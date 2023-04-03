«Руки трясутся». Откровения Медведева после триумфа на «Мастерсе» в Майами

В воскресенье, 2 апреля, состоялся финальный матч турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В решающей встрече сошлись чемпион US Open 2021 года бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер. Медведев обыграл Синнера в двух сетах, выиграв у него шестой очный матч из шести, — 7:5, 6:3. Россиянин, который проводил пятый финал подряд, завоевал четвёртый титул в сезоне и 19-й в карьере. До этого Даниил победил на турнирах в Роттердаме, в Дохе и в Дубае, а в финале Индиан-Уэллса уступил Карлосу Алькарасу.

Сперва с журналистами пообщался Синнер, который отдал должное Медведеву. В Индиан-Уэллсе итальянец дошёл до полуфинала. «Это был позитивный месяц для меня. Конечно, я огорчён сегодняшним результатом. Сегодня я проснулся не в лучшей форме. Я чувствовал себя немного приболевшим, но стремился выйти на корт, хотя бы попытаться. Увы, сегодня был не мой день. Но это не умаляет заслуг Даниила. Он невероятно подавал. Он играл очень смело. Конечно, он один из лучших игроков в мире. Я старался, но сегодня был не мой день. А теперь — грунтовый сезон», — сказал Янник на послематчевой пресс-конференции.

Затем к представителям СМИ вышел Медведев, который одержал 24 победы в последних 25 матчах. «Думаю, 2019-й также был неплох, когда я вышел в шесть финалов. Но тогда это было для меня нечто новое. Сейчас это в значительной степени то же самое. Самая большая разница в том, что тогда это были турниры в США, а потом в России и в Китае. Но и сейчас примерно то же самое — турниры по всему миру. Очень рад. У меня никогда не было такого классного начала сезона. Я завоевал много очков. Жаль, что в этот период не попал «Шлем». Но вообще я очень рад и с ещё большим нетерпением ожидаю продолжения сезона», — сказал россиянин на пресс-конференции после матча.

— У тебя что-то болело во время игры? И почему написал на камере «Руки трясутся»?

— Нет, вообще ничего не болело. Но ментально было нелегко. Это моя первая за полтора года победа на «Мастерсе». В концовке я чувствовал себя немного зажатым, особенно когда сделал брейк во втором сете. Мне не удалось хорошо сыграть следующий гейм, и он вернул брейк. Но я рад, что мне удалось сделать ещё один брейк, а потом хорошо подавать. Было очень жарко и влажно, и поэтому после матча немного тряслись руки — в том числе и из-за зажатости. Когда меня попросили написать что-то на камере, я думал: о боже, я не смогу сделать это. И потому написал это.

Даниил Медведев расписывается на камере Фото: Кадр из трансляции

Даниил Медведев расписывается на камере Фото: Кадр из трансляции

— Ты не выиграл только в Индиан-Уэллсе. Каковы вообще ощущения от харда?

— Ну и Монреаль тоже. Но это Канада, так что не знаю, считать ли. Но да, в Индиан-Уэллсе было непросто. Потрясающе, что мне удалось там дойти до финала. Тот матч со Зверевым… Я спас около десяти брейк-пойнтов в третьем сете. И это было чудо, особенно учитывая состояние моей лодыжки. Вообще я люблю хард. Мне нравится на нём играть. Если бы выбор зависел от меня, мы бы играли только на харде. Но я, разумеется, понимаю, что это было бы несправедливо, если можно так выразиться. Лучше всего я чувствую себя на харде. Хоть я и понимаю, что могу достаточно хорошо играть на траве и на грунте, на харде я чувствую себя наиболее гибким. Я могу сыграть не лучшим образом и всё равно выиграть матч. Это большая разница.

— Год назад ты дошёл до финала АО, а потом начались проблемы — почему? И ты всегда шутишь по поводу грунта, хотя доходил до четвертьфинала «Ролан Гаррос»...

— Год назад — до четвёртого круга, а до этого был четвертьфинал. А по поводу первого вопроса — может быть много причин. Финал с Рафой [Надалем] сложился непросто. Принять поражение было тяжело. Может, я и сам был тому причиной. Но я не уверен на сто процентов. Освоиться с этим было нелегко, а я думал, что легко оставлю это в прошлом. И я знал, что мне предстоит операция. Майами и Индиан-Уэллс всегда складывались для меня непросто. Обычно в Майами такие же медленные корты, как в Индиан-Уэллсе. Не считаю, что мне когда-либо удавалось хорошо начать сезон. И лучшее, чего я мог добиться, — два финала Australian Open, ну и ATP Cup, конечно. Да, в этом сезоне я не лучшим образом выступил в Австралии, так что я рад, что мне удалось перевернуть ситуацию — Роттердам и так далее. Я всегда делаю всё, что в моих силах. Всегда стараюсь усердно трудиться. Никогда не знаешь, когда это окупится. Я рад, что сейчас это случилось.

Что касается грунта, я знаю, что могу хорошо играть на нём. Однажды я победил Новака [Джоковича] на грунте. Вообще я обыграл Циципаса и Новака на одном турнире — вау. Очень хорошее достижение на грунте. Но если это хард, как здесь, — во многих матчах я играл не в свой лучший теннис, но всё равно выиграл турнир. Грунт для меня сложнее в этом плане. Если я сыграю не лучшим образом, то могу быстро проиграть. Так что надеюсь, что во время грунтового сезона я смогу играть как надо.

— Как тебе кажется, что в твоей игре недооценивают?

— Недооценивают (улыбается). Я бы сказал, мои атакующие навыки. Я знаю, что я хорош в защите, особенно на приёме. Я могу действовать в защитном ключе и выигрывать очки, просто отправляя мяч на другую сторону корта, заставляя соперника ошибаться. Но на подаче, как мне кажется, я всё время действую агрессивно. А когда подаёт соперник, то, если мне удаётся хорошо принять, я могу быстро выйти вперёд и, возможно, атаковать на следующем ударе. Вот эти атакующие навыки в моей игре, думаю, недооценивают.

А по поводу стабильности — я говорил об этом после четвертьфинала с Юбэнксом. Есть много игроков, которые могут блестяще провести одну неделю. Он здорово выступил здесь. Вопрос, сможет ли он провести пять таких недель в году. Может, это выведет его в топ-70, топ-60 — в зависимости от того, будет ли в это время «Шлем» или турниры ATP-250. Или можно блестяще выступать десять недель, и тогда, возможно, попадёшь в топ-20. Это самое сложное. Многие игроки здорово играют на Кубке Дэвиса. Я же скажу вот что: ладно, прекрасно, что вы можете так играть, но почему бы не попытаться играть так весь сезон? Ну да, весь сезон так играть никто не может. Но чем больше к этому стремишься, тем лучше становится твоя жизнь.

— Янник тут сказал, что ты игрок, который создаёт ему наибольшие проблемы.

— Ну, я стесняюсь. Это комплимент, как мне кажется (улыбается).

Янник Синнер и Даниил Медведев с кубками Miami Open Фото: Al Bello / Getty Images

— Как тебе удаётся регулярно его побеждать?

— Каким-то образом мои удары не позволяют ему… Я не делаю это специально. Я не говорю себе перед матчем: так, проведу такой-то удар, чтобы у него были проблемы. Но во всех матчах, которые у нас были, мои удары не позволяют ему полностью проявить свою игру, то есть всё время делать виннерсы. Вот те его матчи с Карлосом [Алькарасом], Рублёвым, Руусувуори — он здорово бил по мячу, ему удавались невероятные виннерсы. Каким-то образом мои удары не позволяют ему делать то же самое. Может, я чуть лучше читаю его игру, заставляю его больше ошибаться. В этом сезоне он прибавил, ошибается всё меньше и меньше. Тот финал в Роттердаме был жёстким. Сегодня именно он сделал первый брейк. Он определённо прибавляет. Но я надеюсь, что мне и впредь удастся создавать ему проблемы. Я уверен, что мы будем встречаться на поздних стадиях турниров — если мне самому удастся хорошо играть.

— Что скажешь по поводу возвращения россиян на Уимблдон? Игроки проявляли негатив в отношении тебя?

— В раздевалке — никто. В Сети, конечно, можно разное прочитать, но я стараюсь не углубляться в это. Там и так много хейта. Чем больше погружаешься в это, тем больше у тебя проблем в жизни. А в раздевалке я ни с чем таким не сталкивался. Что мне нравится в ATP-туре, и я всегда это говорил, — из ста игроков есть пять-десять, которых даже не то чтобы тебе не нравятся — просто с ними не дружишь. А с остальными 90, не знаю, можно посмеяться, поговорить. В туре комфортно, и мне нравится это. Что касается Уимблдона, то я очень рад. То же самое и насчёт Олимпийских игр. Я рад играть в теннис по всему миру — ради болельщиков, ради людей. В прошлом году мы не могли играть на Уимблдоне. Но я тренировался и готовился к следующим турнирам. Очень рад, что в этом году у меня будет шанс попытаться выступить лучше. Это единственный «Шлем», где я не доходил до четвертьфинала.

— Может, Синнера так измотал полуфинал с Алькарасом?

— У меня много раз было такое. Чем дальше проходишь по сетке, тем сложнее соперники. Порой в полуфинале может случиться безумный матч. У меня было так несколько раз. Не стану приводить примеры, но иногда играешь полуфинал, и даже в нормальное время, и полностью выкладываешься эмоционально. И тогда может быть очень тяжело подготовиться к финалу. Но это тоже опыт. Я слышал, что он сказал, что чувствовал себя немного приболевшим. Такое, конечно, не помогает. Но на этом учишься. В Индиан-Уэллсе, возможно, я эмоционально выложился в матче с Тиафо, где он спас много матчболов, и это, вероятно, помешало мне полностью проявить себя в финале с Алькарасом, который играл невероятно. Никогда не знаешь. Это нелегко. И поэтому в финалах играть непросто. Особенно на «Мастерсах».