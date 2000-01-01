Медведев, Рублёв, Касаткина, Потапова: кто из россиян играет на «Мастерсе» в Мадриде

Все россияне — участники супертурнира в Мадриде
Собрали всех наших участников грунтового супертурнира в столице Испании.
Даниил Медведев (27 лет, третья ракетка мира)
В Монте-Карло, на первом грунтовом «Мастерсе» сезона, Медведев проиграл в четвертьфинале. В Мадриде, где Даниил возглавил нижнюю часть сетки, его лучший результат — выход в третий раунд. Получится ли прибавить?
Андрей Рублёв (25 лет, шестая ракетка мира)
Год назад Рублёв дошёл до четвертьфинала в Мадриде. А в 2023-м впервые выиграл «Мастерс» — грунтовый в Монте-Карло. Андрей явно нацелен обновить свой лучший результат в столице Испании.
Карен Хачанов (26 лет, 12-я ракетка мира)
Хачанов, который в текущем грунтовом сезоне уже дважды проигрывал в 1/8 финала, в Мадриде лишь раз вышел во второй круг — в 2019 году. Карен, как и Медведев с Рублёвым, начнёт борьбу сразу со второго раунда.
Аслан Карацев (29 лет, 121-я ракетка мира)
В последнее время сенсационный полуфиналист AO-2021 не блещет. В январе Карацев добрался до полуфинала турнира в Пуне — пока это его лучший результат в сезоне.
Александр Шевченко (22 года, 96-я ракетка мира)
Шевченко, как и Карацев, прорвался в основную сетку через квалификацию. Для Александра это будет дебют на турнире.
Роман Сафиуллин (25 лет, 112-я ракетка мира)
Та же история, что и у Шевченко: успешный поход в квалификации — и дебют на турнире.
Павел Котов (24 года, 101-я ракетка мира)
Котов проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер. Павел также является дебютантом этого «Мастерса».
Дарья Касаткина (25 лет, восьмая ракетка мира)
В 2018 году Касаткина дошла до четвертьфинала в Мадриде. Грунт — любимое покрытие Дарьи; так почему бы не превзойти то достижение?
Вероника Кудерметова (26 лет, 13-я ракетка мира)
Кудерметова неудачно начала грунтовый сезон, проиграв первые матчи в Чарльстоне и в Штутгарте. Может, в Мадриде прорвёт? В 2021-м Вероника дошла тут до третьего круга.
Екатерина Александрова (28 лет, 17-я ракетка мира)
Александрова — действующая полуфиналистка Мадрида, притом что год назад ей пришлось пробиваться через квалификацию! Надеемся, Екатерина сумеет как минимум защитить очки.
Людмила Самсонова (24 года, 18-я ракетка мира)
Самсонова ещё не выходила на корт, а уже побила свой лучший результат в Мадриде (первый круг). Людмила как сеяная начнёт борьбу со второго раунда.
Анастасия Потапова (22 года, 25-я ракетка мира)
То же самое касается и Потаповой. Анастасия здорово выступила в Штутгарте: она дошла до полуфинала, обыграв двух представительниц топ-10. Вот так бы и в Мадриде!
Варвара Грачёва (22 года, 43-я ракетка мира)
А вот Грачёва начнёт борьбу уже с первого круга. Год назад Варвара дошла тут до второго раунда.
Анна Калинская (24 года, 62-я ракетка мира)
Калинская впервые выступит в основной сетке Мадрида. Грунтовый сезон Анна начала с того, что дошла до четвертьфинала в Чарльстоне.
Анна Блинкова (24 года, 64-я ракетка мира)
Блинкова также дебютирует на турнире. На «пятисотнике» в Чарльстоне Анна дошла до второго круга.
Мирра Андреева (15 лет, 194-я ракетка мира)
Одна из главных наших юных звёздочек. Не забыли же, как в драматичном финале юниорского AO Андреева проиграла ровеснице Алине Корнеевой?
Анастасия Павлюченкова (31 год, 599-я ракетка мира)
Павлюченкова, продолжающая нелёгкую борьбу с травмами, пытается вернуться на былой уровень. Десять лет назад Анастасия уже выигрывала титул в Мадриде — правда, в парном разряде.
Таким образом, в мужской сетке Мадрида оказалось семь россиян, в женской — 10. Неплохое представительство!
«Мастерс» в Мадриде с общим призовым фондом более € 15,4 млн пройдёт с 25 апреля по 7 мая. Турнир рассчитан на семь кругов и 96 участников в обеих сетках. Следить за его ходом можно в наших текстовых трансляциях и других материалах.
Медведев, Рублёв, Касаткина, Потапова: кто из россиян играет на «Мастерсе» в Мадриде
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