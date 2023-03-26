Россиянка выбила из сетки Майами чемпионку Олимпиады! А ведь Бенчич тренирует Турсунов

В воскресенье, 26 марта, на супертурнире в Майами завершаются матчи третьего круга в женской сетке. В одном из наиболее интересных противостояний встречались россиянка Екатерина Александрова, посеянная под 18-м номером, и швейцарка Белинда Бенчич (9). Бенчич, которая на летней Олимпиаде-2020 в Токио завоевала золотую медаль, тоже связана с Россией, пусть и косвенно. Тренер спортсменки — бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов. Стороны начали сотрудничество в 2022 году, и в 2023-м швейцарка под руководством специалиста завоевала уже два титула, выиграв Аделаиду-2 и Абу-Даби. Что интересно, в решающих матчах Белинда обыгрывала россиянок: сперва Дарью Касаткину, а затем Людмилу Самсонову.

Александрова пока не может похвастаться титулами в текущем сезоне. Она провела шесть турниров, и лишь дважды ей удалось пробиться в 1/8 финала — на той же Аделаиде-2 и в Дохе. Поэтому Бенчич считалась фаворитом противостояния, тем более что единственный очный матч в 2022 году — в полуфинале в Чарльстоне — выиграла именно она. По личным встречам россиянка также проигрывала — 2-3. Да и на нынешнем турнире в Майами швейцарка увереннее преодолела барьер второго круга. Белинда разгромила финалистку US Open — 2021 Лейлу Фернандес — 6:1, 6:1, а вот Екатерине понадобилось три сета, чтобы справиться с малоизвестной американкой Тэйлор Таунсенд.

В сегодняшнем матче Александрова довольно быстро захватила инициативу. Россиянка уже в третьем гейме взяла чужую подачу, с первой же попытки реализовав брейк-пойнт. В седьмом гейме Екатерина ещё раз могла сделать брейк, но упустила все три шанса, после чего Бенчич выиграла гейм на приёме и сравняла счёт — 4:4. Затем швейцарка не без труда взяла свою подачу, отыграв по ходу три брейк-пойнта, а в следующем гейме уже Александрова спасла два сетбола на своей подаче. В итоге всё закончилось тай-брейком, где сперва Бенчич упустила два сетбола, а вот Александрова со второй попытки всё-таки добилась своего — 10:8.

Во втором сете Бенчич уже мало что могла противопоставить Александровой. Россиянка уже во втором гейме взяла подачу соперницы — как оказалось, это был ключевой момент. В дальнейшем теннисистки спокойно брали свою подачу (при этом в шестом гейме Екатерина упустила брейк-пойнт), и такая ситуация вполне устраивала Александрову. В девятом гейме россиянка на подаче заработала двойной матчбол и с первой же попытки использовала его — 7:6 (10:8), 6:3.

Так Александрова повторила свой лучший результат сезона, выйдя в 1/8 финала. Там она сыграет с чемпионкой US Open — 2019 канадкой Бьянкой Андрееску, которая в третьем круге обыграла чемпионку AO-2020 американку с русскими корнями Софью Кенин. Также сегодня, 26 марта, свой матч третьего круга выиграла Варвара Грачёва, разгромившая польку Магдалену Фрех — 6:1, 6:2. А вчера, 25 марта, в четвёртый круг вышла Анастасия Потапова.