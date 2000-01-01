Медведев, Рублёв, Касаткина, Потапова: кто из россиян играет на «Мастерсе» в Мадриде

Карен Хачанов (26 лет, 12-я ракетка мира)

Хачанов, который в текущем грунтовом сезоне уже дважды проигрывал в 1/8 финала, в Мадриде лишь раз вышел во второй круг — в 2019 году. Карен, как и Медведев с Рублёвым, начнёт борьбу сразу со второго раунда.