7 ярких матчей четверга: Кудерметова удивит в полуфинале, а «Наполи» специально проиграет?

Тут ваше расписание на 4 мая: старт полуфиналов в НХЛ и НБА, наши теннисисты покоряют Мадрид, «МЮ» бьётся за тройку.

Все события 4 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Восток, первый матч

Интрига: продолжат ли «дьяволы» творить сенсации?

Возможно, для российского массового зрителя это будет наиболее неинтересная серия, ведь в ней с большой вероятностью не примет участия ни один наш соотечественник. В составе «Нью-Джерси» на данный момент просто нет россиян, тогда как форвард «Каролины» Андрей Свечников досрочно завершил сезон из-за травмы, а голкипер Пётр Кочетков является только третьим номером в команде, и пока его помощь «ураганам» не нужна.

Но с точки зрения хоккея очень интересно, как «дьяволы» отреагируют на сенсационный проход «Рейнджерс» и сумеют ли они не остановиться на достигнутом. В стане обескровленной травмами «Каролины» выделяется Себастьян Ахо, и их разборка с Джеком Хьюзом станет одной из краеугольных историй этой серии.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», НБА — плей-офф, 1/2 финала — Восток, второй матч

Интрига: сможет ли «Филадельфия» взять второй матч на выезде?

В первом матче подопечные Дока Риверса расправились с «Бостон Селтикс». Примечательно — это произошло без Джоэла Эмбиида, который ранним утром, сегодня, был признан MVP регулярного чемпионата НБА. Другой вопрос: справятся ли «Селтикс» с психологическим давлением на фоне прошлого поражения на своей площадке? Если да, серия точно будет интересной.

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» Фото: Maddie Meyer/Getty Images

🎾 14:00: Чжан Чжичжэнь (Китай) — Аслан Карацев (Россия, Q), ATP Masters 1000, Мадрид — 1/4 финала

Интрига: попадёт ли Карацев в свой первый полуфинал «Мастерса»?

Россиянин Аслан Карацев на «Мастерсе» в Мадриде, начиная с квалификации, уже победил шестерых соперников, включая второго номера посева Даниила Медведева. Теперь за место в полуфинале Аслан поспорит с непростым китайцем Чжан Чжичжэнем. Теннисисты уже играли однажды – на «пятисотнике» в Астане-2022 – и тогда волевую победу одержал Чжан. Сумеет ли Карацев взять сейчас реванш и впервые в карьере пробиться в полуфинал «Мастерса»?

Аслан Карацев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏐 19:00: «Динамо Москва» — «Локомотив», Суперлига, финал — второй матч

Интрига: сможет ли «Локомотив» включить чемпионский характер в ответном матче?

Хозяева домашних матчей «золотой» серии уверенно берут своё: вслед за казанским «Зенитом» побеждает московское «Динамо», правда, женское. Девушки легко разобрались с гостями из Калининграда: те не удержали пятиочковое преимущество во второй партии, а после, как сами признались, психологически развалились – не помогли и кардинальные замены главной связки и диагональной. Сработала и тактика: москвички подачами замучили главную в нападении «Локо» Татьяну Кадочкину – если не всё, то практически всё летело в неё. Регулярное давление на приёме в итоге сбило прицел в нападении. Но новый день – новая игра: всем важно забыть итог первого матча.

«Динамо Москва» — «Локомотив» Фото: ВК «Зенит-Казань»

⚽️ 21:45: «Удинезе» — «Наполи», Серия А, 33-й тур

Интрига: «Наполи» станет чемпионом в будний день и в гостях? Есть и другой вариант

Победи команда Лучано Спаллетти «Салернитану» на выходных, праздник в Неаполе случился бы сказочный. Но ничья отсрочила формальную победу «Наполи» в Серии А. Теперь она может состояться мало того что в будний день, так ещё и в гостях – достаточно сыграть с «Удинезе» даже вничью. Вновь отложить получение скудетто можно, только если сложатся два обстоятельства: неаполитанцы уступят в Удине, а «Лацио» победит «Сассуоло».

«Удинезе» — «Наполи» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

⚽️ 22:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 28-й тур

Интрига: «МЮ» отомстит за поражение в первом круге? «Брайтон» на кураже

В конце сезона «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» решают разные задачи. Первые ещё могут залезть в еврокубки, а вторые рискуют вывалиться из лидирующей четвёрки. Интересно, что команды встречались совсем недавно в полуфинале Кубка Англии – и сыграли 0:0, но в серии пенальти «МЮ» был точнее. В АПЛ сезонный баланс в пользу «Брайтона»: в первом круге он обыграл «Юнайтед» 2:1. Прекрасный повод для команды Эрика тен Хага реабилитироваться за потерю очков в первом круге. Но, учитывая зубодробительную победу «Брайтона» над «Вулверхэмптоном» (6:0) в прошлом туре, взять очки в гостях будет ой как непросто.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Clive Rose/Getty Images

🎾 22:00: Вероника Кудерметова (Россия, 12) в полуфинале WTA-1000 в Мадриде

Интрига: сумеет ли россиянка пробиться в свой первый финал WTA-1000?

Чтобы оказаться в полуфинале, Веронике Кудерметовой пришлось преодолеть сопротивление четырёх соперниц – и всех в трёх сетах. Она последовательно обыграла испанку Нурию Парризас-Диас, россиянок Анастасию Потапову и Дарью Касаткину, а также третью ракетку мира Джессику Пегулу. Сможет ли Вероника сделать ещё один шаг вперёд и впервые в карьере оказаться в финале WTA-1000?