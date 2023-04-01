«Серена показала, кто в доме хозяин». Мария Шарапова прошла через ад на Miami Open — 2013

Мария Шарапова никогда не выигрывала «Мастерс» в Майами. Российская теннисистка пять раз выходила в финал, где уступала Ким Клейстерс, Светлане Кузнецовой, Виктории Азаренко, Агнешке Радваньской и Серене Уильямс.

Особенно болезненным получилось последнее поражение Шараповой от Уильямс на Miami Open — 2013. Мария прошла через теннисный ад, продлив и без того кошмарные серии поражений в личных встречах с Сереной и в решающих матчах на турнире в Майами.

Финал Уильямс – Шарапова стал вполне ожидаемым. Серена и Мария пребывали в отличной форме. Американка возглавляла рейтинг WTA, а посеянная в Майами под третьим номером россиянка стремилась оформить «Солнечный дубль» после триумфа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Задача чрезвычайно сложная, поскольку в Калифорнии на пути Шараповой не стояла Уильямс. Серена продолжала бойкотировать Индиан-Уэллс после расистского скандала в далёком 2001 году.

В Майами Шарапова и Уильямс легко продвигались по турнирной сетке. Особенно впечатляющими получились победы теннисисток над топовыми соперницами в полуфинале. Мария и Серена отдали всего по три гейма: Уильямс разгромила Агнешку Радваньску (6:0, 6,3), а Шарапова не заметила Елену Янкович (6:2, 6:1).

Мария Шарапова в финале Майами-2013 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Абсолютной фавориткой финала считалась Серена. Уильямс не проигрывала Шараповой с 2004 года. После знакового фиаско в финале Уимблдона американка обыграла россиянку 10 раз подряд, отдав всего один сет на турнире в Чарльстоне в 2008-м. К этому можно добавить четыре неудачи Шараповой в финалах Майами (в том числе две подряд в 2011-м и 2012-м). И это при том, что «Мастерс» во Флориде является любимым турниром Уильямс (пять побед на момент встречи с Марией в 2013-м и восемь за карьеру в целом). Деморализующая статистика для Шараповой.

Стоит упомянуть и неспортивный аспект противостояния. Между Шараповой и Уильямс в начале года разгорелся конфликт — россиянка посмеялась над американкой, когда та опубликовала фото травмированного голеностопа на Australian Open.

Серена ответила некрасивым поступком во время Уимблдона, оскорбив Марию и её тогдашнего бойфренда Григора Димитрова. Но до этого Уильямс доминировала на корте и предпочитала не вступать в открытую конфронтацию. Перед финалом американка даже сделала Шараповой комплимент, хотя многие болельщики восприняли её шаблонные фразы как троллинг россиянки с учётом тотального преимущества в личных встречах.

«Каждый матч – это новый матч. Я люблю играть с Марией, люблю видеть её на противоположной стороне корта. Она умеет показывать хорошую игру, когда это необходимо. Мне нравится принимать вызов от кого-то, кто вписал своё имя в историю и кто показывает стабильно высокие результаты. Шарапова в великолепной форме. Я рассчитываю на тяжёлый матч. Чего ещё можно ожидать? Она уже давно не проигрывала (Серена в феврале перед «Мастерсами» в США легко обыграла Марию в полуфинале турнира в Дохе. – Прим. «Чемпионата»), так что мне нужно быть готовой. Она постоянно прибавляет. Вообще-то в этом я беру с нее примёр. Надеюсь, я тоже так смогу. Я не знаю ни одного человека в мире, который ненавидел бы проигрывать так же сильно, как я. Но мне кажется, что Мария всегда настроена позитивно – и когда выиграла, и когда проиграла. Это ещё одно качество, которому стоит у неё поучиться. А вообще, мне кажется, мы с ней много в чём довольно похожи», — сказала Уильямс.

Возможно, Серена слишком пренебрежительно отнеслась к Марии и рассчитывала на очередную лёгкую прогулку в противостоянии с Шараповой в финале Майами. Уильямс чуть не поплатилась за легкомыслие. В первом сете Шарапова дала веские основания предполагать, что её ужасная серия прервётся. Мария сделала брейк при счёте 2:2, но затем сразу же проиграла свою подачу. И всё-таки в решающий момент российская теннисистка сломила Уильямс. Шарапова снова сделала брейк при 4:4, забрала гейм на собственной подаче и одержала верх в первой партии – 6:4.

Шарапова впервые за пять лет выиграла сет у Серены, но это ещё ничего не значило. Уильямс не собиралась сдаваться, а, наоборот, раззадорилась из-за неожиданно возникших трудностей в противостоянии с Марией. Хотя сделала это не сразу. Шарапова вела 3:2 по ходу второго сета, после чего Серена хоть и не без проблем, но взяла четыре гейма подряд. Это сломило Марию.

В третьем сете Уильямс разошлась настолько, что отвесила Шараповой «баранку». Серена выиграла финал со счётом 4:6, 6:3, 6:0 и завоевала рекордный для женского разряда шестой титул во Флориде. Она стала чётвертой теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), выигравшей один и тот же турнир шесть раз. До неё это делали только Штеффи Граф, Крис Эверт и Мартина Навратилова.

Серена Уильямс с Кубком «Мастерса» в Майами Фото: Al Bello/Getty Images

Серена радовалась тому факту, что победила в Майами, не показав своей лучшей игры, а также снова похвалила Шарапову.

«Я очень рада. В начале недели я и не думала, что окажусь здесь. Так что очень приятно пройти все эти испытания и оказаться победительницей. Сегодня я слишком много ошибалась. Мне не хватало энергии. Возможно, я вчера переутомилась: слишком долго тренировалась, слишком много времени провела в спортзале. Так что в какой-то момент я сказала себе собраться с силами, расслабиться и играть лучше. Честно говоря, я всю неделю подавала неважно. Это видно даже из статистики. Как правило, на решающих стадиях турниров я прибавляю, но сегодня, к сожалению, подача меня подвела, так что приходилось рассчитывать на другие компоненты моей игры.

Мария сыграла лучше, чем я когда-либо видела. Она потрясающе двигалась и пробивала навылет со всего корта. У меня же только в первом сете было больше 20 невынужденных ошибок. Я все думала: господи, почему я так играю? Я люблю играть с Марией, потому что она топ-игрок. Вы видели, как сегодня она подняла свой уровень и, таким образом, заставила меня поднять свой. Я всегда могу это сделать, и для меня задача сводится к тому, кáк это сделать. Как я так уверенно выиграла третий сет, если мне не хватало энергии? Не знаю. Я выпила Gatorade и почувствовала прилив сил. Нет, серьёзно, я сейчас не рекламирую его. Правда. Он действительно мне помог. Я очень рада, что победила. Это явно был не лучший мой турнир. Думаю, все с этим согласятся. Но именно такие победы и важны – когда ты не в лучшей форме, но всё равно находишь способ победить», — сказала Уильямс.

Патрик Муратоглу Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот тренер Серены Патрик Муратоглу, который не раз демонстрировал пренебрежительное отношение к Шараповой, красноречием и дипломатичностью не отличался.

«Горжусь тобой, Серена Уильямс. Ты снова показала, кто в доме хозяин», — коротко написал Муратоглу в соцсетях.

В свою очередь, Шарапова не смогла стать третьей после Штеффи Граф и Ким Клейстерс теннисисткой, которой удалось в один год сделать «Солнечный дубль» в США. Мария потерпела пятое поражение в финале Майами (в том числе третий год подряд) и 11-е кряду в личных встречах с Уильямс (общий баланс стал 2-12, до конца карьеры россиянка больше не обыгрывала американку и уступила ей ещё восемь раз, не взяв даже сета).

Абсолютный кошмар, который был приправлен 10 подряд проигранными геймами в финале Майами-2013. Журналистам даже показалась, что Мария плохо поела перед матчем с Уильямс.

Мария Шарапова и Серена Уильямс после финала Майами-2013 Фото: Al Bello/Getty Images

Шараповой оставалось только отшучиваться и искать какой-то позитив в массе негативных для себя моментов.

«Когда во втором сете я вышла вперед с брейком, то быстро проиграла следующий гейм на своей подаче. При счёте 3:4 я вела 40:15, а в следующем гейме имела 0:30 на приёме. Если вы хотите добиться победы в матче, такое преимущество необходимо реализовывать. Перед решающим сетом всегда хочешь начать с чистого листа, забыть о том, чтобы было в матче перед ним, особенно если ты проиграла второй. На третью партию выходишь, сфокусировавшись на том, что у тебя получается, что ты делаешь правильно. Но у меня было ощущение, что я уже была на шаг позади. Мои удары немного потеряли в остроте, и это мне мешало. Против такой соперницы, как Серена, так нельзя. Потому она и №1 – она моментально захватывает контроль над игрой. Она понимает, чтó ей нужно изменить. В первом сете и начале второго я вела многие розыгрыши. Но на концовку матча меня уже не хватило.

Я довольна. Я очень, очень рада, что мне удалось провести столько матчей за последний месяц. Это были отличные недели и отличный турнир. Могу извлечь из него только позитив. Вам показалось, что мне не хватило сил, потому что я плохо поела перед матчем? Хотела бы иметь такое оправдание! Но это вообще не мой случай. Сегодня я сыграла с Сереной гораздо лучше, чем в последних матчах. У меня были шансы, и я вполне могла победить. Конечно, я сыграла недостаточно хорошо для победы, но это шаг в правильном направлении. Я уверена, что у нас впереди ещё много матчей, и я знаю, что способна обыграть её. Обидно проигрывать в финале, потому что ты столько сил кладёшь на то, чтобы попасть в финал. Но в то же время в любом случае очень приятно быть в финале, бороться за титул», — заявила Шарапова.

Уильямс и Шарапова после финала Майами-2013 также поделились ожиданиями от грунтового сезона. Мария высказалась о намерении защитить титул на «Ролан Гаррос», в то время как Серена скромно отметила, что ставит перед собой цель выиграть хотя бы один матч в Париже. По иронии судьбы Серена и Шарапова встретились именно в финале «Ролан Гаррос». Уильямс снова оказалась сильнее – 6:4, 6:4. Для неё это был первый с 2022 года титул на самом неудобном «Шлеме».

Что касается «Мастерса» в Майами, то Серена и Мария в последний раз пересеклись здесь в 2014-м. Уильямс обыграла Шарапову (6:4, 6:3) в полуфинале и впоследствии завоевала титул. В дальнейшем Мария не приближалась к тому, чтобы наконец-то поднять над головой кубок во Флориде. В 2015-м вторая сеяная Шарапова в первом же матче сенсационно уступила получившей уайлд-кард Дарье Гавриловой. Больше в Майами Мария не играла из-за допинговой дисквалификации и снятий из-за травм. Шарапова завершила карьеру в 2020 году с 36 титулами WTA (из них пять «Шлемов») в коллекции. На её полке нет трофея из Флориды. Прискорбно, хотя это никоим образом не отнимает у Марии статус одной из лучших теннисисток в новейшей истории.