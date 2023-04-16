«Надеюсь, я вас не раздражаю». Откровения Рублёва после триумфа в Монте-Карло

В финале «Мастерса» в Монте-Карло Андрей Рублёв одержал волевую победу над 19-летнимпредставителем Дании Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. Для россиянина это 13-й титул в карьере и пока самый крупный.

Ещё после победы в четвертьфинальном противостоянии с Ян-ЛеннардомШтруффом Андрею задали интересный вопрос: готов ли он, король турниров ATP-500 (в активе Рублёва пять титулов на соревнованиях этой категории)всё же завоевать титул на «Мастерсе». Россиянин, улыбнувшись, заявил, что даже не думает об этом, а в Монако лишь идёт матч за матчем.

Но всё же на церемонии награждения после финала 25-летний уроженец Москвы признался, что выигранный трофей является очень долгожданным. Неудивительно: ведь Андрей дважды до этого в своей профессиональной карьере играл в финалах «Мастерсов», но в обоих случаях (Монте-Карло – 2021 и Цинциннати – 2021) поднять над головой главный трофей так и не удавалось.«Не знаю, что сказать. Я столько мучился, чтобы выиграть этот чёртов «Мастерс». И мне наконец удалось.В третьем сете я просто надеялся, что у меня появится хотя бы один шанс вернуться в игру. Говорил себе, что нужно хотя бы бороться до конца. В предыдущих финалах я терял веру в победу, я был не готов ментально и когда я проигрывал, думал, что не будет ни одного шанса. Но сегодня сказал себе: «Даже если проиграешь, пожалуйста, верь в себя до конца»», – сказал Рублёв на церемонии награждения.

На одной из пресс-конференций в преддверии финала Андрей также откровенно рассказал о своей подготовке к грунтовому сезону, а также поделился информацией о своей команде. Россиянин признался – временина то, чтобы провести длительныйсбор у него не было: «Уменя было пару дней подготовки со своей командой в Барселоне, а затем мы приехали сюда, в Монако, в четверг. Так что, я думаю, у меня было около трёх дней, да, даже недели на подготовку в одном месте не было. Так прошло три дня, потом здесь пару дней, и дальше в воскресенье я уже играл в парном разряде. Не так много времени».

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но даже отсутствие значительного промежутка времени для подготовки к первому грунтовому«тысячнику» с новой командой не помешало Рублёву в завоевании долгожданного титула. На торжественной церемонии Андрейобратился к сопернику, команде и болельщикам: «Хочу поздравить Хольгера с потрясающей неделей. Знаю, как тяжело проигрывать в финале. Но, чувак, ты ещё слишком молод, а у тебя уже есть «Мастерс». Дай мне хотя бы разок выиграть.Спасибо моей команде, мы стали работать в этом году, и это наш первый титул, спасибо вам. Надеюсь, я вас не раздражаю, и я всё ещё вам нравлюсь.Хочу сказать спасибо вам, ребята. С учётом того, из какой я страны, иметь такую поддержку по всему миру – для меня очень много значит».

А потом россиянин откровенно ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

– Каково это быть чемпионом «Мастерса»?

– Отлично. Великолепное чувство. Как я уже говорил, после стольких усилий, стольких проигрышей в финале, полуфинале, проигрыша ещё раньше, да, я так много боролся, чтобы выиграть первый «Мастерс», и, наконец, у меня это получилось. Я сделал это в Монако на действительно историческом турнире. Мне приятно быть частью этого. Выиграть такой матч, уступая 1-40-30, потом одно очко от 1-5, это похоже на сказку.

– Вы говорите про счёт 4-1, 30-0 в третьем сете. Вы держались за спину.

– Да, я начинал чувствовать, возможно, спазм в пояснице. Но потом я начал говорить себе, что чем больше ты думаешь об этом, тем хуже становится, потому что в психологическом плане это работает очень хорошо. Чем больше вы начинаете думать о проблеме, тем вам она кажется в два раза больше. Поэтому я пытался успокоиться и не обращать на это внимание.

– До вашего первого матчбола, какие мысли были в голове?

— Я думал, как странно, что счёт 40-0 (улыбается), а потом я подумал: просто сделай это. Не думай. Просто сделай. Вот и всё.

– В какой-то момент карьеры вы думали, что никогда не сможете выиграть «Мастерс»? Или вы слишком молоды для этого.

– Нет, я никогда так не думал. Я думал, что, если я буду делать всё правильно за пределами корта, с точки зрения тренировок, у меня будут шансы на большие титулы. Дело в том, что я не знал, когда это произойдёт – вэтом году, в прошлом году, два года назад, потому что до этого я играл в двух финалах, пару раз играл в полуфинале и не смог пройти дальше. В конце концов, это произошло здесь. На самом деле ещё неделю назад я не ожидал, что выиграю титул, но потом матч за матчем я начал выигрывать, а затем, да, каким-то образом я в конечном итоге выиграл титул.

Андрей Рублёв и Хольгер Руне Фото: Marcio Machado/Getty Images

– Казалось, что зрители прониклись к вам симпатией, узнали вас получше. У вас репутация хорошего парня среди фанатов тенниса. Вы это осознаёте? Потому что мы видели вас здесь и наблюдали за вами в течение недели, когда люди скандировали ваше имя и т.д. Как вы оцениваете те отношения, которые у вас сложились с публикой?

— Честно говоря, не знаю (улыбается). Во-первых, я не знаю, хорош я или нет, потому что никто не идеален. Да, и я говорил… нет, на самом деле я этого не говорил. Я вроде как написал это однажды и, наверное, могу сказать, что в своей жизни я совершал много ошибок, я причинял боль многим людям, своей семье, любимым. Да, наверное, я и не хороший, и не плохой, но иметь такую поддержку – этоозначает, что я могу стать лучшей версией себя, и я могу работать над этим, могу совершенствоваться, пытаться поделиться этим посылом с другими. Я очень, очень благодарен за такую поддержку, потому что получить поддержку совсем нелегко. Получить хорошую поддержку действительно непросто. Я правда благодарен за то, что у меня есть эта поддержка. У меня была эта поддержка на этой неделе, в предыдущие недели, и я начинаю чувствовать это всё больше и больше. Я хочу поблагодарить каждого отдельного человека.

– Вначале вы были застенчивы, когда приходили в пресс-центр. Помог ли вам Винсенте, ваш тренер, который очень забавный парень, который всегда шутит, стать более открытым и общаться с нами?

– Я бы точно сказал, что он сильно на меня влияет, например, чтобы я был таким открытым, но, я хочу сказать, что он работал со мной не для этого. Я просто учусь у него в основном быть открытым, быть самим собой. Это самое важное. Не имеет значения, где ты находишься и что делаешь. Просто будь самим собой. Конечно, поначалу это было в новинку, и я стеснялся. Я считал: «Я не хочу быть открытым», потому что, не знаю, понравлюсь я кому-нибудь или нет. И с ним я понимаю, что самое лучшее – это просто быть самим собой. Не имеет значения, если ты кому-то не нравишься, по крайней мере, это настоящий ты. И если ты кому-то нравишься, то, хотя бы потому, что ты — настоящий.

– Сегодня у вас было 19 брейк-пойнтов, вы сделали 6 брейков. Насколько это было трудно? Насколько напряжённо играть всё время эти важные розыгрыши? А потом минуту назад вы говорите, что наконец-то выиграл «тысячник». Неужели теперь следующая мечта – выиграть «Шлем»?

– В такие моменты, я имею в виду в каждом матче, когда у тебя есть брейк-пойнт, если на тебя слишком сильно давит момент, ты чувствуешь стресс, ты хочешь, чтобы это точно получилось. Или, например, я предпочитаю делать брейк, чтобы почувствовать преимуществ в матче.Как и в любом матче, иногда ты быстро побеждаешь. Иногда на это требуется время. Но сегодня я действительно хорошо справился со своими эмоциями.

Отвечая на второй вопрос, я не знаю. Цель всё та же. Как я уже говорил перед Монте-Карло, я чувствую, что делаю действительно правильные вещи на тренировках. Мне нравится, как я сейчас работаю со своей новой командой – с точки зрения физической подготовки, восстановления, игры на корте, ментальности. Я чувствую, что это правильный путь.Мне кажется, что я могу многое улучшить. Чувствую, что на тренировках я и занимаюсь этим. Дело в том, что я не знаю, когда и где это проявится. В конце концов, я выигрываю этот титул. Цель по-прежнему та же: усердно работать в правильном направлении, чем я сейчас и занимаюсь, и стараться совершенствоваться настолько, насколько это возможно, пока у меня есть это время.

– Что касается вашей новой команды, не могли бы вы немного рассказать о том, что Альберто Мартин привносит в команду? Если я не ошибаюсь, он немного помогает тебе и в ментальном плане?

– Да. Альберто, во-первых, он очень скромный и действительно хороший парень. Они с Фернандо хорошие друзья, так что работать с ними действительно очень приятно, потому что они оба очень простые.

Для меня важно иметь отношения за пределами тенниса, иметь возможность работать, потому что не имеет значения, насколько хорош тренер, ноесли за пределами корта у нас нет связи, я не из тех людей, кто будет продолжать работать. Потому что на самом деле ты не находишь… как сказать, это как девушка. Знаете, нечасто встретишь такую связь. Такое случается время от времени (улыбается).Здесь то же самое, и у меня есть эта связь. Я действительно благодарен за это, и они смотрят на разные вещи как и я. Это тоже очень хорошо. У Берто есть диплом спортивного психолога, так что он может объяснить некоторые вещи более простым способом в стрессовые моменты, и это тоже очень помогает.

Далее у меня появился новый тренер по фитнесу, новый физиотерапевт, новый агент. Так что полностью обновилась команда. Только Фернандо по-прежнему остаётся главным тренером, кто был им с самого начала.