Алькарас бьётся с Чоричем за финал Мадрида! А Карацев ждёт своего матча. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В пятницу у женщин будет выходной, а у мужчин двумя матчами завершится полуфинальная стадия. На центральном корте имени Маноло Сантаны сначала сразятся прошлогодний чемпион Карлос Алькарас (1) с хорватом Борной Чоричем (17), а затем последний представитель России в одиночном разряде Аслан Карацев с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Любопытно, что это будет вторая встреча Карацева и Штруффа в рамках турнира. Они уже играли в финале квалификации, по итогам которого россиянин стал квалифаером, а немец попал в основу как лаки-лузер после серии снятий. Что получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
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И уже известен первый сегодняшний результат — американки Кори Гауфф и Джессика Пегула победили украино-румынский дуэт Костюк/Русе — 7:5, 7:6 и стали первыми финалистками парного разряда.
Расписание пятницы
Вот как выглядит расписание на пятницу, когда состоятся два полуфинала у мужчин в одиночном разряде и два полуфинала у женщин в парном. Из россиян выступит только Аслан Карацев. Матчей осталось так мало, что они умещаются на одной центральной арене имени Маноло Сантаны. И даже если пойдёт дождь, это не помешает ходу турнира, поскольку на этом корте есть раздвижная крыша.
Стадион Маноло Сантаны
14:00. Гауфф/Пегула — Костюк/Русе
Не ранее 17:00. Алькарас — Чорич
Не ранее 21:00. Штруфф — Карацев
Не ранее 22:00. Азаренко/Хаддад-Майя — Фернандес/Таунсенд
Итоги матчей вчерашнего дня с расписанием событий на сегодня читайте в нашем обзорном материале.
Хронологию вчерашних событий на турнире в Мадриде читайте в нашем лайве дня.
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