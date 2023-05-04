7 матчей пятницы: Карацев в полуфинале, Хаби Алонсо метит в «Реал» Мадрид

За чем следить 5 мая: Леброн Джеймс сделает 2-0 в серии, будет ли новый покер в НХЛ и сыграет ли ЦСКА за Алексея Шведа?

Все события 5 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Восток, второй матч

Интрига: продолжат ли самые дорогие игроки «Флориды» её тащить?

Плей-офф — время скрытых героев? Ну уж точно не для «пантер»: два игрока с зарплатой под $ 10 млн во многом сделали команде первый матч с «Торонто». Сергей Бобровский после лютой критики в регулярке получает почти соответствующую похвалу в плей-офф, где он сделал немало ярких сейвов. Мэттью Ткачук не только выбил ассистентский хет-трик (у него уже 14 очков в восьми матчах), но и сделал девять силовых.

Лидерам «Торонто», напротив, стоит бы проснуться: Мэттьюс, Таварес и Нюландер в первом матче нанесли 18 бросков по воротам, но все они были отражены Бобровским. Даже первая выигранная серия за 19 лет вряд ли станет оправданием вылета от команды, которую на этой стадии месяц назад никто не ждал.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» Фото: Frank Gunn/AP Photo/ТАСС

🏀 4:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА — плей-офф, 1/2 финала — Запад, второй матч

Интрига: смогут ли «Лейкерс» Леброна Джеймса довести дело до 2-0 в серии?

Второй матч, который снова пройдёт в Сан-Франциско. «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина против «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Остина Ривза. Прошлая игра серии — это нелепое стечение обстоятельств или «озёрники» настолько хороши? «Уорриорз» в нынешнем сезоне одержали 30 побед и потерпели 22 поражения против команд из Западной конференции, тем временем «Лейкерс» идут с показателем 6-10 против команд из своего дивизиона.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

🏒 4:30: «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Запад, второй матч

Интрига: неужели «Сиэтл» опять выиграет в гостях?

Невероятный покер суперветерана «Далласа» Джо Павелски не помог его команде выиграть первый матч серии. Хотя «Старз» отыгрались с 2:4, в овертайме они всё-таки уступили. Снова сыграла свою роль глубина состава «Сиэтла», где есть фактически четыре равных звена, а тройка «Далласа», где играл Павелски, проиграла свой микроматч в оборонительных действиях.

Второй матч, как и первый, пройдёт на площадке клуба из Техаса, но это не кажется таким уж преимуществом. В первом раунде наглые «кракены» выиграли три матча из четырёх у чемпионов из «Колорадо», высокогорная площадка которых традиционно давала им преимущество. Ещё в регулярке «Сиэтл» был одной из лучших команд лиги по игре в гостях, и это может стать важнейшим фактором второго матча.

«Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

⚽️ 12:30: ЦСКА — «Краснодар», МФЛ

Интрига: оборвёт ли ЦСКА победную серию нового чемпиона М-Лиги?

Небогатый выбор событий во взрослом футболе — отличный повод обратить внимание на молодёжный. Тем более что основание для этого есть, и серьёзное: встреча двух последних чемпионов М-Лиги в Москве! Других после преобразования молодёжного первенства России в новый турнир у нас и не было: в прошлом году — ЦСКА, а в этом — «Краснодар».

Юные «быки» впервые после награждения сыграют в чемпионском статусе и, вне всяких сомнений, постараются показать себя в наилучшем свете в столице. На групповом этапе в своей десятке кубанцы финишировали только третьими, пропустив вперёд «Ростов» с «Локо». Зато в плей-офф обошли и «Зенит», и ЦСКА, и всех остальных! Семь матчей — семь побед! Будете в районе полудня по Москве проходить мимо стадиона «Октябрь» — загляните! Должно быть интересно — в этих клубах к подготовке резерва относятся особенно трепетно.

ЦСКА — «Краснодар», МФЛ Фото: fckrasnodar.ru

🏀 19:00: ЦСКА — «Зенит», Единая лига — за третье место, первый матч

Интрига: скажется ли отсутствие Алексея Шведа на ментальном состоянии армейцев?

ЦСКА и «Зенит» — яркая вывеска прошлогоднего финала Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне команда сенсационно не пробилась в решающую стадию, но будет биться за бронзу в серии до четырёх побед. Армейцы потеряли Алексея Шведа, но по-прежнему считаются фаворитами, имея широкую ротацию и высококлассных исполнителей.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🎾 21:00: Карацев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Интрига: сделает ли Аслан ещё один шаг к финалу?

Аслан Карацев переживает период возрождения. На «Мастерсе» в Мадриде, как когда-то на Australian Open, россиянин успешно преодолел квалификацию и добрался уже до полуфинала. Причём на пути к четвёрке сильнейших Аслан обыграл несколько опасных соперников, включая третью ракетку мира Даниила Медведева. Благодаря своему успеху Карацев уже улучшит свой рейтинг на 70 мест и взлетит со 121-го на 51-е место. Но предел ли это? Кто-то остановит нашего парня?

Аслан Карацев Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 21:30: «Байер-04» — «Кёльн», Бундеслига, 31-й тур

Интрига: Хаби Алонсо собирает портфолио, чтобы стать тренером «Реала»?

Испанский тренер «Байера», кажется, самый востребованный специалист Бундеслиги. Хаби Алонсо принял команду в октябре, когда Леверкузен увяз на 17-м месте в таблице. Теперь это претендент на билет в Лигу Европы и полуфиналист ЛЕ нынешнего сезона. «Байер» играет в яркий футбол, с неожиданными перестроениями и решениями, когда игроки выходят на неродных позициях. Эксперименты не мешают выдавать мощные серии: сейчас, например, идёт девятиматчевая беспроигрышная.

Прогресс команды и потенциал самого Алонсо привлекает внимание топ-клубов. Поговаривают, что «Тоттенхэм» считает испанца более интересным вариантом, чем Юлиан Нагельсман. Более того, Флорентино Перес рассматривает схему, когда Хаби Алонсо будет главным тренером «Реала», а Альваро Арбелоа – помощником. В общем, май для Алонсо – растянутое «собеседование», а каждая победа – строчка в портфолио. Домашний матч с «Кёльном» – отличный вариант показать себя.