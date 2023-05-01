Российское дерби Медведев vs Шевченко! Ещё 7 наших в понедельник играют в Мадриде. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 7-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В понедельник на корт выйдут 9 россиян – мужчины доиграют 3-й круг, а женщин полностью проведут 4-й раунд. Состоятся сразу два российских дерби – Даниил Медведев сразится с Александром Шевченко, а Вероника Кудерметова – с Дарьей Касаткиной. Кроме того, в борьбе за место в 1/4 финала 16-летняя Мирра Андреева сразится со второй ракеткой мира и чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко из Беларуси. Сумеет ли новая звёздочка продолжить победную поступь? Также свои очередные поединки проведут Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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В понедельник мужчины доиграют матчи 3-го круга в нижней половине сетки (8 поединков), а женщины проведут полностью 4-й круг (ещё 8 поединков). Матчи одиночного разряда будут проведены на 4 главных кортах.
Стадион Маноло Сантаны
12:00. Шевченко — Медведев
Не ранее 14:00. М. Андреева — Соболенко
Не ранее 17:00. Бадоса — Саккари
Не ранее 21:00. Баэс — Циципас
Далее. Свёнтек — Александрова
Стадион Аранчи Санчес
12:00. Шериф — Мертенс
Далее. Качин — Тиафо
Далее. Сафиуллин — Сапата-Миральес
Далее. Фритц — Гарин
Не ранее 19:00. Пегула — Тревизан
Стэдиум 3
12:00. Самсонова — Бегу
Далее. Де Минор — Карацев
Далее. Кудерметова — Касаткина
Далее. Крейчикова — Мартич
Далее. Чжичжэнь — Норри
Корт 4
Около 13:30. Лайович — Штруфф
Обо всех результатах дня и расписании на сегодня — в нашем обзорном материале.
О том, как прошёл предыдущий игровой день, читайте в нашем лайве дня.
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