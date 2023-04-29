Медведев с победы стартовал в Мадриде: дальше его ждёт российское дерби

В субботу, 29 апреля, на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде проходят заключительные матчи второго круга в одиночном разряде. В борьбу вступил второй сеяный россиянин Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге ATP. В соперниках у Медведева, чей матч поставили первым запуском на центральном корте, оказался 27-летний итальянский квалифаер Андреа Вавассори. В первом раунде Вавассори, который сейчас располагается на 164-м месте в мировой классификации — и это высшее его достижение, — довольно неожиданно в двух сетах обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея — 6:2, 7:6. Ну а Медведев, будучи сеяным, отдыхал.

Отдых был нужен россиянину ещё и потому, что грунт, как известно, не является его любимым покрытием. Это на харде Даниил уже доказал, что способен выиграть несколько титулов подряд. С грунтом же у него отношения особые.

«Движение на грунте для меня самое сложное. Скажем так, я чувствую, что хорошо двигаюсь на харде. Я не хочу слишком превозносить себя. Но мне нравится двигаться на хардовых кортах. Мне нравится гоняться за мячами. Мне нравится играть длинные розыгрыши. На грунтовых кортах это не так. Я всё ещё пытаюсь учиться скользить в хорошем смысле этого слова. Много раз я делал удар, и затем скользил после удара и терял пять секунд, чтобы перейти к следующему. Это нехорошо. Так что движение – самая сложная часть для меня на грунте.

Например, в этом году перед Монте-Карло я тренировался на грунте, может быть, три-четыре дня – а этого мало, особенно для меня. Я его не очень люблю, так что сейчас у меня единственный период, когда я пытаюсь исправить какие-то мелочи и прибавить. Но я точно буду рад, когда мы вернёмся на хард», — рассказал теннисист на пресс-конференции в преддверии турнира.

Официально грунтовый сезон начался 3 апреля, но Медведев принял участие лишь в одном турнире. На «Мастерсе» в Монте-Карло, который, к слову, выиграл его соотечественник Андрей Рублёв, Даниил в четвертьфинале проиграл молодой датской звезде Хольгеру Руне (который потом уступил Рублёву в финале).

Что касается сегодняшнего соперника Медведева, то Вавассори — нечастый гость на турнирах ATP. Поэтому неудивительно, что он никогда не играл с Даниилом, своим ровесником. До нынешнего сезона у итальянца была всего одна победа в основных сетках ATP — над Павлом Котовым в 2021 году. В этом апреле, однако, он выиграл два матча в основе Марракеша, пройдя перед этим квалификацию, а в Мадриде, как уже было сказано, победил Энди Маррея. Тем не менее однозначным фаворитом встречи, разумеется, считался Медведев, несмотря на все его сложные отношения с грунтом.

Россиянин не сразу обрёл подачу: так, в первом же гейме он допустил сразу две двойные ошибки, по этой причине Вавассори вышел на двойной брейк-пойнт. Однако Даниил отыгрался не и позволил Андреа сделать брейк. После этого соперники долго не подпускали друг друга к брейк-пойнтам, а в девятом гейме Медведев подарил Вавассори ещё один шанс, но тот им снова не воспользовался. В 10-м гейме россиянин прибавил и, под ноль взяв подачу соперника, выиграл первый сет — 6:4.

Во второй партии первым до брейк-пойнтов добрался Медведев. Однако в четвёртом гейме россиянин упустил двойной шанс на подаче соперника. Впрочем, в восьмом гейме Даниил под ноль взял подачу соперника и повёл — 5:3. Следом он успешно подал на матч и зафиксировал победу на классе — 6:4, 6:3.

В третьем круге соперником Медведева станет другой россиянин Александр Шевченко, 96-я ракетка мира. Свой первый матч на уровне ATP 22-летний Шевченко выиграл только в этом году. А на этой неделе победил уже двоих соперников. В первом круге Александр, попавший в основную сетку через квалификацию, в двух сетах обыграл 49-ю ракетку мира Джеффри-Джона Вулфа, а во втором раунде преподнёс если и не сенсацию, то приятную неожиданность, разгромив 21-летнего чеха Иржи Легечку, занимающего 37-е место в рейтинге, — 6:1, 6:1! Россиянин выдал 24 виннерса против девяти у чеха и допустил всего три двойные ошибки, в то время как его соперник — восемь.

Также сегодня свои матчи второго раунда проводят Аслан Карацев и Роман Сафиуллин, соперниками которых станут Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23) и Томми Пол (США, 14) соответственно. За всеми событиями следите на «Чемпионате».