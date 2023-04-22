Рублёв вышел в финал Баня-Луки! Возьмёт ли россиянин второй титул подряд?

В субботу, 22 апреля, на турнире ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) проходят полуфинальные матчи. Первыми на корт вышли российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под вторым номером, и представитель Словакии Алекс Молчан, занимающий 73-е место в мировой классификации. Рублёв подходил к встрече на серии из семи побед: на минувшей неделе россиянин впервые в карьере выиграл «Мастерс», завоевав титул в Монте-Карло, а уже в Баня-Луке обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса и боснийца Дамира Джумхура — теннисистов, объективно уступающих ему в классе.

25-летний Молчан, который ранее никогда не играл с Рублёвым, уже побил своё высшее достижение в этом сезоне. До этой недели лучшим результатом словацкого спортсмена был выход в 1/8 финала турнира в Рио-де-Жанейро в феврале. На пути к полуфиналу Баня-Луки Алекс обыграл японца Таро Дэниэла, австралийца с русскими корнями Алексея Попырина и серба Ласло Джере. Все эти поединки растянулись на три сета, так что Молчан в преддверии противостояния с Рублёвым затратил явно больше сил.

Вообще же Алекс трижды в карьере выходил в финалы турниров ATP-250, но всякий раз терпел неудачу. В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу в финале Белграда, а в 2022-м — Давиду Гоффену в Марокко и Кэмерону Норри в Лионе. Все эти турниры проходили на грунте, который, таким образом, является любимым покрытием словака.

Первый гейм отчётного полуфинала остался за Молчаном, взявшим свою подачу. А дальше пять геймов подряд выиграл Рублёв, сделавший при этом два брейка. В обоих случаях россиянин с первой попытки использовал брейк-пойнт. Правда, этой серии могло и не быть, поскольку в четвёртом гейме у словака было два брейк-пойнта, но он не воспользовался своими шансами. Счёт 1:5 не смутил Алекса: вначале он под ноль взял свою подачу, а затем отчаянно пытался сделать хотя бы один брейк, но упустил три брейк-пойнта. А вот Рублёв, напротив, реализовал первый же сетбол и забрал партию — 6:2.

Второй сет начался так же, как и первый, — Молчан взял гейм на подаче. А затем Рублёв взял 12 очков подряд (однажды ему помог соперник, допустивший двойную ошибку) и повёл с брейком — 3:1. Словака это не смутило: взяв сперва свою подачу, он затем с третьей попытки реализовал тройной брейк-пойнт и сравнял счёт — 3:3. Затем соперники взяли по гейму на чужой подаче, подарив друг другу несколько брейк-пойнтов. В девятом гейме, ещё более длинном, чем седьмой (шесть раз было «ровно»), Рублёв ещё раз сделал брейк, использовав четвёртый брейк-пойнт, после чего подавал на матч. И использовал первый же матчбол, закрыв игру эйсом, — 6:2, 6:4!

Так Рублёв вышел в финал турнира в Баня-Луке. Теперь победная серия россиянина c учётом Монте-Карло составляет уже восемь игр. Соперник Андрея по решающему матчу определится в сербском дерби Душан Лайович — Миомир Кецманович (4). Вчера, 21 апреля, Лайович сенсационно выбил из борьбы 22-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича (1). Сегодня же стало известно, что Джокович снялся с предстоящего «Мастерса» в Мадриде — видимо, сейчас Новак пребывает не в лучших кондициях. Можно лишь сожалеть, что повторения прошлогоднего финала Рублёв — Джокович не будет. Год назад аналогичный турнир проходил в Белграде, и тогда россиянин обыграл серба, повесив ему «баранку» в третьем сете.

Второй полуфинал Баня-Луки также состоится сегодня, 22 апреля, финал — завтра, 23 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».