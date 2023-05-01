Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мадрид-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева проиграла Арине Соболенко

Сказка 16-летней Андреевой в Мадриде закончилась: Мирра проиграла Соболенко
Александр Насонов
Сказка 16-летней Андреевой в Мадриде закончилась
Аудио-версия:
Комментарии
Юная россиянка уступила в двух сетах второй ракетке мира и чемпионке Australian Open.

В понедельник, 1 мая, на «тысячнике» в Мадриде проходят матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде. Вторым запуском на центральном корте поставили встречу российской теннисистки Мирры Андреевой и второй ракетки мира Арины Соболенко — пожалуй, это главный матч дня в женской сетке. Андреева, финалистка юниорского Australian Open 2023 года, уже приковывает к себе большое внимание болельщиков и экспертов.

Спортсменка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, дебютировала в профессиональном туре в прошлом году, проиграв Анастасии Потаповой. А в Мадриде Мирра, получившая уайлд-кард от организаторов, в первых трёх поединках не проиграла ни сета! Финалистка US Open 2021 года Лейла Фернандес, 14-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя, полуфиналистка AO-2023 Магда Линетт — вот каких сильных теннисисток обыграла 194-я ракетка мира на пути к 1/8 финала.

Материалы по теме
Чудо-девочка из России! Андреева в день рождения выбила сеяную и вышла на Соболенко
Чудо-девочка из России! Андреева в день рождения выбила сеяную и вышла на Соболенко

Однако Соболенко — это, конечно, совсем другой уровень, если сравнивать с предыдущими соперницами Андреевой. Мирра понимала, что ей нечего терять.

«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь, пройду так далеко и буду играть с Соболенко в 1/8 финала. Но меня не особенно удивляет мой уровень, ведь я знаю, как могу играть. В матче с Соболенко мне нечего терять. Просто нужно выйти и показать свой лучший теннис. На мне нет никакого давления. Мне кажется, давление будет на ней, потому что она будет играть с 16-летней девушкой. Скорее всего, мы сыграем на стадионе, и это меня очень радует», — говорила Мирра в эфире Tennis Channel.

И добавила, что в восхищении от атмосферы: «Здесь особенная атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звёзды. Видишь, как проходит Энди Маррей, — а он такой красивый в жизни! Такой великолепный! Мне нравится сама атмосфера между игроками. Просто оказаться среди них — потрясающе!»

Маррей не прошёл мимо реплики Андреевой. «Представьте, чего она достигнет, когда поправит зрение», — так подшутил над собой британец, комментируя слова Мирры.

Материалы по теме
Британская легенда пошутил про Андрееву. Юная звезда из России покорила теннисный тур
Британская легенда пошутил про Андрееву. Юная звезда из России покорила теннисный тур

Что касается Соболенко, то она до встречи с Андреевой одержала две победы на классе — в двух сетах. Повержены оказались румынка Сорана Кырстя, которая месяц назад сенсационно обыграла белоруску в четвертьфинале Майами, и Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии.

В начале отчётного матча Арина и Мирра обменялись брейками, а затем, наоборот, взяли свои подачи, отыграв по одному брейк-пойнту, — 2:2. В пятом гейме Соболенко ещё раз взяла подачу соперницы, использовав второй брейк-пойнт, и это, как выяснилось, был ключевой момент. После этого теннисистки какое-то время держали свою подачу, а в девятом гейме Соболенко реализовала второй сетбол на приёме и забрала партию — 6:3. Андреевой, конечно, не помогло, что за сет она допустила четыре двойные ошибки, а вот её соперница — ни одной.

На второй сет у Андреевой, похоже, попросту не хватило сил. Мирра взяла лишь один гейм — при счёте 0:3 на своей подаче. Соболенко же делала брейки во втором и в шестом геймах, использовав в обоих случаях третий брейк-пойнт. А подавая на матч, Арина реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:1.

Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 15:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Вот так Андреева потерпела первое в карьере поражение на «тысячнике». Впрочем, дебют 16-летней теннисистке очень удался. А Соболенко вышла в четвертьфинал, где сыграет с египтянкой Маяр Шериф, которая в своём матче четвёртого круга победила бельгийку Элисе Мертенс (24) — 6:4, 0:6, 6:4. Кроме того, Людмила Самсонова (14) также проиграла сегодня свой матч. Румынка Ирина Бегу (31) оказалась сильнее — 6:4, 6:4.

Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 12:05 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Также сегодня состоится российское дерби Вероника Кудерметова (12) — Дарья Касаткина (8). А вечером Екатерина Александрова (16) сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Все матчи четвёртого круга пройдут сегодня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Мадрид-2023. Женщины. Турнирная сетка
Материалы по теме
Что это было? Медведев еле победил в Мадриде своего напарника по видеоиграм
Что это было? Медведев еле победил в Мадриде своего напарника по видеоиграм
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023