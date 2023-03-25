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Даниил Медведев, Карен Хачанов, Анастасия Потапова: онлайн-трансляция Майами-2023, где смотреть, сетка, расписание

Медведев и Хачанов рвутся в 3-й круг Майами. Самсонова уже на корте. LIVE!
Даниил Сальников
Медведев и Хачанов рвутся в 3-й круг Майами
Аудио-версия:
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Жара во Флориде! На «Мастерсе» в Майами в борьбу вступают лучшие! Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь с субботы на воскресенье сыграют четыре россиянина, включая двух представителей в одиночной сетке ATP Masters 1000, которые только вступают в борьбу – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и Карен Хачанов (14). Даниил сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, с которым уже встречался раз – на Australian Open – 2021 и победил. Карен померится силами с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который в первом круге выбил из сетки ещё одного россиянина – Павла Котова. У девушек опасная соперница досталась Анастасии Потаповой – американка Гауфф. Чем всё закончится – узнаете в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Майами – 2023. Сетка
WTA-1000. Майами – 2023. Сетка
Майами (м). 2-й круг
25 марта 2023, суббота. 23:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Майами (ж). 3-й круг
25 марта 2023, суббота. 18:35 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
4 		   
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Майами (ж). 3-й круг
25 марта 2023, суббота. 20:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Майами (м). 2-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Самсонова начинает
Live Даниил Сальников

Отдала свою подачу Людмила Самсонова на старте поединка. Проигрывает россиянка — 0:2.

18:39 Даниил Сальников

Кстати, Людмилу с Чжэн Циньвэнь жребий сводит в этом сезоне уже 3-й раз. В полуфинале Абу-Даби россиянка выиграла в трёх сетах. Во втором круге Дубая китаянка и вовсе отказалась от борьбы без матча. И вот теперь образовался третий их матч за сезон.

18:31 Даниил Сальников

Самсонова начинает

И выходят девушки на корт. Людмила Самсонова традиционно в наушниках слушает настраивающую на сражение музыку. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.

Майами (ж). 3-й круг
25 марта 2023, суббота. 18:35 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
4 		   
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
18:30 Даниил Сальников

Почитайте пока наш обзор — как завершился накануне 4-й игровой день. Из верхней половины мужской сетки проиграли 3 сеяных из 16. У женщин после завершения 2-го круга сетка недосчиталась двух снявшихся теннисисток и ещё 7 проигравших. Таким образом, суммарно уже 12 топовых игроков не участвуют в борьбе за главный трофей.

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18:25 Даниил Сальников

Мужские матчи уже стартовали на двух кортах. А старт женских отложили на полчаса. В том числе и поединок Людмилы Самсоновой с китаянкой. Никакого дождя нет. Все ждут начала.

18:22 Даниил Сальников

У мужчин сегодня матчи 2-го круга. Медведев и Хачанов проведут свои стартовые матчи.

Мужчины. 2-й круг
19:00 мск. Гаске (Франция) – Циципас (Греция, 2)
19:30. Оже-Альяссим (Канада, 5) – Монтейро (Бразилия)
21:00. Хуркач (Польша, 8) – Коккинакис (Австралия, LL)
22:30. Баррер (Франция) – Норри (Великобритания, 11)
22:30. Хачанов (Россия, 14) – Этчеверри (Аргентина)
2:00. Карбальес-Баэна (Испания) – Медведев (Россия, 4)
18:21 Даниил Сальников

Вот как выглядит расписание интересных матчей дня в женском одиночном разряде.

Женщины. 3-й круг
18:00. Самсонова (Россия, 12) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23)
18:00. Остапенко (Латвия, 24) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13)
19:30. Линетт (Польша, 20) – Азаренко (Беларусь, 14)
20:30. Потапова (Россия, 27) – Гауфф (США, 6)
22:00. Пегула (США, 3) – Коллинз (США, 30)
3:30. Рыбакина (Казахстан, 10) – Бадоса (Испания, 21)
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