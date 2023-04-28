Вот это Анна! Калинская сенсационно обыграла в Мадриде чемпионку Уимблдона Рыбакину

В пятницу, 28 апреля, на грунтовом «тысячнике» в Мадриде завершаются матчи второго круга у женщин. В одном из поединков встретились российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, и уроженка Москвы Елена Рыбакина (Казахстан), получившая седьмой номер посева. В первом круге Рыбакина, будучи сеяной, отдыхала, а Калинская одержала волевую победу над перспективной 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой — 2:6, 6:4, 6:4.

24-летняя Калинская, у которой пока ещё нет титулов WTA в одиночном разряде (зато уже целых три в парном), открыла свой грунтовый сезон в начале апреля. Тогда она дошла до четвертьфинала, по ходу которого снялась с матча, проигрывая 0:6, 1:4 Онс Жабер. Тем самым россиянка повторила свой лучший результат в сезоне — до этого Анна могла похвастаться выходом в четвертьфинал Остина в начале марта. Рыбакина же после отличного выступления на «тысячниках» в США (титул в Индиан-Уэллсе и поражение в финале Майами) заявилась на турнир в Штутгарте, где снялась по ходу матча 1/8 финала с Беатрис Хаддад-Майей, проигрывая 1:6, 1:3.

В личном противостоянии Калинская — Рыбакина счёт был равный — 1-1. В финале Плейфорда-2019 (это турнир ITF, а WTA, в отличие от ATP, учитывает такую статистику) Анна победила в двух сетах, а на недавнем «тысячнике» в Майами сильнее оказалась Елена — 7:5, 4:6, 6:3. Именно она и считалась фаворитом сегодняшнего матча. Однако это не смутило Калинскую. За первые десять геймов соперницы, уверенно действовавшие на подаче, заработали лишь один брейк-пойнт на двоих. Однако Анна не воспользовалась своим шансом в пятом гейме. А в 11-м гейме россиянка заполучила тройной брейк-пойнт и с третьей попытки реализовала его. После этого она подала на сет, под ноль взяв свою подачу, — 7:5.

В начале второй партии Рыбакина уверенно держала подачу, а на подаче соперницы была близка к брейку, но растеряла все шесть брейк-пойнтов — 2:2. В пятом гейме Калинская взяла чужую подачу, однако Елена тут же ответила брейком — 3:3. После этого соперницы принялись брать геймы на своей подаче, а в 10-м гейме Рыбакина вышла на двойной сетбол на приёме и сразу же использовала его — 6:4.

Третий, решающий сет Калинская начала с брейка, а затем под ноль взяла свою подачу — 2:0. В третьем гейме Анна упустила брейк-пойнт, а потом, уйдя с брейк-пойнта в четвёртом гейме, забрала следующие три, сделав, таким образом, ещё один брейк, — так счёт стал 5:1 в её пользу. Седьмой гейм, на подаче Рыбакиной, остался за Еленой. В восьмом гейме Елена спасла двойной матчбол, затем упустила два брейк-пойнта, после чего Калинская реализовала третий матчбол — 7:5, 4:6, 6:2. За всю игру Анна девять раз подала навылет, а Рыбакина — целых десять. И ошибок на подаче у россиянки оказалось больше (7 против 4). Более двух часов провели на корте теннисистки.

Вот так Калинская преподнесла сенсацию, обыграв действующую чемпионку Уимблдона. В третьем круге «тысячника» в Мадриде российская теннисистка сыграет либо с Петрой Мартич (Хорватия, 27), либо с Лаурой Зигемунд (Германия, Q). Ранее Дарья Касаткина обыграла Анастасию Павлюченкову в российском дерби (6:4, 6:3), а Вероника Кудерметова сломила сопротивление испанки Нурии Парризас-Диас. Также сегодня свои матчи проведут Екатерина Александрова, которую ожидает встреча с француженкой Ализе Корне, и Анастасия Потапова — её ждёт игра с Жаклин Кристиан из Румынии. За всеми событиями следите на «Чемпионате».