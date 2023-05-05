Алькарас бьётся с Чоричем за финал Мадрида! А Карацев ждёт своего матча. LIVE

Расписание пятницы

Вот как выглядит расписание на пятницу, когда состоятся два полуфинала у мужчин в одиночном разряде и два полуфинала у женщин в парном. Из россиян выступит только Аслан Карацев. Матчей осталось так мало, что они умещаются на одной центральной арене имени Маноло Сантаны. И даже если пойдёт дождь, это не помешает ходу турнира, поскольку на этом корте есть раздвижная крыша.

Расписание пятницы:

Стадион Маноло Сантаны

14:00. Гауфф/Пегула — Костюк/Русе

Не ранее 17:00. Алькарас — Чорич

Не ранее 21:00. Штруфф — Карацев

Не ранее 22:00. Азаренко/Хаддад-Майя — Фернандес/Таунсенд