Сказка 16-летней Андреевой в Мадриде закончилась: Мирра проиграла Соболенко

В понедельник, 1 мая, на «тысячнике» в Мадриде проходят матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде. Вторым запуском на центральном корте поставили встречу российской теннисистки Мирры Андреевой и второй ракетки мира Арины Соболенко — пожалуй, это главный матч дня в женской сетке. Андреева, финалистка юниорского Australian Open 2023 года, уже приковывает к себе большое внимание болельщиков и экспертов.

Спортсменка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, дебютировала в профессиональном туре в прошлом году, проиграв Анастасии Потаповой. А в Мадриде Мирра, получившая уайлд-кард от организаторов, в первых трёх поединках не проиграла ни сета! Финалистка US Open 2021 года Лейла Фернандес, 14-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя, полуфиналистка AO-2023 Магда Линетт — вот каких сильных теннисисток обыграла 194-я ракетка мира на пути к 1/8 финала.

Однако Соболенко — это, конечно, совсем другой уровень, если сравнивать с предыдущими соперницами Андреевой. Мирра понимала, что ей нечего терять.

«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь, пройду так далеко и буду играть с Соболенко в 1/8 финала. Но меня не особенно удивляет мой уровень, ведь я знаю, как могу играть. В матче с Соболенко мне нечего терять. Просто нужно выйти и показать свой лучший теннис. На мне нет никакого давления. Мне кажется, давление будет на ней, потому что она будет играть с 16-летней девушкой. Скорее всего, мы сыграем на стадионе, и это меня очень радует», — говорила Мирра в эфире Tennis Channel.

И добавила, что в восхищении от атмосферы: «Здесь особенная атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звёзды. Видишь, как проходит Энди Маррей, — а он такой красивый в жизни! Такой великолепный! Мне нравится сама атмосфера между игроками. Просто оказаться среди них — потрясающе!»

Маррей не прошёл мимо реплики Андреевой. «Представьте, чего она достигнет, когда поправит зрение», — так подшутил над собой британец, комментируя слова Мирры.

Что касается Соболенко, то она до встречи с Андреевой одержала две победы на классе — в двух сетах. Повержены оказались румынка Сорана Кырстя, которая месяц назад сенсационно обыграла белоруску в четвертьфинале Майами, и Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии.

В начале отчётного матча Арина и Мирра обменялись брейками, а затем, наоборот, взяли свои подачи, отыграв по одному брейк-пойнту, — 2:2. В пятом гейме Соболенко ещё раз взяла подачу соперницы, использовав второй брейк-пойнт, и это, как выяснилось, был ключевой момент. После этого теннисистки какое-то время держали свою подачу, а в девятом гейме Соболенко реализовала второй сетбол на приёме и забрала партию — 6:3. Андреевой, конечно, не помогло, что за сет она допустила четыре двойные ошибки, а вот её соперница — ни одной.

На второй сет у Андреевой, похоже, попросту не хватило сил. Мирра взяла лишь один гейм — при счёте 0:3 на своей подаче. Соболенко же делала брейки во втором и в шестом геймах, использовав в обоих случаях третий брейк-пойнт. А подавая на матч, Арина реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:1.

Вот так Андреева потерпела первое в карьере поражение на «тысячнике». Впрочем, дебют 16-летней теннисистке очень удался. А Соболенко вышла в четвертьфинал, где сыграет с египтянкой Маяр Шериф, которая в своём матче четвёртого круга победила бельгийку Элисе Мертенс (24) — 6:4, 0:6, 6:4. Кроме того, Людмила Самсонова (14) также проиграла сегодня свой матч. Румынка Ирина Бегу (31) оказалась сильнее — 6:4, 6:4.

Также сегодня состоится российское дерби Вероника Кудерметова (12) — Дарья Касаткина (8). А вечером Екатерина Александрова (16) сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Все матчи четвёртого круга пройдут сегодня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».