У Медведева расчищается сетка – топовые соперники выбывают. Расписание и расклады Майами

На супертурнире во Флориде кроме Даниила дальше в этот день прошли также Хачанов и Потапова.

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на супертурнире в Майами с общим призовым фондом $ 17,6 млн вступили в борьбу последние теннисисты, ещё не игравшие до этого на турнире. Среди них и два сеяных россиянина – финалист Индиан-Уэллса Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Итоги 5-го дня. 25 марта, суббота

Даниилу Медведеву (4-й номер посева) достался в соперники испанец Роберто Карбальес-Баэна. Ранее теннисисты встречались на Australian Open – 2021, и тогда россиянин смог разобраться с Роберто в трёх сетах. Сейчас же Даниил сразу показал, что подошёл к турниру в отличной форме, что поражение в финале Индиан-Уэллса от Алькараса уже забыто, а форма, набранная за 5 недель беспрерывных турниров, никуда не делась. Даже на довольно опасные попытки испанца укоротить Медведев успевал отреагировать, да ещё и ускорить тем самым игру. Лишь на первой подаче соперника россиянин присматривался к манере его игры – 1:1, после чего быстро и уверенно взял пять геймов подряд, а с ними и первый сет – 6:1 за 32 минуты. Вторая партия длилась на минуту быстрее. 6:1, 6:2 – разгром испанца. Дальше Даниилу играть со словаком Алексом Молчаном.

Почти одновременно с Медведевым начал свой поединок и Карен Хачанов (14), который встречался с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. И поначалу он проходил по тому же сценарию. Карен уверенно взял стартовую партию с таким же счётом и за такое же время – 6:1 за 32 минуты. Но затем у россиянина начались проблемы. На брейк Карена аргентинец тут же ответил обратным – 2:2. А в концовке партии Этчеверри взял ещё одну чужую подачу и подал на сет – 6:3 за 47 минут. Однако в третьей партии Хачанов снова повёл с брейком – 3:0 и это преимущество удержал до конца – 6:1, 3:6, 6:3 за 2 часа 9 минут. Дальше россиянину встречаться с чехом Иржи Легечкой.

Отметим, что в этот день продолжился звездопад сеяных теннисистов, начатый накануне. С дистанции на сей раз сошли хорват Чорич (17), итальянцу Музетти (18) и Берреттини (19), аргентинец Баэс (27), японец Нисиока (28), австралиец де Минор (15) и британец Эванс (23). Причём трое из них были в одной части сетки с Медведевым, так что россиянину до 1/4 финала как минимум не встретится ни один сеяный соперник. А вот греку Стефаносу Циципасу (2) даже не пришлось выходить на корт – его соперник Ришар Гаске снялся с турнира без борьбы. Волевую победу на трёх тай-брейках за 3 часа 34 минуты одержал поляк Хуберт Хуркач над австралийцем Танаси Коккинакисом. Хуркач спас три матчбола на тай-брейке второго сета и ещё двойной — на тай-брейке третьего.

Мужчины. 2-й круг

Юбэнкс (США, Q) – Чорич (Хорватия, 17) – 3:6, 6:4, 6:2.

Циципас (Греция, 2) – Гаске (Франция) – отказ.

Легечка (Чехия) – Музетти (Италия, 18) – 6:4, 6:4.

Гарин (Чили, Q) – Баэс (Аргентина, 27) – 7:6, 6:3.

Макдональд (США) – Берреттини (Италия, 19) – 7:6, 7:6.

Молчан (Словакия) – Нисиока (Япония, 28) – 7:6, 1:6, 6:2.

Алис (Франция) – де Минор (Австралия, 15) – 6:7, 7:6, 7:6.

Оже-Альяссим (Канада, 5) – Монтейро (Бразилия) – 7:6, 7:6.

Сонего (Италия) – Эванс (Великобритания, 23) – 4:6, 6:3, 6:2.

Медведев (Россия, 4) – Карбальес-Баэна (Испания) – 6:1, 6:2.

Хачанов (Россия, 14) – Этчеверри (Аргентина) – 6:1, 3:6, 6:3.

Хуркач (Польша, 8) – Коккинакис (Австралия, LL) – 6:7, 7:6, 7:6.

Подробнее: Юбэнкс (США, Q) – Чорич (Хорватия, 17) – 3:6, 6:4, 6:2.Циципас (Греция, 2) – Гаске (Франция) – отказ.Легечка (Чехия) – Музетти (Италия, 18) – 6:4, 6:4.Гарин (Чили, Q) – Баэс (Аргентина, 27) – 7:6, 6:3.Макдональд (США) – Берреттини (Италия, 19) – 7:6, 7:6.Молчан (Словакия) – Нисиока (Япония, 28) – 7:6, 1:6, 6:2.Алис (Франция) – де Минор (Австралия, 15) – 6:7, 7:6, 7:6.Оже-Альяссим (Канада, 5) – Монтейро (Бразилия) – 7:6, 7:6.Сонего (Италия) – Эванс (Великобритания, 23) – 4:6, 6:3, 6:2.– Карбальес-Баэна (Испания) – 6:1, 6:2.– Этчеверри (Аргентина) – 6:1, 3:6, 6:3.Хуркач (Польша, 8) – Коккинакис (Австралия, LL) – 6:7, 7:6, 7:6.

В женском турнире получилось много затяжных трёхсетовых поединков. Не смогла удержать преимущество в один сет россиянка Людмила Самсонова (12) в противостоянии с китаянкой Чжэн Циньвэнь (23) и обидно уступила в трёх сетах. Зато приятно удивила Анастасия Потапова (27), которая одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф (6). Причём в концовке 3-й партии россиянка смогла прибавить и взять 5 геймов подряд. Это третья победа в карьере 21-летней Анастасии над действующей теннисисткой топ-10. В 2019 году она победила на «Ролан Гаррос» Анжелику Кербер, а в 2022-м в Праге – Анетт Контавейт. В 4-м круге соперницей Потаповой будет как раз Циньвэнь, выбившая из сетки Самсонову.

Из других матчей дня выделим победу Елены Остапенко (24) из Латвии над бразильянкой Хаддад-Майей (13) и поражение Виктории Азаренко (14) от Магды Линетт (20) из Польши.

Женщины. 3-й круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – Самсонова (Россия, 12) – 5:7, 7:6, 6:3.

Остапенко (Латвия, 24) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 6:2, 4:6, 6:3.

Потапова (Россия, 27) – Гауфф (США, 6) – 6:7, 7:5, 6:2.

Линетт (Польша, 20) – Азаренко (Беларусь, 14) – 7:6, 2:6, 6:4.

Пегула (США, 3) – Коллинз (США, 30) – 6:1, 7:5.

Подробнее: Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) –– 5:7, 7:6, 6:3.Остапенко (Латвия, 24) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 6:2, 4:6, 6:3.– Гауфф (США, 6) – 6:7, 7:5, 6:2.Линетт (Польша, 20) – Азаренко (Беларусь, 14) – 7:6, 2:6, 6:4.Пегула (США, 3) – Коллинз (США, 30) – 6:1, 7:5.

Расписание 6-го дня. Интересные матчи воскресенья, 26 марта

В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени пройдут поединки 3-го круга в верхней половине сетки у мужчин. С этого момента уже возможны встречи двух сеяных друг с другом. Единственный россиянин в этой части сетки Андрей Рублёв (6) померится силами с сербом Миомиром Кецмановичем (29). Из топ-10 посева также в этот день сыграют Тейлор Фритц (9), Янник Синнер (10), Карлос Алькарас (1), Каспер Рууд (3) и Хольгер Руне (7).

Мужчины. 3-й круг

19:30 мск. Шварцман (Аргентина, 31) – Руне (Дания, 7)

20:30. Фритц (США, 9) – Шаповалов (Канада, 24)

21:00. Кецманович (Сербия, 29) – Рублёв (Россия, 6)

22:00. Алькарас (Испания, 1) – Лайович (Сербия)

2:00. Синнер (Италия, 10) – Димитров (Болгария, 21)

3:30. Рууд (Норвегия, 3) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26)

Подробнее: 19:30 мск. Шварцман (Аргентина, 31) – Руне (Дания, 7)20:30. Фритц (США, 9) – Шаповалов (Канада, 24)21:00. Кецманович (Сербия, 29) –22:00. Алькарас (Испания, 1) – Лайович (Сербия)2:00. Синнер (Италия, 10) – Димитров (Болгария, 21)3:30. Рууд (Норвегия, 3) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26)

У женщин должны завершиться поединки третьего круга. В нижней половине сетки ещё остались две россиянки. Екатерина Александрова (18) сразится с Белиндой Бенчич (9), а квалифаер Варвара Грачёва – с лаки-лузером Магдаленой Фрех, которая кругом ранее выбила из турнира Эрику Андрееву. Кроме Бенчич в этой половине сетки из топ-10 осталась лишь Арина Соболенко (2), которая сразится с чешкой Мари Боузковой (31).

Женщины. 3-й круг

18:00. Фрех (Польша, LL) – Грачёва (Россия, Q)

19:00. Андрееску (Канада) – Кенин (США, SR)

20:00. Александрова (Россия, 18) – Бенчич (Швейцария, 9)

2:00. Боузкова (Чехия, 31) – Соболенко (Беларусь, 2)

Подробнее: 18:00. Фрех (Польша, LL) –19:00. Андрееску (Канада) – Кенин (США, SR)20:00.– Бенчич (Швейцария, 9)2:00. Боузкова (Чехия, 31) – Соболенко (Беларусь, 2)

Супертурнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».