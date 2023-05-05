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Мадрид-2023: результаты, расклады, сетки, расписание, где смотреть, Карацев сыграет с немцем, а Кудерметова проиграла

Карацев сразится за финал Мадрида с лаки-лузером. Расписание, расклады и сетки
Даниил Сальников
Карацев сразится за финал Мадрида с лаки-лузером
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Россиянину в пятницу на «Мастерсе» в столице Испании предстоит встреча со Штруффом, который неожиданно обыграл Циципаса.

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в четверг мужчины доиграли два оставшихся четвертьфинала, а женщины провели оба полуфинала. В этот день сыграли два представителя России. Но обо всём по порядку.

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Итоги 10-го дня. 4 мая, четверг

К четвергу в сетке ATP Masters 1000 в Мадриде остался лишь один россиянин – квалифаер Аслан Карацев. Именно он открывал программу дня на центральном корте матчем с китайцем Чжан Чжичжэнем. Аслан проявил стойкость и на тай-брейке первого сета додавил соперника, а затем сделал брейк на старте второй партии и удержал это преимущество до конца. Так россиянин ещё на один круг улучшил свой же рекорд на «Мастерсах» — теперь это полуфинал. Благодаря нынешнему прорыву Аслан улучшит своё положение в рейтинге ATP на 70 мест и поднимется со 121-го места на 51-е. Но наверняка россиянин на этом не хочет останавливаться.

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Соперник россиянина определялся в противостоянии Стефаноса Циципаса (четвёртый номер посева) и лаки-лузера Ян-Леннарда Штруффа. И по итогам 2,5-часовой борьбы в следующий раунд пробился немец. А значит, на этом турнире образовалась уникальная ситуация – Штруфф и Карацев дважды за соревнование сыграют друг с другом.

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мужчины. 1/4 финала
Карацев (Россия, Q) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 7:6, 6:4.
Штруфф (Германия, LL) – Циципас (Греция, 4) – 7:6, 5:7, 6:3.

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У женщин до четверга тоже продержалась одна представительница России. Вероника Кудерметова выбила из сетки двух соотечественниц – Анастасию Потапову и Дарью Касаткину. А в 1/4 финала обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу. Однако с лидером рейтинга Игой Свёнтек в полуфинале россиянка уже ничего поделать не смогла.

Мадрид (ж). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 00:05 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Соперница Свёнтек по финалу определилась в противостоянии Арины Соболенко с гречанкой Марией Саккари. Белоруска в этот день была в ударе и уверенно добилась победы. Таким образом, в субботнем финале сыграют первая и вторая ракетки мира.

WTA-1000. Мадрид. Сетка
Женщины. 1/2 финала
Соболенко (Беларусь, 2) – Саккари (Греция, 9) – 6:4, 6:1.
Свёнтек (Польша, 1) – Кудерметова (Россия, 12) – 6:1, 6:1.

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Расписание 11-го дня. Интересные матчи пятницы, 5 мая

В пятницу на турнире впервые у женщин будет выходной, а мужчины проведут оба полуфинала. До этой стадии дошли лишь два сеяных теннисиста, которые сыграют друг с другом. Испанец Карлос Алькарас (1) померится силами с хорватом Борной Чоричем (17). А вот в другой паре встретятся теннисисты, которые в этом розыгрыше уже сыграли один матч. Именно Аслан Карацев и Ян-Леннард Штруфф полторы недели назад пересеклись в финале квалификации Мадрида. Россиянин тогда победил и вышел в основу как квалифаер. Но Штруфф тоже оказался в основной сетке как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов. И вот в полуфинале основной сетки пути Карацева и Штруффа снова пересеклись.

Мужчины. 1/2 финала

17:00 мск. Алькарас (Испания, 1) – Чорич (Хорватия, 17)
21:00. Штруфф (Германия, LL) – Карацев (Россия, Q)

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Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

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