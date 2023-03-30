Немыслимо. 16-летняя россиянка выбила 4 суперзвёзд подряд в 1998-м на турнире в Майами

Российская теннисистка Анна Курникова не выиграла ни одного титула WTA в одиночном разряде за карьеру. Лучший шанс завоевать трофей Курникова упустила на «Мастерсе» в Майами в 1998 году.

16-летняя Анна дошла до финала, выбив по ходу турнира четырёх суперзвёзд из топ-10 рейтинга. До кубка оставался один шаг, но в решающем матче Курникова уступила Винус Уильямс.

В 1998 году юная Анна Курникова начала по-настоящему покорять США. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе она вылетела в третьем раунде, но запомнилась медиа своим не по годам дерзким и вызывающим поведением за пределами корта. В Майами Курникова в большей степени сосредоточилась на игре и показала результат.

23-я сеяная Курникова начала «Мастерс» со второго раунда, легко обыграв хорватку Мирьяну Лучич (6:4, 6:2). Ожидаемый результат. В конце 1990-х Курникова и Лучич считались одними из самых перспективных теннисисток мира, но потенциал Анны был выше.

Анна Курникова на «Мастерсе» в Майами-1998 Фото: Al Bello/Getty Images

В третьем круге Курниковой досталась куда более серьёзная соперница – 9-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Моника Селеш, посеянная в Майами под пятым номером. Курникова в матче с опытной американкой показала впечатляющую тактическую и техническую подготовку, а также выдающуюся психологическую устойчивость. В обоих сетах Селеш вела в счёте, но Анна всегда перехватывала инициативу и доводила партию до победы. Матч закончился со счётом 7:5, 6:4 в пользу Курниковой.

Стоит признать, что 24-летняя Селеш подошла к турниру не в оптимальной форме. В течение четырёх месяцев ей пришлось ухаживать за своим отцом, который был болен раком. Но Моника достойно приняла поражение и призналась, что Курникова поразила её своей зрелой игрой, а также агрессией и скоростью на корте.

В свою очередь, Анна подчеркнула, что считает большим достижением победу над теннисисткой, с которой она многие годы старалась брать пример.

«На меня произвёл неизгладимое впечатление финал «Ролан Гаррос» — 1990, в котором Моника встречалась со Штеффи Граф. Мне тогда было восемь лет. Я всегда восхищалась Селеш, её агрессивной игрой и стремилась в чём-то походить на неё», — сказала Курникова.

Курникова преподнесла очередную сенсацию в четвёртом раунде, разгромив девятую сеяную испанку Кончиту Мартинес (6:3, 6:0), которая пару недель назад победила её в Индиан-Уэллсе. Реванш получился чрезвычайно убедительным. Анне понадобилась всего 51 минута, чтобы расправиться с именитой оппоненткой. Особенно классно получались у Курниковой стремительные выходы к сетке — 15 из 17 атак с близкой дистанции увенчались успехом.

«Я чувствую, что действительно очень хорошо готова сейчас. Стараюсь как можно чаще выходить к сетке, и у меня это получается. И вообще, мне удаётся моя игра — быстрая и агрессивная», — заявила Курникова после матча.

Победа над Мартинес и выход в четвертьфинал «Мастерса» — солидный результат для 16-летней Курниковой. Многие эксперты полагали, что на этом выступление россиянки в Майами закончится.

Следующая соперника Курниковой — вторая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт — пребывала в куда лучшей форме, чем Селеш и Мартинес. В Майами американка хотела взять реванш за недавнее поражение от Мартины Хингис в финале Индиан-Уэллса. Дэвенпорт была явным фаворитом, но Анна в очередной раз удивила болельщиков и экспертов.

Линдсей Дэвенпорт в 1998 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Курникова выиграла первый сет со счётом 6:4. Казалось, 21-летняя Дэвенпорт просто недооценила россиянку. Во второй партии Линдсей нашла свою игру и доминировала – 6:2. Каким же было удивление публики, когда Курникова не сникла под давлением, а, наоборот, кардинально преобразилась. Анна доминировала в третьем сете и отпраздновала победу в матче со счётом 6:4, 2:6, 6:2. За пару геймов до конца матча Дэвенпорт в отчаянии бросила на корт ракетку, смирившись с неизбежностью поражения,

«С каждым турниром Анна играет всё лучше и лучше. Раньше ей не хватало стабильности. Теперь же почти не допускает провалов. По большому счёту она умеет делать на корте всё», — похвалила россиянку Дэвенпорт.

Курникова не стала отрицать очевидный прогресс в своей игре.

«Просто, наверное, становлюсь старше и умнее. Я стала более устойчивой в психологическом плане и легче справляюсь с неизбежным давлением, сопутствующим любому ответственному матчу», — сказала Анна.

В полуфинале Курникову ждала встреча с экс первой ракеткой мира испанкой Аранчей Санчес-Викарио, посеянной в Майами под восьмым номером. После победы над Дэвенпорт к Анне начали относиться всерьёз, но всё равно россиянка была андердогом в противостоянии с 26-летней Санчес-Викарио. Скептики снова остались разочарованными. Курникова добыла волевую победу – 3:6, 6:1, 6:3.

«Восходящая звезда из России крушит теннисисток из первой десятки, как удачно пущенный шар в боулинге: вслед за Селеш, Мартинес и Дэвенпорт перед ней не устояла и Санчес-Викарио» — такими словами начался отчёт о полуфинальном матче с участием Курниковой в агентстве Reuters.

После провала в первом сете Курникова собралась и просто задавила Санчес-Викарио своей агрессией. Анна 33 раза за игру выходила к сетке (19 из них удачно), что деморализовало соперницу и стало залогом победы. 16-летняя россиянка после прохода Аранчи установила уникальный рекорд. Анна выбила четырёх подряд соперниц из топ-10 рейтинга. До неё этого не удавалось ни одной теннисистке (и теннисисту тоже). Просто немыслимое достижение.

«Я, наверное, уже сумела доказать, что не просто умею играть в теннис. Мне кажется, все убедились, что я теперь могу провести на хорошем уровне сразу несколько матчей подряд. У меня сегодня было такое чувство, что у сетки достану любой мяч. Сейчас я действительно в прекрасной форме, это пока лучший момент в моей карьере»,— сказала Курникова на пресс-конференции после победы над Санчес-Викарио.

Анна Курникова в 1998 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Анна стала звездой в США теперь и благодаря своей игре на корте, а не только благодаря яркой внешности и смелым нравам. О ней писали самые престижные СМИ, снимали передачи ведущие телекомпании. Болельщики в буквальном смысле не давали прохода россиянке. На матчах Курниковой с Дэвенпорт и Санчес-Викарио были зафиксированы аншлаги — 17 тысяч зрителей. Даже во время встречи с американкой Дэвенпорт публика часто устраивала Анне овации, не говоря уже о доминирующей симпатии в противостоянии с испанкой Санчес-Викарио.

Курниковой оставалось сделать один шаг к титулу. Соперница по финалу 17-летняя американка Винус Уильямс занимала 11-е место в рейтинге и номинально казалась слабее теннисисток, которых Анна обыгрывала ранее. У Винус была достаточно лёгкая сетка в Майами до полуфинала. Она прошла Татьяну Панову, Ольгу Барабанщикову, Риту Гранде и Сильвию Фарину, прежде чем впервые встретилась с по-настоящему сильной оппоненткой в лице первой ракетки мира Мартины Хингис. Винус справилась с давлением и сенсационно обыграла Хингис (6:2, 5:7, 6:2), которая на предыдущей стадии победила её младшую сестру Серену.

И всё-таки на рейтинг Винус обращать внимания не стоило. Уильямс, как и Курникова, являлась стремительно прогрессирующим тинейджером. В каком-то смысле играть с ней было тяжелее, чем с опытными Селеш, Мартинес, Дэвенпорт и Санчес-Викарио.

Курникова легко взяла первый сет, но затем не справилась с напором Винус. Матч закончился со счётом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Уильямс. Анна после матча подчеркнула, что уступила американке в физической подготовке.

«До поединка с Винус у меня было три тяжелейших матча с теннисистками экстра-класса. Конечно, я жутко устала. Разочарована ли таким исходом турнира? Ни в коем случае! Когда неделю назад я увидела свою турнирную сетку, то подумала, что до финала мне никак не добраться. Так что, несмотря на поражение, я довольна», — сказала Анна.

Винус Уильямс после победы на «Мастерсе» в Майами-1998 Фото: Al Bello/Getty Images

Винус Уильямс не поскупилась на комплименты в адрес Курниковой и признала, что победа далась ей нелегко.

«В начале матча Анна просто переигрывала меня. Был момент в первом сете, когда я занервничала: Курникова выглядела явно сильнее, а я никак не могла приспособиться к её манере. Сама не могу понять, как мне удалось переломить ход матча», — заявила Винус.

Курникова действительно имела все основания радоваться, несмотря на проигранный финал. В 16 лет Анна считалась невероятно перспективной и только начинала врываться в большой теннис. К сожалению, по-настоящему элитной теннисисткой она в итоге так и не стала. В её резюме есть выход в полуфинал ТБШ (Уимблдон-1997) и три финала WTA в одиночном разряде. Помимо Майами-1998, Анна дважды останавливалась в шаге от титула, уступая в решающих матчах на турнире в Хилтон-Хед-Айленде-1999 и на Кубке Кремля в Москве в 2000-м (оба раза Мартине Хингис).

Курникова выиграла 21 турнир в парном разряде (в том числе два «Шлема» с Мартиной Хингис на Australian Open в 1999-м и 2002-м). Это заслуживает уважения, хотя Анне рисовали более радужные перспективы в конце 1990-х. Зато она добилась феноменальных успехов за пределами корта в качестве модели. Курникова заработала $ 3,58 млн призовых за карьеру. Это мизер по сравнению с различными спонсорскими сделками, которые принесли ей десятки миллионов долларов. Даже после завершения карьеры в 2003-м она на протяжении пары десятилетий остаётся одной из самых обсуждаемых и узнаваемых спортсменок мира. Сейчас 41-летняя Курникова состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом, пара воспитывает троих детей. Отсутствие одиночных титулов и поражение в финале Майами-1998 – неприятные пункты в биографии, но вряд ли это сильно терзает Анну с учётом того, как сложилась её жизнь.