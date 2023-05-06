Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Рублёв, Хачанов, Свёнтек, Соболенко: онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023, результаты, сетка, где смотреть

Рублёв и Хачанов бьются в Мадриде за 1-й парный титул! Соболенко и Свёнтек готовятся. LIVE
Даниил Сальников
Рублёв, Хачанов, Свёнтек, Соболенко: онлайн
Аудио-версия:
Комментарии
«Мастерс» в Испании идёт полным ходом! Суббота — пора финалов, среди участников есть и россияне. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В субботу у мужчин в одиночном разряде выходной, зато разыгрывается финал парного разряда, в котором выступают россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Эти парни вместе добрались до финала «Мастерсов» 3-й раз. Их предыдущие две попытки завершились поражениями – в Майами-2018 и Париже-2020. Чем завершится их 3-я попытка в Мадриде-2023? Также в этот день определится чемпионка в женском одиночном разряде. До решающего матча добрались первые две ракетки мира – Ига Свёнтек и Арина Соболенко. Счёт личных встреч у них был 5-2 в пользу польской теннисистки. Что получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

WTA-1000. Мадрид. Сетка
ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка. Парный разряд
Мадрид — парный разряд (м). Финал
06 мая 2023, суббота. 16:40 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Мадрид (ж). Финал
06 мая 2023, суббота. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Рублёв и Хачанов начинают
Live Даниил Сальников

Рублёв и Хачанов начинают

И начинается первый сегодняшний финал — в мужском парном разряде. Следить за его ходом можно в нашем онлайн-табло.

Мадрид — парный разряд (м). Финал
06 мая 2023, суббота. 16:40 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
16:32 Даниил Сальников

Об итогах вчерашнего дня с расписанием матчей на субботу читайте в нашем материале.

Материалы по теме
Хачанов и Рублёв сразятся в своём 3-м парном финале «Мастерса». Расписание и сетки Мадрида
Хачанов и Рублёв сразятся в своём 3-м парном финале «Мастерса». Расписание и сетки Мадрида
16:30 Даниил Сальников

О том, как накануне развивался игровой день, читайте в нашем лайве.

Материалы по теме
Карацев не дошёл до Алькараса! В финале Мадрида испанец сразится с немецким лаки-лузером
Live
Карацев не дошёл до Алькараса! В финале Мадрида испанец сразится с немецким лаки-лузером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023