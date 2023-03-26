Потапова совершила камбэк в матче с наследницей Серены! И вышла на обидчицу Самсоновой

В субботу, 25 марта, на «тысячнике» в Майами в женской сетке проходят матчи третьего раунда. 21-летняя россиянка Анастасия Потапова играла с 19-летней американкой Кори Гауфф. Обе спортсменки в последнее время находятся на подъёме. Потапова в начале этой недели обновила личный рекорд в рейтинге WTA, забравшись на 26-ю строчку. И в этом сезоне у неё уже есть один титул. В феврале россиянка выиграла турнир в Праге. Гауфф же, которую называют наследницей легендарной Серены Уильямс, в 2022 году дошла до финала «Ролан Гаррос», в октябре поднялась на четвёртую строчку в мировой классификации, а сейчас идёт шестой.

В Майами Потапова и Гауфф, будучи сеяными 27-й и 6-й соответственно, отдыхали в первом круге, а во втором одержали уверенные победы. Россиянка разгромила украинку Марту Костюк (6:1, 6:3), а американка оказалась сильнее Ребекки Марино из Канады (6:4, 6:3). Фаворитом перед встречей считалась Кори — не только в силу более высокого места в рейтинге, но и с учётом личных встреч. Гауфф выиграла оба очных матча у Потаповой, причём последний, состоявшийся в Монреале-2021, Анастасия не доиграла из-за травмы. Однако у нашей спортсменки были свои планы.

Потапова не слишком удачно вошла в игру — Гауфф сразу же получила тройной брейк-пойнт. Однако американка не воспользовалась шансом, и россиянка перехватила инициативу и, в свою очередь, сама повела с брейком — 3:0. Однако Кори удался ответный брейк при счёте 5:3 в пользу соперницы, и она сравняла счёт — 5:5. Затем теннисистки выиграли ещё по гейму на приёме, а тай-брейк выиграла Гауфф — 10:8, притом что у Потаповой было два сетбола.

Во втором сете первого брейка пришлось ждать до восьмого гейма — Гауфф взяла подачу соперницы и повела 5:3. Однако следующие четыре гейма остались за Потаповой, которая выиграла партию 7:5. При этом в 12-м гейме Анастасия спасла два брейк-пойнта, не позволив сопернице перевести партию в тай-брейк.

После этого матч на некоторое время прервали из-за жары — вот в таких условиях приходится сейчас играть в Майами. По возобновлении партии Потапова выглядела уже явно предпочтительнее Гауфф. Начало решающего сета, правда, было равным — 2:2, а вот затем россиянка прибавила и взяла следующие четыре гейма, причём последний на своей подаче — под ноль! 6:7 (8:10), 7:5, 6:2 — таков итог этого непростого матча (2 часа 39 минут!), закончившегося победой Анастасии.

«Честно говоря, не знаю, как удалось победить. Я просто «отпустила» это, начала сосредоточиваться на своём теннисе, выполняя удары, не думая о том, что станет делать соперница. Очень рада впервые выйти тут в четвёртый круг. Мечта сбылась», — сказала после матча Потапова, чьи слова приводятся в «твиттере» The Tennis Letter.

«Уличный бой со старта до финиша. Потапова игрой и бойцовскими качествами очень напоминает Шарапову», — отметили журналисты из The Tennis Letter.

Так Потапова впервые вышла в четвёртый круг Майами. Там ей предстоит встреча с 20-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в третьем раунде обыграла россиянку Людмилу Самсонову. В 2023 году спортсменки играли в квалификации Аделаиды-2, и тогда китаянка победила в трёх сетах с двумя тай-брейками. Тот матч длился 3 часа 36 минут — пока это самый длинный женский поединок в сезоне. Кроме того, Анастасия в третий раз в карьере обыграла спортсменку из первой десятки. В 2019 году на «Ролан Гаррос» она в двух сетах обыграла Анжелику Кербер, а в 2022-м в Праге разгромила Анетт Контавейт — 6:1, 6:1.

В воскресенье, 26 марта, свои матчи третьего круга сыграют Екатерина Александрова, которой будет противостоять швейцарка Белинда Бенчич (её тренер — Дмитрий Турсунов), а Варвара Грачёва сразится с Магдаленой Фрех из Польши.