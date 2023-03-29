Хачанов с 7-й попытки одолел Циципаса и впервые пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Во вторник, 28 марта, на «Мастерсе» в Майами проходят матчи четвёртого круга. Одной из наиболее интересных встреч представлялся поединок россиянина Карена Хачанова, посеянного под 14-м номером, и грека Стефаноса Циципаса (2). К очной встрече соперники подходили с разным багажом: если Хачанов провёл два матча, обыграв в трёх сетах малоизвестного аргентинца Томаса Мартина Этчеверри и уверенно победив чеха Иржи Легечку (6:2, 6:4), то Циципас ограничился одним матчем. В первом круге грек, как и россиянин, отдыхал, а во втором без борьбы прошёл дальше, так как французский ветеран Ришар Гаске предпочёл сняться ещё до выхода на корт. Вот и вышло, что Стефанос приступил к игре лишь в третьем раунде, где не без труда обыграл чилийского квалифаера Кристьяна Гарина — 6:3, 4:6, 6:4.

Хачанов понимал, что ему предстоит матч с одним из самых неудобных соперников. А как иначе, если в личных встречах Циципас, иначе не скажешь, просто громил его — 6-0! Последнее поражение россиянина от грека ещё не выветрилось из памяти. Оно же, наверное, самое болезненное — всё-таки полуфинал «Шлема». На Открытом чемпионате Австралии Стефанос одолел Карена в четырёх сетах — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. «Я думал о том, что проделал огромную работу, чтобы обеспечить себе преимущество [по итогам двух сетов], но для победы требовалось несколько больше. Я не смог перенести эту энергию в третий сет, но был очень близок к тому, чтобы выиграть его. Но это был один из тех моментов, когда, если ты соберёшься, если ещё больше проявишь самоотдачу и ещё больше сконцентрируешься, это очень хорошо окупится», — говорил после той победы Циципас, чьи слова приводит Tennis Majors.

А как объяснял то поражение Хачанов? «Я мощно сражался. Я проигрывал в третьем сете, он подавал на матч. У него было два матчбола. Но я никогда не сдаюсь. Матч был напряжённый, очень высокого уровня. В важные моменты он взял важные очки. И победил, вот и всё. Из такого всегда нужно извлекать уроки, какой-то опыт, чтобы прогрессировать, двигаться вперёд, понимать, чего тебе не хватает и в чём соперник оказался лучше. Возможно, в некоторых ситуациях я мог бы сыграть лучше. Но так всегда бывает. В теннисе, к сожалению, не бывает ничьих. Побеждает только один, он и проходит дальше», — говорил он на пресс-конференции.

Первый сет отчётного матча проходил относительно спокойно. И Хачанов, и Циципас не испытывали особых проблем на подаче — за одним исключением. В седьмом гейме грек заработал двойной брейк-пойнт, но упустил свои шансы. А на тай-брейке россиянин при счёте 5:4 в свою пользу взял два очка на приёме (Циципас сделал двойную, а потом ошибся в розыгрыше) — и выиграл первую партию.

Во втором сете определяющим стал пятый гейм — Хачанов под ноль взял подачу Циципаса! В седьмом гейме россиянин мог сделать второй брейк, но не реализовал единственный брейк-пойнт. Впрочем, для общей победы этого и не требовалось, поскольку грек так и не смог ответить брейком, и матч закончился уверенной победой Хачанова, под ноль взявшего свою подачу в последнем гейме, — 7:6 (7:4), 6:4!

Вот так Хачанов наконец-то одолел Циципаса. Теперь счёт личных встреч 6-1 — по-прежнему в пользу грека, конечно. А ещё россиянин, который в четвертьфинале Майами сразится с победителем пары Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — Лоренцо Сонего (Италия), прервал свою ужасную серию поражений в матчах с игроками первой десятки — Карен остановился на отметке 23. Ровно столько матчей с топами он проиграл после победы над Александром Зверевым в четвертьфинале Монреаля-2019.

Также напомним, Андрей Рублёв в своём матче четвёртого круга без шансов уступил Яннику Синнеру — 2:6, 4:6. А совсем скоро на корт выйдет первая ракетка России Даниил Медведев, которому предстоит сражение с французом Кентеном Алисом.