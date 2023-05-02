Уже 6 дерби — это какой-то Открытый чемпионат России! Расписание, расклады и сетки Мадрида

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в понедельник мужчины доиграли третий круг, а женщины полностью провели четвёртый. Российские теннисисты продолжили выбивать друг друга из сетки, но обо всём по порядку.
Итоги седьмого дня. 1 мая, понедельник
На ATP Masters 1000 в Мадриде в этот день встречались представители нижней половины сетки. Даниилу Медведеву (2) противостоял его более молодой соотечественник Александр Шевченко, которому удалось устроить затяжной бой лидеру российского тенниса последних лет. Лишь в концовке третьего сета Даниил сломил сопротивление соперника и теперь в четвёртом круге сыграет ещё с одним россиянином – Асланом Карацевым (Q), который выбил из сетки австралийца Алекса де Минора (16).
Ещё один россиянин в этот день проиграл. Роман Сафиуллин не справился с местным спортсменом – Бернабе Сапата-Миральесом. Ну а помимо де Минора, сошли с дистанции в этот день ещё два представителя топ-16 посева – американец Фрэнсис Тиафо (9) и британец Кэмерон Норри (11).
Медведев (Россия, 2) – Шевченко (Россия, Q) – 4:6, 6:1, 7:5
Карацев (Россия, Q) – де Минор (Австралия, 16) – 6:3, 4:6, 6:4.
Качин (Аргентина) – Тиафо (США, 9) – 6:1, 7:6.
Сапата-Миральес (Испания) – Сафиуллин (Россия, Q) – 6:3, 3:6, 6:3.
Фритц (США, 8) – Гарин (Чили) – 6:1, 7:6.
Циципас (Греция, 4) – Баэс (Аргентина, 25) – 7:5, 3:6, 6:3.
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Норри (Великобритания, 11) – 2:6, 7:6, 7:6.
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Женщины в этот день тоже провели восемь матчей, но при этом полностью разыграли четвёртый круг. Упорным получилось российское дерби между Вероникой Кудерметовой (12) и Дарьей Касаткиной (8). Лишь на тай-брейке третьего сета девушки выявили победительницу – ей стала Кудерметова. А вот 16-летняя Мирра Андреева ничего не смогла поделать с мощью и напором белоруски Арины Соболенко и уступила в двух сетах.
Проиграли в этот день и другие россиянки. Людмила Самсонова (14) в двух партиях уступила румынке Ирине Бегу (31), а Екатерина Александрова (16) за 2,5 часа была повержена первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Из остальных результатов стоит отметить сход с дистанции чемпионки «Ролан Гаррос» — 2021 Барборы Крейчиковой (11) из Чехии. Её остановила хорватка Петра Мартич (27), кругом ранее выбившая из сетки россиянку Анну Калинскую.
Бегу (Румыния, 31) – Самсонова (Россия, 14) – 6:4, 6:4.
Шериф (Египет) – Мертенс (Бельгия, 24) – 6:4, 0:6, 6:4.
Соболенко (Беларусь, 2) – М.Андреева (Россия, WC) – 6:3, 6:1.
Кудерметова (Россия, 12) – Касаткина (Россия, 8) – 7:5, 1:6, 7:6.
Саккари (Греция, 9) – Бадоса (Испания, 26) – 6:4, 6:4.
Мартич (Хорватия, 27) – Крейчикова (Чехия, 11) – 6:3, 7:6.
Пегула (США, 3) – Тревизан (Италия, 18) – 6:3, 2:6, 6:3.
Свёнтек (Польша, 1) – Александрова (Россия, 16) – 6:4, 6:7, 6:3.
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Расписание восьмого дня. Интересные матчи вторника, 2 мая
Во вторник у мужчин полностью будет сыгран четвёртый круг. Среди прочих матчей выделим два российских дерби – Карен Хачанов (10) сразится с Андреем Рублёвым (5), а Аслан Карацев (Q) – с Даниилом Медведевым (2). Непростое испытание ждёт лидера посева и действующего чемпиона Мадрида Карлоса Алькараса. Его соперником будет двукратный победитель этого турнира Александр Зверев (2018, 2021).
12:00 мск. Хачанов (Россия, 10) – Рублёв (Россия, 5)
13:30. Карацев (Россия, Q) – Медведев (Россия, 2)
16:30. Фритц (США, 8) – Чжан Чжичжэнь (Китай)
17:00. Алькарас (Испания, 1) – Зверев (Германия, 13)
22:30. Сапата-Миральес (Испания) – Циципас (Греция, 4)
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У женщин снова произойдёт разбиение теннисисток из разных половин сеток по дням. В этот день будут проведены два четвертьфинала из нижней части сетки. Арина Соболенко сразится с египтянкой Шериф, а Мария Саккари – с Ириной Бегу.
14:00. Шериф (Египет) – Соболенко (Беларусь, 2)
21:00. Саккари (Греция, 9) – Бегу (Румыния, 31)
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Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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