«Пока я не в состоянии играть». Попрощается ли Надаль с теннисом уже на «Ролан Гаррос»?

Теннисный мир облетела новость, что знаменитый испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. А ведь здесь Король грунта побеждал рекордные 11 раз, но теперь он пропустит эти соревнования второй год подряд. Что же послужило причиной снятия и какие дальнейшие перспективы 36-летнего уроженца Манакора на глиняной части сезона?

Неприятное начало сезона

Старт сезона для Надаля выдался абсолютно не позитивным. Всё началось на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Рафаэль сенсационно уступил во втором раунде мэйджора малоизвестному американцу Маккензи Макдональду в четырёх сетах. По ходу второго сета у испанца возникли физические проблемы, а, как впоследствии показало МРТ, он получил растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С тех пор Надаль ни разу не возвращался на корт, пропустив турниры в феврале и два американских «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Пропуск соревнований Королём грунта, естественно, не мог не сказаться на его позиции в рейтинге ATP. Надаль потерял много очков: 250 за прошлогодний титул в Мельбурне, 1955 – за Australian Open – 2022 и ещё 500 – за победу в Акапулько. 20 марта у испанца сгорели 600 очков за прошлогодний финал «тысячника» в Калифорнии. Стало совершенно ясно: Рафа гарантированно выпадет из десятки лучших игроков в мужском туре.

Надаль находился в топ-10 с апреля 2005 года. Он сумел продержаться в десятке 912 недель подряд, что считается рекордом в истории тенниса. Но всему когда-то приходит конец. Вот как сам теннисист отреагировал на это неприятное событие: «Я предпочитаю быть в топ-10, это очевидно, но, в конце концов, приходится принимать вещи такими, какие они есть. Со всеми травмами, которые я получил за последние 18 лет, ни разу не покидая топ-10, это практически чудо. Многое произошло за последний год: травма ребра, два разрыва в зоне брюшной полости, теперь поясничная мышца, проблемы с ногами. В теннисе с рейтингом, который набирается год, есть много вещей, влияющих на твоё место. Если вы не играете, вы вылетаете из топ-10», — приводит слова 36-летнего игрока Punto de Break.

Рафаэль Надаль Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Пропуск Монте-Карло

В середине марта сам Рафа дал надежды на скорое возвращение. Официальный сайт соревнований в Монте-Карло опубликовал список участников грунтового «Мастерса», в числе которых был и испанец. Примечательно то, что испанец заявился на свой любимый глиняный турнир после «Ролан Гаррос» (выигрывал «тысячник» в Монако 11 раз) самым первым. Эта новость дала возможность предполагать, что Рафаэль сумел полностью восстановиться после травмы.

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Однако уже спустя две недели Надаль поспешил огорчить своих фанатов, решив высказаться о возможности своего участия на первом грунтовом «Мастерсе» сезона: «Я не знаю, откуда взялась эта информация, но, очевидно, если бы это было правдой, я бы подтвердил своё участие сам, однако, к сожалению, сделать этого не могу. Я иду по намеченному пути и не знаю, когда буду играть, это правда. Сейчас я на фазе увеличения нагрузок. Если бы знал, на каком турнире вернусь, я бы сказал. Не могу подтвердить, что буду играть в Монте-Карло, ситуация меняется каждый день. Я предпочитаю говорить о вещах, в которых уверен», — приводит слова 22-кратного чемпиона ТБШ Marca.

Ну а за пять дней до официального старта «тысячника» в Монако Рафаэль окончательно добил своих многочисленных болельщиков и весь теннисный мир заявлением о том, что он вынужден сняться с турнира: «Привет всем, я ещё не готов соревноваться на высшем уровне. Я не смогу сыграть в одном из важнейших турниров в моей карьере, в Монте-Карло. Я пока не в состоянии играть с максимальными гарантиями и продолжаю процесс подготовки, надеясь скоро вернуться», — сообщил Надаль на официальной странице в соцсетях.

Дальнейшие перспективы испанца

В связи с тем, что в последнее время испанец ещё более стал подвержен травмам, в прессе стали активно развиваться слухи о том, что нынешний сезон станет последним в карьере знаменитого игрока. Из Испании доходят слухи о возможном прощании Надаля уже на предстоящем «Ролан Гаррос» — 2023. Источники отмечают, что завершение профессиональных выступлений на любимом грунтовом «Шлеме» Рафы (выигрывал в Париже рекордные 14 раз), несомненно, стало бы романтическим эпилогом его экстраординарной карьеры.

Организаторы «пятисотника» в Барселоне, который стартует в середине апреля, однако, уверены, что Король грунта выступит на этом турнире, где он побеждал целых 12 раз (больше, чем кто-либо другой). Сам директор соревнований, ещё один знаменитый испанец Давид Феррер незадолго до решения своего соотечественника по Монте-Карло заявлял о том, что Надаль тренируется в интенсивном формате и точно сыграет в Каталонии. При этом нынешний функционер уже тогда отмечал, что участие испанца на «Мастерсе» в Монако под вопросом.

На данный момент неизвестно, когда состоится полноценное возвращение Рафаэля на корт. Суммарно на грунте ему предстоит защищать немало очков, а именно 2270: если за четвертьфинал прошлогоднего «Мастерса» в Мадриде и третий круг Рима – всего 270 (180 и 90 очков соответственно), то за триумф на кортах «Ролан Гаррос» — сразу 2000. Если вычесть эти баллы из нынешней суммы Надаля, то он окажется в районе 130-го места в рейтинге ATP. Недостаток игровой практики (с августа прошлого года Надаль провёл всего 13 матчей) может отрицательно сказаться на текущих игровых кондициях. Но одно известно точно: Рафа очень хочет снова завоевать очередной, уже 23-й мэйджор и оторваться от Джоковича, а чтобы сделать это, нужно поскорее вернуться на любимый грунт. Весь теннисный мир ждёт этого и верит в то, что испанская легенда, даже несмотря на многочисленные повреждения, ещё не скоро завершит карьеру. По крайней мере, точно не в 2023 году.