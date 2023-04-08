Звездопад в Монте-Карло ещё до жеребьёвки. А финала Медведев — Джокович точно не будет

Грунтовый сезон постепенно набирает обороты. В ближайшую неделю пройдёт первый из «Мастерсов» — в Монте-Карло. После этого ещё будут Мадрид и Рим, а завершится всё на стыке мая и июня в Париже, где состоится «Ролан Гаррос».

Вотчина Надаля

Турнир в Монте-Карло начал разыгрываться ещё в позапрошлом веке – в 1897 году. В розыгрыше-1968 до финала дошёл советский теннисист Александр Метревели, который уступил итальянцу Николе Пьетранджели. В 1990 году турнир стал частью «Мастерс-серии», и первым победителем в тот год стал Андрей Чесноков. Ну а в 2021 году до решающего матча добрался Андрей Рублёв, который проиграл в итоге Стефаносу Циципасу. Грек, кстати, в 2022-м титул защитил и намерен в этом году добиться хет-трика. Но в любом случае Стефаносу далеко до рекордсмена – Короля грунта Рафаэля Надаля, который выигрывал тут 11 раз (2005-2012, 2016-2018). Две победы здесь у нынешней первой ракетки мира – Новака Джоковича (2013, 2015).

Звездопад в Монте-Карло-2023

Ещё не успел начаться турнир, как обрушился настоящий звездопад. От участия отказался чемпион Индиан-Уэллса Карлос Алькарас, проигравший в полуфинале Майами Яннику Синнеру и потерявший первое место в рейтинге ATP. Никак не может восстановиться после травмы, полученной на Australian Open, 11-кратный чемпион Монте-Карло Рафаэль Надаль. Пропустит турнир ещё один испанец – Пабло Карреньо-Буста, а также чемпион-2019 Фабио Фоньини из Италии, получивший изначально уайлд-кард, и финалист-2016 Гаэль Монфис, попавший в число участников по замороженному рейтингу. Не поедет в Монте-Карло подопечный Тони Надаля – канадец Феликс Оже-Альяссим. Не сыграет на первом грунтовом «Мастерсе» в сезоне и американец Себастьян Корда, нанёсший на Australian Open чувствительное поражение Даниилу Медведеву. Кроме них, снялись с соревнований канадец Денис Шаповалов и японец Йосихито Нисиока.

Новая серия Медведева

Самая продолжительная серия побед Даниила Медведева была на стыке сезонов-2020 и 2021. Тогда он выиграл «Мастерс» в Париже, ATP Finals — 2020, ATP Cup и дошёл до финала Australian Open — 2021, где проиграл Новаку Джоковичу, а серия оборвалась на отметке «20». Следующая серия началась в феврале 2023-го. Россиянин завоевал титулы в Роттердаме, Дохе, Дубае и дошёл до финала Индиан-Уэллса, где проиграл Карлосу Алькарасу. Победных матчей к тому времени у Даниила набралось 19. Новая серия началась у Медведева в Майами – он последовательно победил пятерых соперников, а ещё один – Алекс Молчан – не явился на матч. Так что к Монте-Карло россиянин подошёл с пятью победными поединками.

Призовой фонд

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло весьма внушительный – € 5 779 335, что на € 360 тыс. больше, чем в прошлом году. Чемпион в одиночном разряде заработает € 892 590, финалист – € 487 420, и даже проигравшему в первом круге достанется солидная сумма – € 23 100.

Три россиянина в посеве

Россию в одиночной сетке Монте-Карло-2023 представляет привычная тройка – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (9). Ещё два наших теннисиста попытаются пробиться в основу через квалификацию – Роман Сафиуллин и Иван Гахов.

Расклад сетки

Сетку возглавили первая ракетка мира Новак Джокович и чемпион Монте-Карло двух последних лет Стефанос Циципас. Жребий определил третьего номера посева Даниила Медведева в половину к Джоковичу. Значит, эти теннисисты могут встретиться только на стадии полуфинала, а финала Джокович – Медведев точно не будет. Как высоко сеянный, Даниил пропустит первый круг, а во втором сыграет либо с обладателем уайлд-кард Лоренцо Сонего, либо с квалифаером. В третьем раунде россиянину может встретиться первый сеяный соперник – немец Александр Зверев (13). Вместе с Медведевым во второй четверти сетки оказался датчанин Хольгер Руне (6). В полуфинале из высоко сеянных теннисистов на них выходит пара Новак Джокович (1) – Янник Синнер (7). В нижней части могут образоваться такие сочетания: Андрей Рублёв (5) – Каспер Рууд (4) и Тейлор Фритц (8) – Стефанос Циципас (2). Карен Хачанов (9) начнёт турнир матчем с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, а в случае успешного продвижения по сетке может выйти в третьем круге на Рублёва.

Вот 10 причин, почему надо следить за «Мастерсом» в Монте-Карло-2023. Турнир пройдёт с 9 по 16 апреля. Следить за его ходом можно в наших текстовых трансляциях и других материалах.