Хачанов взял реванш у Рублёва за Монте-Карло! Карен впервые сыграет в 1/4 финала Мадрида

Во вторник, 2 мая, на турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) проходят матчи четвёртого раунда, в которых определяются участники четвертьфинальных встреч. До топ-16 добрались сразу четверо россиян: экс-лидер мужского мирового рейтинга Даниил Медведев, получивший второй номер посева, Аслан Карацев, пробившийся в основу через квалификацию, Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (10). Примечательно, что все отечественные игроки попали друг на друга на этой стадии турнира: Даниил вышел на Аслана, а Андрей – на Карена. И программу дня на «тысячнике» в столице Испании открывало противостояние между Рублёвым и Хачановым.

Андрей и Карен до очной дуэли в Мадриде успели провести уже по две поединка на турнире. Во втором круге шестая ракетка мира обыграл в не самом простом матче всё ещё не стареющего Стэна Вавринку – 6:4, 7:5. Затем 25-летний уроженец Москвы также в двух партиях справился с представителем Японии Йосихито Нисиокой – 6:2, 7:5. Путь Хачанова к поединку 1/8 Мадрида против своего соотечественника получился куда более тернистым: в обоих предыдущих противостояниях Карен отдавал соперникам по сету. Сначала чемпион Берси-2018 одолел бразильца Тьяго Монтейро – 6:3, 3:6, 6:3, а затем в невероятном трёхчасовом марафоне обыграл хозяина кортов Роберто Баутиста-Агута – 7:5, 4:6, 6:3. Триумф получился для Хачанова знаковым: россиянин одержал над испанцем первую победу за последние четыре матча.

Что касается личных встреч между Андреем и Кареном, то в них наблюдался полный паритет – 2:2. Последний раз друзья по жизни и на корте (играют в Мадриде вместе и в парном разряде) встречались между собой меньше месяца назад, на первом грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло. Тот матч оставил за собой именно Рублёв, в двух сетах закрыв своего соперника (7:6 (4), 6:2) и впоследствии став победителем престижного турнира в Монако. «Рублёв лучше адаптировался к погодным условиям: сегодня ветреный день в Монако. По игре психологически Андрей оказался немного сильнее в концовке первого сета. В начале второго сета Карен немного лучше смотрелся, а Андрей распсиховался. Однако это не повлияло на качество игры Рублёва, и он довёл матч до победы. И Рублёв, и Хачанов показывают очень хороший теннис для грунта. Поэтому мы вправе надеяться на хорошие результаты в дальнейшем и на этом турнире», — объяснял причины победы Рублёва над соотечественником победитель двух ТБШ Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату».

«Хочется сказать, что Хачанов значительно прибавил за последнее время. Но Андрей оказался традиционно сильнее Карена. Я не удивлён такому результату матча. Рублёв психологически вновь переиграл Хачанова. Так сложилось исторически, что Андрей всегда побеждает своего друга. Его форхенд не оставляет шансов соперникам», — отмечал заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» после предыдущего отчётного противостояния соперников.

В преддверии нового поединка со своим неизменным напарником чемпион первого грунтового «тысячника» нынешнего сезона отметил следующее. «Это часть спорта. Такие моменты случаются. Иногда мы не играм друг против друга годами, а бывает, что встречаемся чуть ли не на двух турнирах подряд. Это часть игры. Я думаю, самый забавный момент заключается в том, что мы не можем это контролировать», — сказал Рублёв после матча третьего круга «тысячника» в Мадриде.

Очередную очную игру теннисисты начали уверенно. Каждый из россиян забрал гейм на своей подаче «под ноль». Первая партия прошла без брейков: никто из игроков ни разу не вышел на брейк-пойнт, не говоря уже о том, чтобы взять подачу оппонента. Кроме того, счёт «40-40» был зафиксирован лишь дважды, а именно в шестом гейме, когда подавал Рублёв, и в 11-м, когда то же самое делал Хачанов. Однако ближе к концу сета Андрей стал нервничать и начал пускать эмоции: при важном счёте 30:30 в 11-м гейме на подаче Карена линейный зафиксировал попадание мяча в корт после удара Андрея. Победитель «Мастерса» в Монте-Карло уже думал, что заработал заветный шанс взять чужую подачу соперника, но не тут-то было. Хачанов запросил проверку эпизода с помощью видеоповтора, однако из-за технических проблем удар Рублёва не смогли вывести на экран. Судья на вышке и вовсе отменил решение линейного и отдал очко Карену. Партия, таким образом, перетекла в тай-брейк, который выдался по-настоящему затяжным и драматичным. Первым мини-брейк сделал именно Хачанов, однако затем сразу же отдал две свои подачи. Его соперник вёл со счётом 6:4 на тай-брейке, но оставить свою партию за собой не смог. Карен отыграл два сетбола, а с третьей попытки и вовсе смог сам закрыть стартовый сет – 7:6 (8). Возможно, именно неприятные эмоции в решающих моментах 11-го гейма стартовой партии и помешали Андрею оставить её за собой.

Карен Хачанов Фото: Julian Finney/Getty Images

Неприятности с Рублёвым продолжились и с самого начала нового сета. «Попахивать брейком» на подаче победителя недавних соревнований в Монако стало уже в первом гейме. Но если на старте партии Андрей ещё смог уйти с 0:40 и забрать свою подачу, то во втором гейме россиянин позволил сделать брейк своему соотечественнику уже с первого же брейк-пойнта, допустив обидную ошибку после выхода к сетке. Раздосадованный Рублёв в сердцах стал бить ракетку о корт, при этом вымещая также злость и на своём сиденье.

Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

Отметим, что Рублёв не опустил руки после этих неприятностей и продолжал бороться. Шестая ракетка мира и вовсе мог оформить обратный брейк в шестом гейме второй партии, но не сумел сделать этого. Больше таких шансов у Андрея не возникало. Карен спокойно довёл матч до итоговой победы – 7:6 (8), 6:4, взяв, таким образом, у своего хорошего друга реванш за поражение в Монте-Карло.

Так Хачанов вышел в четвертьфинал Мадрида, где сразится с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым. Для россиянина это шестой выход в подобную стадию на «Мастерсах» и первый на грунте. Что же касается Медведева и Карацева, то их очная битва проходит в эти минуты на корте Аранчи Санчес-Викарио. За всеми событиями следите на «Чемпионате».