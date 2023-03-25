Медведев и Хачанов рвутся в 3-й круг Майами. Самсонова уже на корте. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь с субботы на воскресенье сыграют четыре россиянина, включая двух представителей в одиночной сетке ATP Masters 1000, которые только вступают в борьбу – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и Карен Хачанов (14). Даниил сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, с которым уже встречался раз – на Australian Open – 2021 и победил. Карен померится силами с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который в первом круге выбил из сетки ещё одного россиянина – Павла Котова. У девушек опасная соперница досталась Анастасии Потаповой – американка Гауфф. Чем всё закончится – узнаете в нашем онлайне!
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Отдала свою подачу Людмила Самсонова на старте поединка. Проигрывает россиянка — 0:2.
Кстати, Людмилу с Чжэн Циньвэнь жребий сводит в этом сезоне уже 3-й раз. В полуфинале Абу-Даби россиянка выиграла в трёх сетах. Во втором круге Дубая китаянка и вовсе отказалась от борьбы без матча. И вот теперь образовался третий их матч за сезон.
Самсонова начинает
И выходят девушки на корт. Людмила Самсонова традиционно в наушниках слушает настраивающую на сражение музыку. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.
Почитайте пока наш обзор — как завершился накануне 4-й игровой день. Из верхней половины мужской сетки проиграли 3 сеяных из 16. У женщин после завершения 2-го круга сетка недосчиталась двух снявшихся теннисисток и ещё 7 проигравших. Таким образом, суммарно уже 12 топовых игроков не участвуют в борьбе за главный трофей.
Мужские матчи уже стартовали на двух кортах. А старт женских отложили на полчаса. В том числе и поединок Людмилы Самсоновой с китаянкой. Никакого дождя нет. Все ждут начала.
У мужчин сегодня матчи 2-го круга. Медведев и Хачанов проведут свои стартовые матчи.
19:00 мск. Гаске (Франция) – Циципас (Греция, 2)
19:30. Оже-Альяссим (Канада, 5) – Монтейро (Бразилия)
21:00. Хуркач (Польша, 8) – Коккинакис (Австралия, LL)
22:30. Баррер (Франция) – Норри (Великобритания, 11)
22:30. Хачанов (Россия, 14) – Этчеверри (Аргентина)
2:00. Карбальес-Баэна (Испания) – Медведев (Россия, 4)
Вот как выглядит расписание интересных матчей дня в женском одиночном разряде.
18:00. Самсонова (Россия, 12) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23)
18:00. Остапенко (Латвия, 24) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13)
19:30. Линетт (Польша, 20) – Азаренко (Беларусь, 14)
20:30. Потапова (Россия, 27) – Гауфф (США, 6)
22:00. Пегула (США, 3) – Коллинз (США, 30)
3:30. Рыбакина (Казахстан, 10) – Бадоса (Испания, 21)
- 25 марта 2023
-
18:48
-
17:48
-
17:21
-
17:08
-
16:24
-
15:00
-
14:13
-
11:57
-
11:48
-
11:32
-
10:15
-
09:55
-
09:46
-
09:35
-
09:00
-
05:09
-
04:35
-
03:40
-
03:37
-
00:59
-
00:43
-
00:38
- 24 марта 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:32
-
22:21
-
22:15
-
21:52
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
20:34
-
20:23
-
20:04
-
19:54