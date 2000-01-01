Как Федерер заработал $ 95,1 млн, почти не играя
Forbes подсчитал призовые ведущих атлетов за последние 12 месяцев. В топ-10 оказался только один теннисист.
По подсчётам издания, за последний год Роджер Федерер, 20-кратный чемпион ТБШ, заработал $ 95,1 млн. Швейцарец занял девятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов.
В первую тройку попали исключительно футболисты: Криштиану Роналду ($ 136 млн), Лионель Месси ($ 130 млн) и Килиан Мбаппе ($ 120 млн).
Из чего состоит заработок Федерера?
Роджер сыграл только на Кубке Лэйвера в сентябре 2022 года, после чего завершил карьеру. На корте он заработал $ 100 тыс., а остальные $ 95 млн — за его пределами.
Год назад Forbes публиковал аналогичный список. В нём Федерер, заработавший $ 90,7 млн ($ 0,7 млн + $ 90 млн), оказался на седьмой строчке.
Сколько всего заработал Роджер?
Ещё в 2021 году было подсчитано, что общий заработок Федерера, который тогда был действующим спортсменом, уже перевалил за отметку в $ 1 млрд. Однако это до вычета всяческих налогов, съедающих немалую долю заработанного.
Роджер стал первым теннисистом, заработавшим не менее $ 1 млрд. Помимо него, в этой компании оказались баскетболист Леброн Джеймс, гольфист Тайгер Вудс, боксёр Флойд Мейвезер и уже упоминавшиеся Месси и Роналду.
А сколько Федерер заработал на корте?
Это известно с точностью до доллара: $ 130 594 339. Тут Роджер уступает лишь Новаку Джоковичу ($ 167 118 273) и Рафаэлю Надалю ($ 134 640 719).
Так кто же ему платит?
Основные спонсоры Роджера — Rolex, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Moёt & Chandon, Wilson, Uniqlo.
Федерер весь год почти не играл. Как он заработал $ 95,1 млн
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