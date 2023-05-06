«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Суббота — пора финалов, среди участников есть и россияне. Все подробности — в трансляции.

Рублёв и Хачанов бьются в Мадриде за 1-й парный титул! Соболенко и Свёнтек готовятся. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В субботу у мужчин в одиночном разряде выходной, зато разыгрывается финал парного разряда, в котором выступают россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Эти парни вместе добрались до финала «Мастерсов» 3-й раз. Их предыдущие две попытки завершились поражениями – в Майами-2018 и Париже-2020. Чем завершится их 3-я попытка в Мадриде-2023? Также в этот день определится чемпионка в женском одиночном разряде. До решающего матча добрались первые две ракетки мира – Ига Свёнтек и Арина Соболенко. Счёт личных встреч у них был 5-2 в пользу польской теннисистки. Что получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!