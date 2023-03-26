Что это было? Теннисисты сыграли самый короткий матч в истории на «Мастерсе» в Майами-2014

21 марта 2014 года финн Яркко Ниеминен и австралиец Бернард Томич в первом раунде «Мастерса» в Майами провели самый короткий матч в истории АТР. Ниеминен обыграл Томича со счётом 6:0, 6:1 за 28 минут.

Прежний рекорд в мужском теннисе был установлен 9 января 1996 года во втором раунде турнира Apia International в Сиднее, когда англичанин Грег Руседски разгромил немца Карстена Арриенса со счётом 6:0; 6:0 за 29 минут. На «Мастерсе» в Майами самый короткий матч ранее сыграли 20 марта 2006 года: аргентинец Карлос Берлок разбил 16-летнего американца Дональда Янга (6:0; 6:0) за 49 минут. Удивительно, но тот же Берлок на следующий день всухую уступил другому представителю США Джеймсу Блэйку (0:6, 0:6) за 54 минуты. В Открытую эру это единственный случай, когда теннисист вначале отвесил сопернику две «баранки», после чего в следующем матче сам получил их.

Томич отбывал номер на корте. Его безвольность в итоге навредила Ниеминену

Томич даже взял один гейм и не получил пару «баранок» от Ниеминена, но всё равно умудрился проиграть матч быстрее всех в истории мужского тенниса. И ведь нельзя говорить о какой-то разнице в классе между соперниками. 32-летний Ниеминен на момент «Мастерса» занимал 40-е место в рейтинге. 21-летний Томич был 74-й ракеткой мира, причём за несколько месяцев до Майами пребывал в топ-50 и даже опережал Яркко, которого ранее обыгрывал в единственной личной встрече на турнире в Сиднее в 2013-м (тогда же Бернард завоевал свой первый из четырёх одиночных титулов ATP в карьере). Что же тогда это было на корте во Флориде в марте 2014-го?

Бернард Томич на «Мастерсе» в Майами Фото: Al Bello/Getty Images

Причин случившегося абсурда несколько. Томич проводил в Майами первый матч после операции на бедре. Изначально австралиец планировал вернуться на «Мастерсе» в Монте-Карло, но в итоге приехал во Флориду явно не в лучшей форме. Кроме того, Бернард – спортсмен, который никогда не отличался высоким профессионализмом и серьёзным отношением к делу.

В молодости Томич подавал большие надежды, выиграв юниорские Australian Open и US Open. Однако с переходом на взрослый уровень Бернард не реализовал свой потенциал. Австралиец предпочитал отрываться на вечеринках, а не упорно работать с целью добиться максимального успеха на корте. Высокая мотивация – точно не про Томича. Бернард играл абсолютно безвольно, когда у него не было настроения.

Матч с Ниеминеном в Майами стал именно таким случаем, а последствия недавней операции лишь усилили нежелание Томича навязать хотя бы малейшее сопротивление сопернику. В первом сете Томич выиграл всего три очка (во втором и шестом геймах на своей подаче). Ниеминен словно встречался с любителем. Во второй партии освистываемый зрителями Томич немного активизировался. Он проиграл только два гейма «под ноль». Более того, Бернард всухую переиграл Яркко в четвёртом гейме (40:0) и избежал двух «баранок» по итогам матча. Хотя следует сделать скидку на то, что Ниеминен в тот момент уже не сомневался в своей победе и заметно расслабился.

Яркко Ниеминен на «Мастерсе» в Майами Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Итог игры: семь геймов со счётом 40:0, 3 – по 40:15 и 3 – по 40:30. Никакого подобия борьбы. Односторонний вынос. Во втором сете Томич начал хотя бы изредка брать очки, иначе игра вполне могла завершиться менее чем за 20 минут.

«Сделал всё, что смог. Надеюсь, что в скором времени я наберу форму и начну показывать хорошие результаты», — кратко высказался Томич после матча.

Очень спорное утверждение Бернарда о том, что он «сделал всё, что мог». Даже тренер австралийца Алистер Маккоу допустил, что его подопечный мог проиграть специально.

«АТР штрафует игроков, ставим им ноль очков в рейтинг, если они пропускают турниры. И штрафы серьёзные – причём не очень важно, что пять недель назад у него была операция на обоих бёдрах. Бернард сделал простой выбор – выйти на корт и как можно быстрее с него уйти. Может, он таким образом отправил послание системе», — сказал Маккоу.

Ниеминен не потратил сил в матче с Томичем, но безволие и отсутствие борьбы в исполнении соперника при этом ничего хорошего финну не принесло. Во втором раунде «Мастерса» в Майами Яркко проиграл украинцу Александру Долгополову (4:6, 2:6) и покинул турнир.

Томич вышел на матч с Ниеминеном, чтобы избежать ощутимой потери рейтинговых очков. Австралиец однозначно мог приложить больше усилий, чтобы игра не напоминала избиение младенца. Но такой уж у Бернарда характер – напрягаться он не привык.

Томич и Ниеминен — полные противоположности на корте и за его пределами

После резонансного матча в Майами Томич на какое-то время собрался. 2014 год он завершил на 56-м месте в рейтинге (выше опустившегося на 73-ю позицию Ниеминена), в июле выиграл второй в карьере турнир ATP в Боготе. В сезоне-2015 он защитил титул в Боготе, более-менее неплохо выступил на турнирах «Большого шлема» (четвёртый раунд Australian Open и третий раунд US Open), поднялся в топ-20. В начале 2016 года Бернард занимал рекордное в своей карьере 17-е место. Ещё пару лет Томич оставался на уровне крепкого середняка.

Стремительный спад Томича начался в 2018-м. Томич стал веганом и впервые за 10 лет не попал в основную сетку Australian Open, после чего решил поучаствовать в реалити-шоу «Я звезда — вытащите меня отсюда». Он быстро вернулся на корт, но результата не добивался. В первой половине года Томич выпал за пределы топ-200. Сезон завершил на 83-й позиции, но это был лишь временный всплеск.

В 2019-м с Томичем случился инцидент, чем-то похожий на Майами-2014. Бернарда оштрафовали на все призовые за участие в первом круге «Уимблдона» – £ 45 тыс. Австралиец проиграл Жо-Вильфриду Цонге (2:6, 1:6, 4:6) за 58 минут. Вроде бы не тотальный разгром, но главный судья Уимблдона решил, что выступление Томича не было профессиональным. В Майами правила не предусматривали денежное взыскание за безволие на корте, хотя тогда Бернард явно больше заслуживал штрафа, чем во время Уимблдона-2019.

Последние несколько лет и вовсе стали настоящей катастрофой для Томича. Он запомнился не своей игрой на корте, а постоянным попаданием в скандалы. В 2020-м Бернард снялся в откровенном видео со своей тогдашней девушкой Ванессой Сьеррой. После этого он сменил не одну подругу и совсем запустил форму. Пиковая точка падения покрасившего волосы в жёлтый цвет австралийца – август 2022-го и 825-е место в рейтинге.

Бернард Томич Фото: Graham Denholm/Getty Images

В последнее время Бернард немного ожил. В феврале этого года Томич обыграл №91 Эмилио Гомеса во втором круге челленджера в Монтеррее – 4:6, 6:4, 7:6. Это была его первая победа над игроком топ-100 с апреля 2021-го, когда он одолел Пьер-Юга Эрбера в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло. Сейчас 30-летний Томич — 384-я ракетка мира. Этого недостаточно, чтобы снова быть на слуху. Пока с большим теннисом Бернард ассоциируется только из-за постоянных пререканий в медиа со своим куда более успешным соотечественником Ником Кирьосом (до этого он «ловил хайп» на конфликте с другим именитым австралийским теннисистом Ллейтоном Хьюиттом).

«Меня сравнили с Бернардом Томичем, и я никогда не чувствовал себя более оскорблённым. У него есть благотворительный фонд? У него есть достижения? Он собирал деньги пострадавшим от лесных пожаров? Это отвратительно. К вашему сведению, я не снимаю откровенный контент для платных сайтов. Ах да, и про достижения: я обыгрывал «Большую четвёрку»: Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея. Томич, не будем забывать, как я оплатил тебе билет из Шанхая, потому что у тебя не было денег. Ха-ха, ты пишешь историю, ты самый жалкий спортсмен Австралии. В этом тебя никто не превзойдёт. Бернард, я не осознавал, что всё настолько плохо. Теперь мне даже неловко. Свяжись, если нужно напомнить, как играть. Господи боже», — завёлся Ник, когда подписчики в соцсетях начали ставить их на один уровень с Томичем в списке лучших теннисистов Австралии.

Томич в ответ вызывал Кирьоса на боксёрский бой. Бернард был бы не против сразиться с Ником и на корте, но Кирьос заявил, что не собирается возиться с кем-то из восьмой сотни рейтинга. В общем, карьера 30-летнего Томича идёт к концу, который определённо будет бесславным. Виноват в этом только сам Бернард, что он и не отрицает.

«Я был в топ-20, но относился ко всему не очень серьёзно. Может быть, если бы относился серьёзнее, то попал бы в топ-10. Но это ничего не меняет», — признался недавно Томич.

Яркко Ниеминен – полная противоположность Бернарда Томича. Финн завершил карьеру в конце сезона-2015. Ниеминен – обладатель двух одиночных и пяти парных титулов ATP и трёхкратный четвертьфиналист турниров «Большого шлема». Его карьерный баланс побед и поражений – 405-348, сумма призовых за 15-летнюю карьеру – $ 7,5 млн. Рейтинговый рекорд – 13-е место (июль-2006). Ниеминен ненадолго возвращался в марте 2016-го, чтобы помочь сборной Финляндии в матче Кубка Дэвиса с Зимбабве. Этот камбэк стал весьма своеобразным, как и его встреча с Томичем в Майами. Яркко со счётом 6:0, 6:0, 6:0 обыграл Джона Лока, который в рейтинге не входил в топ-2000.

Ниеминен никогда не хватал звёзд с неба, но всегда отличался стабильностью и практически не выпадал из топ-50 за карьеру. Яркко – настоящий профессионал и джентльмен на корте. За это его уважали все соперники, в том числе самые топовые. Вот что сказал о Ниеминене Новак Джокович, когда финн уступил ему в своём последнем матче на Уимблдоне в 2015-м.

«После игры я выразил Яркко своё уважение. Это один из таких моментов, важность которого можно не осознать сразу, но она от этого не уменьшается. Он заслужил овацию, которую устроили ему трибуны. Он столько лет был в туре. Он один из самых приятных ребят в туре и настоящий боец на корте. Для меня честь стать последним теннисистом, обыгравшим его на Уимблдоне. У нас с ним уже много лет очень тёплые отношения. Когда я только переходил в профессионалы в 18 лет, мы с ним познакомились на челленджере в Хельсинки, и уже тогда он был очень ко мне добр», — сказал Джокович.

Яркко Ниеминен и Роджер Федерер Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Ниеминен также дружит со своим ровесником Роджером Федерером. В ноябре 2015 года Федерер впервые в жизни приехал в Финляндию, чтобы провести прощальный матч с Ниеминеном. Роджер обыграл Яркко со счётом 7:6, 7:6. Не стал поддаваться и дарить первую победу в личных встречах Ниеминену, для которого был самым неудобным соперником за карьеру. В официальных играх Федерер тотально доминировал над финном – 15:0. В том числе четырежды обыгрывал его менее чем за час. Хотя не так быстро, как Яркко справился с Томичем (рекорд скорости триумфа Роджера — 51 минута на Кубке Кремля в 2002-м).

Ниеминен – самый успешный теннисист в истории Финляндии. Сейчас ему 41 год. Он женат на известной финской бадминтонистке Ану Викстрём. Яркко возглавляет теннисную академию для юниоров имени самого себя в Хельсинки. Ниеминен пытается вырастить в родной стране игрока, способного более-менее приблизиться к его уровню крепкого середняка по мировым меркам. Пока не особо получается, но Яркко руководит академией относительно недолго и ещё способен добиться успехов в этом деле.