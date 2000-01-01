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Как российские теннисисты играют друг с другом
Как российские теннисисты играют друг с другом
Самые принципиальные сражения у Медведева с товарищами по команде – Рублёвым, Хачановым и Карацевым.
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Среди действующих российских теннисистов уже накопилась богатая история личных встреч.
Среди действующих российских теннисистов уже накопилась богатая история личных встреч.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Рублёв – 5-2 (6-2 с учётом челленджеров, фьючерсов и квалификаций)
Хачанов – 3-1
Карацев – 1-1 (1-3)
Донской – 2-0 (2-1)
Кузнецов – 1-0
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
Медведев – 2-5 (2-6)
Хачанов – 1-2 (2-3)
Карацев – 0-1
Донской – 0-1 (3-1)
Карен Хачанов
Карен Хачанов
Медведев – 1-3
Рублёв – 2-1 (3-2)
Карацев – 3-1 (5-2)
Донской – 0-2 (0-3)
Кузнецов – 2-0
Аслан Карацев
Аслан Карацев
Медведев – 1-1 (3-1)
Рублёв – 1-0
Хачанов – 1-3 (2-5)
Донской – 0-1 (1-3)
Кузнецов – 0-0 (1-0)
Евгений Донской
Евгений Донской
Медведев – 0-2 (1-2)
Рублёв – 1-0 (1-3)
Хачанов – 2-0 (3-0)
Карацев – 1-0 (3-1)
Кузнецов – 1-1 (3-2)
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
Медведев – 0-1
Хачанов – 0-2
Карацев – 0-0 (0-1)
Донской – 1-1 (2-3)
Хачанов уже побеждал Медведева 5 лет назад! Как российские теннисисты играют друг с другом
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