Соболенко в третий раз подряд проиграла финал Штутгарта: Арину опять остановила Свёнтек

В воскресенье, 23 апреля, в Штутгарте (Германия) состоялся финальный матч турнира WTA-500, в котором приняли участие полька Ига Свёнтек и белоруска Арина Соболенко. В решающем матче встретились действующие первая и вторая ракетки мира, и в последний раз такое на грунтовом турнире уровня WTA было на «Ролан Гаррос» — 2013, когда титул разыграли Мария Шарапова и Серена Уильямс.

Соболенко в полуфинале текущего турнира обыграла россиянку Анастасию Потапову, которая до этого победила двух других представительниц топ-10 — Кори Гауфф и Каролин Гарсию. Однако на полуфинал Потаповой не хватило сил — 6:1, 6:2 в пользу белоруски. Впрочем, Свёнтек перед финалом затратила ещё меньше сил, поскольку четвёртая ракетка мира Онс Жабер снялась по ходу матча, после того как проиграла первые три гейма.

Для Соболенко этот финал в Штутгарте стал третьим подряд. В 2021 году она проиграла Эшли Барти, которая уже закончила карьеру, а в 2022-м — Свёнтек. Перед нынешним матчем белоруска не скрывала, что намерена победить. «Да, мне очень нравится играть в Штутгарте, этот турнир многое значит для меня. Надеюсь, с третьей попытки мне удастся его выиграть (улыбается). Мне очень нравится играть перед здешней публикой. Вообще, всегда приятно играть перед людьми, которые тебя поддерживают, а не наоборот», — сказала Арина на пресс-конференции после выхода в полуфинал. И добавила, что её прельщает возможность выиграть автомобиль: «У меня есть пара машин, BMW, моя мама их водит. Но я очень хочу выиграть «Порше». Для меня это серьёзная мотивация».

Арина Соболенко Фото: Adam Pretty/Getty Images

Свёнтек понимала, что матч с Соболенко, которая в этом году наконец выиграла ТБШ, победив на Australian Open, априори не может быть простым. «В этом сезоне Арина демонстрирует уверенность. Так что будет тяжело. У неё огромный опыт, это будет третий финал для неё здесь. Я точно не жду, что матч будет простым. Я буду играть на сто процентов, а там посмотрим. Я ничего не жду», — приводит её слова The Tennis Letter.

В личных встречах перевес был на стороне Свёнтек — 4-2. Впервые спортсменки встретились в групповом раунде Итогового чемпионата WTA — 2021, а последняя на данный момент встреча произошла в полуфинале того же турнира, но в 2022 году. Оба матча на Итоговых турнирах, прошедших в Гвадалахаре и в Форт-Уэрте соответственно, остались за Соболенко, а два других поединка на харде, как и оба матча на грунте, в 2022-м выиграла Свёнтек. В прошлогоднем финале Штутгарта, о котором уже упоминалось, Ига победила со счётом 6:2, 6:2.

В первом сете теннисистки уверенно действовали на подаче. И если Свёнтек не подпускала Соболенко к брейк-пойнтам, то белоруска всё же давала шансы сопернице. Во втором гейме Арина спасла единственный брейк-пойнт, а вот в восьмом Ига с третьей попытки всё-таки воспользовалась появившейся возможностью и сделала первый брейк в матче — 5:3. После этого полька заполучила тройной сетбол на подаче и со второй попытки реализовала его — 6:3.

Во втором сете Свёнтек в первом же гейме сделала брейк, после чего удержала подачу — 2:0. В третьем гейме полька была близка к тому, чтобы ещё раз взять чужую подачу, но Соболенко спасла брейк-пойнт. А в четвёртом гейме белоруска сама упустила брейк-пойнт, не воспользовавшись шансом уравнять ситуацию, — так счёт стал 3:1 в пользу Свёнтек. После этого теннисистки взяли ещё по два гейма на подаче, и Ига при 5:4 подавала на матч. В финальном гейме она со второй попытки использовала тройной матчбол — 6:3, 6:4.

Так Свёнтек завоевала второй титул в сезоне (после Дохи в феврале) и 13-й в карьере. В понедельник она упрочит лидерство в рейтинге WTA, а Соболенко останется второй. Теперь девушки отдохнут несколько дней, а в середине следующей недели начнут борьбу на ещё более ответственном турнире — на «тысячнике» в Мадриде, куда приедут все сильнейшие. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Мадрид-2023. Список участников. Женщины