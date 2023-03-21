Лучшие чемпионы Индиан-Уэллса и Майами! Выбираем сильнейших теннисистов — рейтинг

Собрали всех спортсменов, побеждавших на турнирах «Солнечного дубля» в XXI веке. Кто из них должен быть выше?

В марте в США проходят два турнира серии «Мастерс». Один из них уже позади. В финале Индиан-Уэллса испанец Карлос Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева. Теперь теннисистов ждёт Майами, действующим победителем которого является как раз Алькарас. В XXI веке чемпионские трофеи здесь поднимали 16 теннисистов: некоторые, как Николай Давыденко, по разу, другие — неоднократно. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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