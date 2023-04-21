Потапова громит топов! 21-летняя россиянка уже в полуфинале Штутгарта и вышла на Соболенко

В пятницу, 21 апреля, на женском «пятисотнике» в Штутгарте проходят четвертьфинальные встречи. В восьмёрку лучших пробилась лишь одна россиянка, а именно 21-летняя Анастасия Потапова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA. В соперницы ей досталась француженка Каролин Гарсия (4). До четвертьфинала Потапова провела два поединка на турнире, причём встреча первого круга оказалась, как ни странно, тяжелее игры второго раунда. Сперва Анастасия обыграла хорватку Петру Мартич (6:3, 3:6, 7:6), а затем уверенно расправилась с шестой ракеткой мира Кори Гауфф из США, которую до этого обыграла на «тысячнике» в Майами, — в этот раз со счётом 6:2, 6:3.

После матча Потапова сказала, что матч был для неё сложным, несмотря на комфортный счёт. «Матч получился сложным – и психологически, и физически, пускай он и не длился три сета, как в Майами. Может быть, мне просто очень нравится грунт, особенно в зале. Это комбинация мечты. Если честно, я не знаю почему. Я же агрессивная теннисистка, а грунт больше для тех, кто много бегает, крутит мяч. Но мне кажется, что я хорошо двигаюсь на грунте и могу атаковать. Это комбинация, которая хорошо работает», — цитирует её пресс-служба WTA.

Гарсия же как обладательница высокого посева в первом круге отдыхала, а во втором победила обладательницу уайлд-кард Татьяну Марию из Германии — 7:6, 6:4. Француженка, как и Потапова, открыла грунтовый сезон только на этой неделе. Хотя на «тысячнике» в Майами во второй половине марта провела только один матч, сенсационно проиграв румынке Соране Кырсте. До отчётной встречи Каролин дважды встречалась на корте с Анастасией: в Тяньцзине-2019 волевую победу одержала француженка, а в Остраве-2021 сильнее оказалась россиянка.

В первом сете брейк-пойнты были только у Гарсии. И если в третьем гейме она упустила два шанса, то в седьмом с первой же попытки использовала брейк-пойнт. За счёт этого первая партия осталась за француженкой. В первом гейме второго сета Потапова спаслась с тройного брейк-пойнта, а в четвёртом сама не реализовала брейк-пойнт. Затем россиянка спасла ещё два брейк-пойнта, а в восьмом гейме наконец-то взяла подачу соперницы. Надо сказать, что случилось это уже после медицинского перерыва, взятого Каролин, которая пожаловалась на мышцы живота. Как бы то ни было, после брейка Анастасия успешно подала на сет — 6:3.

В решающей партии Потапова дважды была близка к брейку в затяжном третьем гейме, по ходу которого «ровно» фиксировали семь раз, но упустила свои шансы. Зато не упустила единственный брейк-пойнт в пятом гейме, после чего взяла свою подачу и повела 4:2. Из этой ситуации Гарсия, которой нужен был брейк, уже не выбралась. Теннисистки взяли ещё по гейму на подаче, а в девятом гейме Потапова со второй попытки использовала двойной матчбол, и встреча закончилась волевой победой Анастасии — 4:6, 6:3, 6:3.

В полуфинале соперницей Потаповой, которая впервые в карьере дошла до данной стадии на «пятисотнике», станет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, вытащившая сложнейший матч с Паулой Бадосой. Бадоса — самая близкая подруга Соболенко в туре, но это не помешало теннисисткам устроить классную битву в четвертьфинале. Первый сет остался за испанкой, после того как в третьем гейме ей удался брейк. В 10-м гейме белоруска упустила три брейк-пойнта, а вот её соперница реализовала первый же сетбол — 6:4. Вторую партию Арина начала с того, что проиграла свою подачу, однако в восьмом гейме вернула брейк, а затем сделала ещё один — 6:4.

В решающем сете Соболенко повела 3:0 с брейком, однако следующие три гейма остались за Бадосой. После этого белоруска взяла ещё два гейма, но не смогла подать на матч. А вот в 10-м гейме, на приёме, добилась своего, использовав второй матчбол. 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Арины — вот как закончился матч, продолжавшийся два с половиной часа. Бадоса 10 раз подала навылет — мощное достижение как для грунта. Правда, и двойных ошибок у неё целых девять. Соболенко же собрала четыре эйса и пять раз ошиблась на подаче. «Было несколько моментов на корте, когда я хотела закричать: «Давай, вперёд!» А потом думала: не знаю, стоит ли это делать, она моя подруга, она будет думать, что я тупица (смеётся)», — сказала Арина на корте после матча.

Полуфиналы турнира в Штутгарте состоятся завтра, 22 апреля, финал — в воскресенье, 23 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».