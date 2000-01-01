Федерер весь год почти не играл. Как он заработал $ 95,1 млн

Сколько всего заработал Роджер?

Ещё в 2021 году было подсчитано, что общий заработок Федерера, который тогда был действующим спортсменом, уже перевалил за отметку в $ 1 млрд. Однако это до вычета всяческих налогов, съедающих немалую долю заработанного.