Жара во Флориде! На «Мастерсе» в Майами в борьбу вступают лучшие! Все подробности — в нашей трансляции.

Медведев и Хачанов рвутся в 3-й круг Майами. Самсонова уже на корте. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на супертурнире в Майами. В ночь с субботы на воскресенье сыграют четыре россиянина, включая двух представителей в одиночной сетке ATP Masters 1000, которые только вступают в борьбу – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и Карен Хачанов (14). Даниил сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, с которым уже встречался раз – на Australian Open – 2021 и победил. Карен померится силами с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который в первом круге выбил из сетки ещё одного россиянина – Павла Котова. У девушек опасная соперница досталась Анастасии Потаповой – американка Гауфф. Чем всё закончится – узнаете в нашем онлайне!