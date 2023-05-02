Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Медведев, Рублёв, Хачанов, Карацев: онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023, результаты, сетка, где смотреть

Российское дерби Рублёв vs Хачанов в Мадриде! Медведев и Карацев готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Медведев, Рублёв, Хачанов, Карацев: трансляция
Аудио-версия:
Комментарии
«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Очередной российский день на турнире. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 8-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. Во вторник будет полностью разыгран 4-й круг в мужском одиночном разряде и проведены два четвертьфинала у женщин из нижней половины сетки. В этот день на корты выйдут четверо наших мужчин, которые в двух российских дерби оспорят путёвки в 1/4 финала. Даниилу Медведеву вслед за упорным сражением с Александром Шевченко предстоит новая битва с Асланом Карацевым. Ранее теннисисты встречались дважды. Аслан победил в Риме-2021, а Даниил взял реванш на Мальорке-2022. В другом матче встретятся Андрей Рублёв и Карен Хачанов. У них счёт личных встреч тоже ничейный – 2-2. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
WTA-1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (м). 4-й круг
02 мая 2023, вторник. 12:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Мадрид (м). 4-й круг
02 мая 2023, вторник. 13:30 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Мадрид (ж). 1/4 финала
02 мая 2023, вторник. 14:00 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Расписание вторника

Вот как выглядит расписание на вторник. В этот день мужчины проведут все 8 матчей 4-го круга, включая два российских дерби Рублёв — Хачанов и Медведев — Карацев, а также девушки сыграют два четвертьфинала из нижней половины сетки. Матчей осталось так мало, что они умещаются теперь на двух главных кортах.

Расписание вторника:
Стадион Маноло Сантаны
12:00. ХачановРублёв
Не ранее 14:00. Шериф — Соболенко
Не ранее 17:00. Алькарас — Зверев
Не ранее 21:00. Саккари — Бегу
Далее. Сапата-Миральес — Баэс/Циципас
Стадион Аранчи Санчес
12:00. Мунар — Альтмайер
Далее. КарацевМедведев
Далее. Чорич — Давидович-Фокина
Далее. Фритц — Чжичжэнь/Норри
Не ранее 19:00. Штруфф — Качин
11:25 Даниил Сальников

Об итогах понедельника в Мадриде и расписание матчей на вторник — в нашей обзорной статье.

Материалы по теме
Уже 6 дерби — это какой-то Открытый чемпионат России! Расписание, расклады и сетки Мадрида
Уже 6 дерби — это какой-то Открытый чемпионат России! Расписание, расклады и сетки Мадрида
11:24 Даниил Сальников

О том, как прошёл предыдущий игровой день — читайте в нашем прошлом лайве.

Материалы по теме
Кудерметова за 3 часа одолела Касаткину в Мадриде! Карацев вышел на Медведева
Live
Кудерметова за 3 часа одолела Касаткину в Мадриде! Карацев вышел на Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023