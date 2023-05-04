Карацев бьётся с китайцем за полуфинал Мадрида! Кудерметова и Свёнтек ждут матча. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В четверг двумя матчами у мужчин завершится четвертьфинальная стадия, а женщины полностью проведут полуфиналы. На центральный корт имени Маноло Сантаны выйдут и два представителя России. Аслан Карацев сразится с китайцем Чжан Чжичжэнем, которому ранее уже проигрывал в Астане-2022. А Вероника Кудерметова за место в финале поспорит с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Польской теннисистке ранее Вероника проиграла все три их предыдущие встречи, максимум забрав за сет три гейма, — на US Open – 2020, в Индиан-Уэллсе-2021 и Дохе-2023. Что получится на этот раз на грунте – узнаете в нашем онлайне!
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В нашем обзорном материале прочитаете об итогах вчерашнего дня с анонсом на сегодня.
О том, как прошло вчерашний игровой день на супертурнире в Мадриде, читайте в нашем прошлом лайве.
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