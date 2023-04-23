Соболенко и Свёнтек 2-й год подряд сражаются за трофей в Штутгарте! Рублёв готовится. LIVE

На турнирах ATP и WTA вовсю идут сражения за титулы. Что покажут теннисисты? Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За титулы сражаются россиянин Андрей Рублёв в Баня-Луке и белоруска Арина Соболенко в Штутгарте. Арина год назад проиграла на этом же турнире Иге Свёнтек из Польши и теперь у неё появился шанс на реванш. Андрей добрался до второго финала подряд. Многие ожидали, что в Боснии он встретится в финале с Новаком Джоковичем, и действительно, соперником россиянина в борьбе за титул стал серб. Но это не Джокович, а Душан Лайович, выбивший его из сетки в четвертьфинале. Ранее Андрей проиграл Лайовичу в Умаге-2019, а что будет на этот раз – следите в нашем онлайне!