Хачанов не справился с 19-летним Алькарасом: в сетке «Мастерса» остался один россиянин

В среду, 3 мая, на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде начались четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первыми на корт среди всех участников топ-8 вышли россиянин Карен Хачанов, посеянный на турнире под 10-м номером, и испанец Карлос Алькарас (1), вторая ракетка мира. Хачанов в четвёртом круге обыграл соотечественника Андрея Рублёва (5). Изначально небольшое преимущество отдавали Рублёву, но Карен опроверг это утверждение — 7:6 (10:8), 6:4 в его пользу. А Алькарас не испытал особых проблем во встрече с бывшей второй ракеткой мира Александром Зверевым (13) — 6:1, 6:2. Интересно, что год назад в финале Мадрида играли эти же теннисисты, и тогда испанец обыграл немца русского происхождения не менее убедительно — 6:3, 6:1.

В четвертьфинале Хачанову, что ни говори, достался самый сложный оппонент из всех возможных. Рафаэль Надаль и Новак Джокович, которые сильны всегда и везде (если физическая форма позволяет), турнир-то пропускают. Да, в сетке есть Стефанос Циципас, который свой четвертьфинал сыграет завтра. Но Алькарас-то, которому послезавтра, 5 мая, исполнится 20 лет, ещё опаснее! В том числе и потому, что Карлос совсем недавно обыграл грека в финале грунтового турнира в Барселоне — 6:3, 6:4. Вот и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, оценивая шансы соперников перед матчем, признавал фаворитизм Алькараса. «Карен сейчас в хорошей форме, но пока недостаточной для того, чтоб обыграть того же Алькараса. Он играет цепко на таких кортах. Но у Алькараса, если он будет соперником, шансов объективно побольше», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался ещё более категорично. «Хачанов очень здорово сыграл против Рублёва. Он смотрелся гораздо лучше Андрея. Но игра Алькараса против Зверева — это было что-то неземное! Карлос просто летает по корту и почти не ошибается. Это высочайший уровень тенниса. У Карена уже был с ним очный матч в прошлом году. Всё закончилось довольно быстро и печально — 6:0, 6:2. Испанец просто разорвал.

Сегодня Хачанову будет чрезвычайно тяжело что-либо сделать. Думаю, что шансов на победу крайне мало. Но нужно упираться рогом и бороться до самого конца! Необходимо вгрызаться в каждый мяч, только тогда будут шансы. Уверен, сегодня Карен может сыграть с Алькарасом гораздо лучше, чем в прошлые разы», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Карен Хачанов Фото: Julian Finney/Getty Images

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина согласилась с ними. «Конечно же, Алькарас явный фаворит в матче с Хачановым. Вторая ракетка мира, так ещё играет дома на своём любимом покрытии. Но для теннисистов нет ничего невозможного. Необходимо бороться до самого конца. Уверена, что Хачанов будет супермотивирован и настроен только на победу! Многое будет зависеть от того, какой уровень тенниса покажет Алькарас. Если испанец даст хоть малейший шанс зацепиться, Карен им сразу же воспользуется и доставит серьёзные проблемы. Испанец сейчас по всем показателям сильнее Хачанова. Но я всё равно верю в нашего игрока», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко выразил надежду, что Хачанов сможет проявить свои сильные стороны. «Шансы в теннисе есть всегда, пока не сыгран последний розыгрыш матча. Очевидно, что Карлос на грунте чрезвычайно силён. Но на таком уровне никто не выходит на корт без желания использовать свой шанс. Карен знает свои сильные стороны, которые в сочетании с дисциплиной в игре дают возможность навязать борьбу любому из лидеров тура», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Сам же Алькарас, когда пресс-служба ATP после победы над Зверевым попросила его оценить предстоящий четвертьфинал с Хачановым, сказал вот что: «Попытаюсь сыграть на том же уровне. Я бы сказал, это мой лучший уровень. Я должен показать его в четвертьфинале. Конечно, такие матчи вселяют уверенность… Посмотрим, что получится».

Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

Счёт личных встреч также не предвещал Хачанову ничего хорошего. Россиянин дважды играл с Алькарасом, причём оба матча состоялись на грунте. И испанец в них не отдал сопернику ни сета. В 1/8 финала прошлогоднего «Ролан Гаррос» Карлос обыграл Карена 6:1, 6:4, 6:4, а в четвертьфинале Гамбурга-2022 и вовсе разгромил оппонента — 6:0, 6:2.

В начале первого сета оба теннисиста уверенно действовали на подаче — настолько уверенно, что вплоть до счёта 3:3 ни у кого из них не было брейк-пойнтов. В седьмом гейме Алькарас заработал тройной брейк-пойнт и с третьей попытки использовал его. А в следующем гейме Хачанов не реализовал единственный брейк-пойнт, после чего счёт стал 5:3 в пользу испанца. В девятом гейме россиянин спас сетбол на подаче, однако после этого добиться нужного брейка не сумел, и Карлос, использовав второй сетбол, забрал партию — 6:4.

Во втором сете Хачанову уже некуда было отступать. Понимая это, россиянин первым добрался до брейк-пойнтов — случилось это в четвёртом гейме. Карен со второй попытки реализовал двойной брейк-пойнт и повёл 3:1. Более того, у Хачанова была возможность сделать счёт 5:1, но в шестом гейме он упустил два брейк-пойнта, и вместо этого получилось 4:2. После этого теннисисты взяли по гейму на подаче, а в девятом гейме Алькарас впервые за партию вышел на брейк-пойнт — и сразу же реализовал его. После этого испанец взял свою подачу и сравнял счёт — 5:5. В 11-м гейме разыгравшийся Карлос сделал ещё один брейк, после чего успешно подал на матч, выиграв в итоге пять геймов подряд, — 6:4, 7:5. Во втором сете Алькарас серьёзно превзошёл Хачанова по активно выигранным очкам: 20 против шести.

Так Алькарас продолжил защиту титула в Мадриде — ему осталось сделать два шага. В полуфинале Карлос сыграет с победителем пары Даниэль Альтмайер (Германия, LL) — Борна Чорич (Хорватия, 17). Этот матч также состоится сегодня, 3 мая. Хачанов же, игравший на турнире в статусе 12-й ракетки мира, в следующий понедельник поднимется на 11-ю строчку.

Завтра, 4 мая, пройдут оставшиеся четвертьфиналы. В одном из них сыграет Аслан Карацев (Q), последний оставшийся в мужской сетке россиянин, соперником которого станет китаец Чжан Чжичжэнь. В другой паре сойдутся Стефанос Циципас (Греция, 4) и Ян-Леннард Штруфф (Германия, LL). За всеми событиями следите на «Чемпионате».