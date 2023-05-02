Российское дерби Рублёв vs Хачанов в Мадриде! Медведев и Карацев готовятся. LIVE!

Расписание вторника

Вот как выглядит расписание на вторник. В этот день мужчины проведут все 8 матчей 4-го круга, включая два российских дерби Рублёв — Хачанов и Медведев — Карацев, а также девушки сыграют два четвертьфинала из нижней половины сетки. Матчей осталось так мало, что они умещаются теперь на двух главных кортах.

Расписание вторника:

Стадион Маноло Сантаны

12:00. Хачанов — Рублёв

Не ранее 14:00. Шериф — Соболенко

Не ранее 17:00. Алькарас — Зверев

Не ранее 21:00. Саккари — Бегу

Далее. Сапата-Миральес — Баэс/Циципас

Стадион Аранчи Санчес

12:00. Мунар — Альтмайер

Далее. Карацев — Медведев

Далее. Чорич — Давидович-Фокина

Далее. Фритц — Чжичжэнь/Норри

Не ранее 19:00. Штруфф — Качин