Рублёв и Хачанов бьются в Мадриде за 1-й парный титул! Соболенко и Свёнтек готовятся. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В субботу у мужчин в одиночном разряде выходной, зато разыгрывается финал парного разряда, в котором выступают россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Эти парни вместе добрались до финала «Мастерсов» 3-й раз. Их предыдущие две попытки завершились поражениями – в Майами-2018 и Париже-2020. Чем завершится их 3-я попытка в Мадриде-2023? Также в этот день определится чемпионка в женском одиночном разряде. До решающего матча добрались первые две ракетки мира – Ига Свёнтек и Арина Соболенко. Счёт личных встреч у них был 5-2 в пользу польской теннисистки. Что получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
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Рублёв и Хачанов начинают
И начинается первый сегодняшний финал — в мужском парном разряде. Следить за его ходом можно в нашем онлайн-табло.
Об итогах вчерашнего дня с расписанием матчей на субботу читайте в нашем материале.
О том, как накануне развивался игровой день, читайте в нашем лайве.
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