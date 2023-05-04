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Кудерметова, Карацев, Свёнтек, Соболенко: онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023, результаты, сетка, где смотреть

Карацев бьётся с китайцем за полуфинал Мадрида! Кудерметова и Свёнтек ждут матча. LIVE
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса»
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«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Два россиянина сражаются в этот день. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В четверг двумя матчами у мужчин завершится четвертьфинальная стадия, а женщины полностью проведут полуфиналы. На центральный корт имени Маноло Сантаны выйдут и два представителя России. Аслан Карацев сразится с китайцем Чжан Чжичжэнем, которому ранее уже проигрывал в Астане-2022. А Вероника Кудерметова за место в финале поспорит с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Польской теннисистке ранее Вероника проиграла все три их предыдущие встречи, максимум забрав за сет три гейма, — на US Open – 2020, в Индиан-Уэллсе-2021 и Дохе-2023. Что получится на этот раз на грунте – узнаете в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
WTA-1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (м). 1/4 финала
04 мая 2023, четверг. 14:00 МСК
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Мадрид (ж). 1/2 финала
04 мая 2023, четверг. 17:00 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Мадрид (ж). 1/2 финала
04 мая 2023, четверг. 22:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Live Даниил Сальников

В нашем обзорном материале прочитаете об итогах вчерашнего дня с анонсом на сегодня.

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13:09 Даниил Сальников

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