Карацев бьётся с китайцем за полуфинал Мадрида! Кудерметова и Свёнтек ждут матча. LIVE

«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Два россиянина сражаются в этот день. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В четверг двумя матчами у мужчин завершится четвертьфинальная стадия, а женщины полностью проведут полуфиналы. На центральный корт имени Маноло Сантаны выйдут и два представителя России. Аслан Карацев сразится с китайцем Чжан Чжичжэнем, которому ранее уже проигрывал в Астане-2022. А Вероника Кудерметова за место в финале поспорит с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Польской теннисистке ранее Вероника проиграла все три их предыдущие встречи, максимум забрав за сет три гейма, — на US Open – 2020, в Индиан-Уэллсе-2021 и Дохе-2023. Что получится на этот раз на грунте – узнаете в нашем онлайне!