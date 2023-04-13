Сенсация в Монте-Карло! Лидер мирового рейтинга Джокович выбыл из борьбы

В четверг, 13 апреля, на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло проходят матчи третьего круга. В числе участников встреч 1/8 финала оказался и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Противостоял ему 16-й номер посева Лоренцо Музетти, восходящая звезда итальянского тенниса. Джокович, целенаправленно готовившийся к грунтовому сезону — его не пустили на «Мастерсы» в США — и отдыхавший в первом круге, во втором раунде не без труда прошёл 198-ю ракетку мира россиянина Ивана Гахова (7:6, 6:2), а 21-летний Музетти в преддверии встречи с сербом мог похвастаться серией из трёх «баранок» подряд. В первом круге он обыграл другого серба Миомира Кецмановича (7:6, 6:0), а во втором вволю поиздевался над соотечественником Лукой Нарди — 6:0, 6:0!

В личных встречах перевес ожидаемо был на стороне Джоковича — 3-0. Однако первый матч с Музетти Новак, вполне возможно, помнит до сих пор. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» 2021 года серб проиграл 19-летнему на тот момент Лоренцо первые два сета на тай-брейках, однако затем собрался и выиграл следующие две партии — 6:1, 6:0. А в пятом сете Музетти снялся, после того как счёт стал 4:0 в пользу Джоковича.

Сегодня первый сет остался за Джоковичем. Но, чтобы выиграть партию, сербу пришлось основательно попотеть, тем более что публика в Монако в большей степени поддерживала Музетти. В середине сета Новаку удались два брейка, тогда как Лоренцо — только один, в результате чего счёт стал 4:2 в пользу Джоковича. При счёте 5:2 в пользу серба Музетти спас два сетбола на подаче, а в следующем гейме итальянец, теперь уже на приёме, спас ещё один сетбол и сам сделал брейк! Правда, в 10-м гейме Новак обеспечил себе тройной сетбол на приёме, который реализовал с третьей попытки, — 6:4.

Во втором сете парад брейков продолжился. За первые 10 геймов соперники взяли лишь по гейму на своей подаче, а все остальные — на чужой! Интересно, что Джокович при счёте 4:3 в свою пользу поспорил с судьёй на вышке по поводу отпечатка на корте. Та не стала менять своё решение. А вот Музетти, поддерживаемый публикой, после этого впервые в сете взял свою подачу, — 4:4. После очередного обмена брейками Музетти в 11-м гейме под ноль взял подачу Джоковича, а в 12-м собрался и подал-таки на сет, использовав первый же сетбол, — 7:5! Проиграв партию, Новак с досады раздавил ногой ракетку, стоявшую возле его скамейки.

Фото: кадр из трансляции

В третьем, решающем сете при счёте 1:1, 40:30 в пользу Джоковича пошёл дождь, в результате чего теннисисты отправились на незапланированный отдых, продлившийся почти час. Как выяснилось, перерыв пошёл на пользу скорее Музетти, чем Джоковичу. Первый брейк в этой партии случился в седьмом гейме, и его автором оказался итальянец, со второй попытки реализовавший тройной брейк-пойнт. Этот момент, как оказалось, во многом стал определяющим. В 10-м гейме Музетти сперва упустил двойной матчбол, затем отыграл брейк-пойнт, упустил ещё один матчбол, но с четвёртой попытки всё же добился своего — 4:6, 7:5, 6:4! Новак же здорово наошибался в этом матче: по двойным он «превзошёл» соперника 6:0, по невынужденным — 23:6.

Сегодня осталось сыграть ещё один матч. Первая ракетка России Даниил Медведев сразится с немцем Александром Зверевым. За всеми событиями следите на «Чемпионате».