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Медведев, Андреева, Касаткина, Самсонова: онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023, результаты, сетка, где смотреть

Российское дерби Медведев vs Шевченко! Ещё 7 наших в понедельник играют в Мадриде. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023
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«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Очередной российский день на турнире. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 7-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В понедельник на корт выйдут 9 россиян – мужчины доиграют 3-й круг, а женщин полностью проведут 4-й раунд. Состоятся сразу два российских дерби – Даниил Медведев сразится с Александром Шевченко, а Вероника Кудерметова – с Дарьей Касаткиной. Кроме того, в борьбе за место в 1/4 финала 16-летняя Мирра Андреева сразится со второй ракеткой мира и чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко из Беларуси. Сумеет ли новая звёздочка продолжить победную поступь? Также свои очередные поединки проведут Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
WTA-1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (м). 3-й круг
01 мая 2023, понедельник. 12:00 МСК
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Мадрид (м). 3-й круг
01 мая 2023, понедельник. 13:30 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Мадрид (м). 3-й круг
01 мая 2023, понедельник. 15:00 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 14:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 15:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Live Даниил Сальников

В понедельник мужчины доиграют матчи 3-го круга в нижней половине сетки (8 поединков), а женщины проведут полностью 4-й круг (ещё 8 поединков). Матчи одиночного разряда будут проведены на 4 главных кортах.

Расписание понедельника:
Стадион Маноло Сантаны
12:00. ШевченкоМедведев
Не ранее 14:00. М. Андреева — Соболенко
Не ранее 17:00. Бадоса — Саккари
Не ранее 21:00. Баэс — Циципас
Далее. Свёнтек — Александрова
Стадион Аранчи Санчес
12:00. Шериф — Мертенс
Далее. Качин — Тиафо
Далее. Сафиуллин — Сапата-Миральес
Далее. Фритц — Гарин
Не ранее 19:00. Пегула — Тревизан
Стэдиум 3
12:00. Самсонова — Бегу
Далее. Де Минор — Карацев
Далее. КудерметоваКасаткина
Далее. Крейчикова — Мартич
Далее. Чжичжэнь — Норри
Корт 4
Около 13:30. Лайович — Штруфф
11:10 Даниил Сальников

Обо всех результатах дня и расписании на сегодня — в нашем обзорном материале.

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О том, как прошёл предыдущий игровой день, читайте в нашем лайве дня.

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