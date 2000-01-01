Медведев заработал более $ 30 млн за карьеру! Выше него только 10 теннисистов

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Топ-11 теннисистов по призовым за карьеру
Топ-11 теннисистов по призовым за карьеру
Собрали игроков, которые больше всех остальных заработали на корте. Даниил Медведев — на 11-й строчке.
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Даниил Медведев не очень удачно выступил на турнире ATP-1000 в Монте-Карло, первом грунтовом «Мастерсе» сезона. Он дошёл до четвертьфинала, где проиграл будущему финалисту Хольгеру Руне — 3:6, 4:6.
Даниил Медведев не очень удачно выступил на турнире ATP-1000 в Монте-Карло, первом грунтовом «Мастерсе» сезона. Он дошёл до четвертьфинала, где проиграл будущему финалисту Хольгеру Руне — 3:6, 4:6.
За турнир Медведев получил € 145 380 призовых. В пересчёте на доллары США это составило $ 158 421.
За турнир Медведев получил € 145 380 призовых. В пересчёте на доллары США это составило $ 158 421.
В результате Даниил стал 11-м теннисистом в истории, который заработал не менее $ 30 млн призовых. Выше него только 10 игроков.
В результате Даниил стал 11-м теннисистом в истории, который заработал не менее $ 30 млн призовых. Выше него только 10 игроков.
Кто именно опережает Медведева?
Кто именно опережает Медведева?
Во-первых, конечно, «Большая тройка». Новак Джокович заработал за карьеру $ 167 099 576, Рафаэль Надаль — $ 134 640 719, Роджер Федерер — $ 130 594 339.
Следующую тройку составляют трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей ($ 63 635 379), 14-кратный победитель мэйджоров Пит Сампрас ($ 43 280 489) и другой трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка ($ 35 757 325).
Следующую тройку составляют трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей ($ 63 635 379), 14-кратный победитель мэйджоров Пит Сампрас ($ 43 280 489) и другой трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка ($ 35 757 325).
Наконец, места с седьмого по десятое занимают Александр Зверев ($ 33 671 581), Давид Феррер ($ 31 483 911), Марин Чилич ($ 31 200 667) и Андре Агасси ($ 31 152 975).
Наконец, места с седьмого по десятое занимают Александр Зверев ($ 33 671 581), Давид Феррер ($ 31 483 911), Марин Чилич ($ 31 200 667) и Андре Агасси ($ 31 152 975).
А кто лидер у женщин?
А кто лидер у женщин?
Разумеется, 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс. На её счету $ 94 816 730 призовых. Следом идут её сестра Винус Уильямс ($ 42 406 778), Симона Халеп ($ 40 203 437) и Мария Шарапова ($ 38 777 962).
Медведев заработал более $ 30 млн за карьеру! Выше него только 10 теннисистов
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