Тим, будучи седьмым номером посева, не отдал соперникам ни сета, в четвертьфинале отдохнул на снятии Гаэля Монфиса, в полуфинале оказался сильнее Милоша Раонича (13), а в финале одержал волевую победу над Роджером Федерером (4) — 3:6, 6:3, 7:5.
Ллейтон Хьюитт (Австралия) — Индиан-Уэллс-2002, 2003
Двукратный чемпион ТБШ не особо блистал в Майами, зато дважды победил в Индиан-Уэллсе. В обоих своих финалах он учинял соперникам разгром: в 2002-м Хьюитт победил британца Тима Хенмэна (6:1, 6:2), а в 2003-м — бразильца Густаво Куэртена (6:1, 6:1).
Энди Роддик (США) — Майами-2004, 2010
Чемпион US Open 2003 года лишь раз доходил до финала Индиан-Уэллса, зато в Майами на его счету два титула. В финале 2004 года он обыграл Гильермо Корию — аргентинец снялся по ходу матча, — а в 2010-м победил чеха Томаша Бердыха.
Иван Любичич (Хорватия) — Индиан-Уэллс-2010
Лучшим сезоном в карьере Любичича оказался 2006-й, когда он побывал в четвертьфинале Australian Open, в полуфинале «Ролан Гаррос», поднимался на третью строчку в рейтинге… Но в Индиан-Уэллсе блеснул несколько позднее. На турнире 2010 года хорват, получивший 20-й номер посева, преподнёс сенсацию. В 1/8 финала он в двух сетах обыграл Новака Джоковича (2), в полуфинале одержал волевую победу над Рафаэлем Надалем (3), а в финале на двух тай-брейках одолел Энди Роддика (7).
Джон Иснер (США) — Майами-2018
Это главный титул в карьере американского гиганта (208 см). Иснер, посеянный под 14-м номером, провёл турнир всей жизни: в 1/8 финала он в двух сетах обыграл Марина Чилича (2), в полуфинале, также в двух партиях, одолел Хуан-Мартина дель Потро (5), а в финале одержал волевую победу над Александром Зверевым (4) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
Хуберт Хуркач (Польша) — Майами-2021
24-летний на тот момент поляк завоевал титул, несмотря на сложную сетку. В четвертьфинале Хуркач (26) одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом (2), в полуфинале уверенно прошёл Андрея Рублёва (4), а в финале оказался сильнее 19-летнего на тот момент Янника Синнера (21) — 7:6 (7:4), 6:4.
Тейлор Фритц (США) — Индиан-Уэллс-2022
Первый по-настоящему большой титул американца, в последнее время всё настойчивее стучащегося в элиту. В полуфинале Фритц (20) в двух сетах обыграл Андрея Рублёва (7), а в финале победил Рафаэля Надаля (4), пребывавшего на пике формы, — 6:3, 7:6 (7:5).
Кэмерон Норри (Британия) — Индиан-Уэллс-2021
На том турнире случился крах фаворитов. До полуфинала не добрался никто из топ-20 посева! В решающем матче Норри (21) одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили (29) — 3:6, 6:4, 6:1.
- 21 марта 2023
-
20:16
-
19:49
-
19:21
-
19:14
-
18:05
-
14:43
-
13:30
-
12:51
-
11:50
-
11:30
-
11:24
-
11:05
-
10:40
-
10:18
-
09:50
-
08:15
-
01:57
-
01:42
-
00:40
-
00:34
-
00:22
- 20 марта 2023
-
23:50
-
23:32
-
21:18
-
20:36
-
20:09
-
19:49
-
19:38
-
18:32
-
18:14
-
17:50
-
16:50
-
16:15
-
15:48
-
15:39