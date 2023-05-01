Российское дерби Медведев vs Шевченко! Ещё 7 наших в понедельник играют в Мадриде. LIVE!

В понедельник мужчины доиграют матчи 3-го круга в нижней половине сетки (8 поединков), а женщины проведут полностью 4-й круг (ещё 8 поединков). Матчи одиночного разряда будут проведены на 4 главных кортах.

Расписание понедельника:

Стадион Маноло Сантаны

12:00. Шевченко — Медведев

Не ранее 14:00. М. Андреева — Соболенко

Не ранее 17:00. Бадоса — Саккари

Не ранее 21:00. Баэс — Циципас

Далее. Свёнтек — Александрова

Стадион Аранчи Санчес

12:00. Шериф — Мертенс

Далее. Качин — Тиафо

Далее. Сафиуллин — Сапата-Миральес

Далее. Фритц — Гарин

Не ранее 19:00. Пегула — Тревизан

Стэдиум 3

12:00. Самсонова — Бегу

Далее. Де Минор — Карацев

Далее. Кудерметова — Касаткина

Далее. Крейчикова — Мартич

Далее. Чжичжэнь — Норри

Корт 4

Около 13:30. Лайович — Штруфф