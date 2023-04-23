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Рублёв, Соболенко, Свёнтек: онлайн-трансляция турниров в Штутгарте и Баня-Луке-2023, расписание, сетка, где смотреть

Соболенко и Свёнтек 2-й год подряд сражаются за трофей в Штутгарте! Рублёв готовится. LIVE
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция турниров в Штутгарте и Баня-Луке
Аудио-версия:
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На турнирах ATP и WTA вовсю идут сражения за титулы. Что покажут теннисисты? Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За титулы сражаются россиянин Андрей Рублёв в Баня-Луке и белоруска Арина Соболенко в Штутгарте. Арина год назад проиграла на этом же турнире Иге Свёнтек из Польши и теперь у неё появился шанс на реванш. Андрей добрался до второго финала подряд. Многие ожидали, что в Боснии он встретится в финале с Новаком Джоковичем, и действительно, соперником россиянина в борьбе за титул стал серб. Но это не Джокович, а Душан Лайович, выбивший его из сетки в четвертьфинале. Ранее Андрей проиграл Лайовичу в Умаге-2019, а что будет на этот раз – следите в нашем онлайне!

WTA 500. Штутгарт – 2023. Сетка
ATP 250. Баня-Лука – 2023. Сетка
Штутгарт. Финал
23 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Баня-Лука. Финал
23 апреля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Душан Лайович
70
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Расписание финалов
Live Даниил Сальников

О том, как прошли накануне полуфиналы, читайте в нашем вчерашнем лайве дня.

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11:18 Даниил Сальников

Расписание финалов

Программа дня сегодня очень интересная. На четырёх турнирах будут сыграны все 4 финала.

Расписание воскресенья:
Штутгарт
14:00 мск. Свёнтек – Соболенко
Мюнхен
14:30. Руне – ван де Зандсхулп
Баня-Лука
15:00. Лайович – Рублёв
Барселона
17:00. Алькарас – Циципас.
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