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Карацев, Алькарас, Чорич, Штруфф: онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023, результаты, сетка, где смотреть

Алькарас бьётся с Чоричем за финал Мадрида! А Карацев ждёт своего матча. LIVE
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023
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«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Пятница — пора полуфиналов, среди участников есть и россиянин. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В пятницу у женщин будет выходной, а у мужчин двумя матчами завершится полуфинальная стадия. На центральном корте имени Маноло Сантаны сначала сразятся прошлогодний чемпион Карлос Алькарас (1) с хорватом Борной Чоричем (17), а затем последний представитель России в одиночном разряде Аслан Карацев с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Любопытно, что это будет вторая встреча Карацева и Штруффа в рамках турнира. Они уже играли в финале квалификации, по итогам которого россиянин стал квалифаером, а немец попал в основу как лаки-лузер после серии снятий. Что получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (м). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 17:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Мадрид (м). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 21:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

И уже известен первый сегодняшний результат — американки Кори Гауфф и Джессика Пегула победили украино-румынский дуэт Костюк/Русе — 7:5, 7:6 и стали первыми финалистками парного разряда.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 14:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 5  
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
16:02 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Вот как выглядит расписание на пятницу, когда состоятся два полуфинала у мужчин в одиночном разряде и два полуфинала у женщин в парном. Из россиян выступит только Аслан Карацев. Матчей осталось так мало, что они умещаются на одной центральной арене имени Маноло Сантаны. И даже если пойдёт дождь, это не помешает ходу турнира, поскольку на этом корте есть раздвижная крыша.

Расписание пятницы:
Стадион Маноло Сантаны
14:00. Гауфф/Пегула — Костюк/Русе
Не ранее 17:00. Алькарас — Чорич
Не ранее 21:00. Штруфф — Карацев
Не ранее 22:00. Азаренко/Хаддад-Майя — Фернандес/Таунсенд
15:57 Даниил Сальников

Итоги матчей вчерашнего дня с расписанием событий на сегодня читайте в нашем обзорном материале.

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Хронологию вчерашних событий на турнире в Мадриде читайте в нашем лайве дня.

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