Российское дерби Рублёв vs Хачанов в Мадриде! Медведев и Карацев готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 8-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. Во вторник будет полностью разыгран 4-й круг в мужском одиночном разряде и проведены два четвертьфинала у женщин из нижней половины сетки. В этот день на корты выйдут четверо наших мужчин, которые в двух российских дерби оспорят путёвки в 1/4 финала. Даниилу Медведеву вслед за упорным сражением с Александром Шевченко предстоит новая битва с Асланом Карацевым. Ранее теннисисты встречались дважды. Аслан победил в Риме-2021, а Даниил взял реванш на Мальорке-2022. В другом матче встретятся Андрей Рублёв и Карен Хачанов. У них счёт личных встреч тоже ничейный – 2-2. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Расписание вторника
Вот как выглядит расписание на вторник. В этот день мужчины проведут все 8 матчей 4-го круга, включая два российских дерби Рублёв — Хачанов и Медведев — Карацев, а также девушки сыграют два четвертьфинала из нижней половины сетки. Матчей осталось так мало, что они умещаются теперь на двух главных кортах.
Стадион Маноло Сантаны
12:00. Хачанов — Рублёв
Не ранее 14:00. Шериф — Соболенко
Не ранее 17:00. Алькарас — Зверев
Не ранее 21:00. Саккари — Бегу
Далее. Сапата-Миральес — Баэс/Циципас
Стадион Аранчи Санчес
12:00. Мунар — Альтмайер
Далее. Карацев — Медведев
Далее. Чорич — Давидович-Фокина
Далее. Фритц — Чжичжэнь/Норри
Не ранее 19:00. Штруфф — Качин
Об итогах понедельника в Мадриде и расписание матчей на вторник — в нашей обзорной статье.
О том, как прошёл предыдущий игровой день — читайте в нашем прошлом лайве.
- 2 мая 2023
-
11:30
-
10:32
-
10:30
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:00
-
04:01
-
03:43
-
02:40
-
02:38
-
02:12
-
01:47
-
01:00
-
00:42
-
00:16
-
00:03
- 1 мая 2023
-
23:19
-
22:54
-
22:47
-
22:30
-
21:47
-
20:42
-
20:30
-
20:11
-
19:53
-
19:50
-
19:39
-
19:29
-
19:07
-
18:53
-
18:40
-
18:34
-
18:25