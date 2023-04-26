Теннисная красотка Бушар отказывается уходить на пенсию. Эжени пробилась в сетку Мадрида

На турнире WTA-1000 в Мадриде определились все победительницы квалификации, попавшие в основную сетку. Среди них оказалась 29-летняя Эжени Бушар, играющая в столице Испании впервые с 2017 года. В решающем матче канадская красотка одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:2 над американкой Элизабет Мандлик. Это обеспечило уроженке Монреаля первое за четыре года попадание в основную сетку «тысячника» без учёта получения уайлд-кард.

Позже теннисистку спросили, стала ли победа на Мандлик важным моментом в её карьере. Бушар ответила с тихим вздохом. «Хмм… И да, и нет. У меня получилось провести пару хороших матчей здесь, в Мадриде. Я просто горжусь тем, что у меня есть шанс сыграть ещё один матч. Игры – это то, что мне нужно прямо сейчас, я какое-то время периодически отключалась от них. Это всё равно, что начать с нуля», – цитирует канадку официальный сайт WTA.

Фамилия Бушар ещё совсем недавно была на первых полосах свежей прессы. В 2012 году спортсменка стала чемпионкой Уимблдона среди юниоров, в следующем сезоне – новичком года в WTA-туре, а год спустя – в возрасте 20 лет – финалисткой травяного мэйджора. В том же 2014 году Эжени также пробилась в полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос» и финишировала на пятом месте в женском мировом рейтинге.

Самым запоминающимся матчем на открытых грунтовых кортах в столице Испании был поединок против Марии Шараповой во втором раунде соревнований. Открытый чемпионат Мадрида 2017 года стал всего лишь вторым турниром Шараповой после её 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Бушар была среди тех, кто выражал недовольство по поводу получения пятикратной победительницей ТБШ специальных приглашений после возвращения в тур, в том числе на крупный турнир в столице Испании. И так сложилась сетка, что после первой в своей карьере победы в Мадриде Эжени сошлась во втором круге именно с Марией. Канадка никогда не обыгрывала знаменитую россиянку до их встречи на корте имени Маноло Сантаны, но сумела выместить свою злость на принципиальную соперницу и одолеть её со счётом 7:5, 2:6, 6:4. Тогда уроженка Монреаля дошла на первом грунтовом женском «тысячнике» сезона до четвертьфинала, где уступила ещё одной российской спортсменке — Светлане Кузнецовой.

Сегодня 29-летняя канадка занимает лишь 285-е место в женской мировой табели о рангах. В нынешнем сезоне Эжени выиграла только два матча в основных сетках соревнований. Её последним турниром перед Мадридом был турнир ITF в Португалии с призовым фондом $ 100 тыс., где она уступила уже во второй встрече. Как Бушар относится к тому, кем она является сегодня, и к себе образца-2014 года – пылающей страстью юной девушке, которая очаровала такое большое количество людей?

«Это отличный вопрос. Трудно примирить этих двоих — это почти как две разные карьеры. Это кажется далёким и близким одновременно. Всё ещё похоже на меня, но иногда я думаю: «О боже, это было так давно». Я другой человек, другой игрок. Так что надо хранить воспоминания, уверенность, веру в то, что я была там, но также осознавать, что мы живём десятилетие спустя, и я должна двигаться дальше и быть той, кто я есть сегодня. Разбираться с игроками, с которыми мне предстоит иметь дело теперь», – добавила теннисистка.

Весной 2021 года Бушар впервые за пять лет вышла в финал турнира WTA на харде, однако затем сразу получила травму плеча, которая потребовала операции. Суммарно лечение и восстановление заняли 17 месяцев. Мало кто осудил бы канадку, если бы она ушла из мира тенниса навсегда. Однако за время своего отсутствия Бушар зря время не теряла, продолжив проявлять активность в социальных сетях. Сейчас у неё на двух платформах в общей сложности 4 млн подписчиков. У канадки есть спонсорские контракты с New Balance и Yonex. Сообщается, что её собственный капитал превышает $ 6 млн.

Эжени Бушар Фото: Aaron Davidson/Getty Images

Бытует мнение, что Эжени могла бы безбедно прожить остаток своей жизни, ни разу больше не ударив по теннисному мячу. Но вот что сама финалистка Уимблдона-2014 думает по этому поводу: «Вы знаете, да, могла бы. Наверное, могла бы просто расслабляться до конца своей жизни, но я не такая. Вот почему и добилась того успеха, которого добилась. Потому что я боец и люблю усердно работать. Я могла бы сидеть на своём диване и смотреть Netflix. И это, конечно, звучит заманчиво, но через два дня я бы сошла с ума. Мне нужен был проект, чтобы чем-то заняться, и я подумала: «Пока я физически ещё достаточно молода, почему бы мне не продолжать заниматься теннисом?» Позже вовлекусь в другие проекты, но прямо сейчас позвольте мне просто посмотреть, что я могу сделать, пока не решу больше не выступать в туре», – чётко объяснила свою позицию журналистам спортсменка.

Краткосрочные цели Бушар довольно просты: как можно скорее вернуться в топ-100, чтобы перестать пользоваться защищённым рейтингом и просить уайлд-кард. Именитая канадка, обладающая невероятной внешностью, хочет снова играть на крупных турнирах, в том числе и на «Больших шлемах», потому что, по её словам, именно тогда она начинает чувствовать себя настоящим игроком в туре. На старте «тысячника» в Мадриде Эжени сразится с заметно забуксовавшей в последнее время украинкой Даяной Ястремской. Так, может быть, турнир в Мадриде станет точкой отправления для новых свершений в карьере уроженки Монреаля?

Узнаем совсем скоро.