«Старалась преодолеть это». Русская американка поставила теннис на паузу из-за «выгорания»

Тема психологического здоровья в теннисе всегда была важной. Однако зачастую о подобных историях не принято говорить, отчего атлеты переживают ещё больше. 21-летняя Аманда Анисимова приняла решение на время остановить выступления в WTA-туре из-за «выгорания». Отметим, что спортсменка так и не поделилась с общественностью, что же конкретно её беспокоит и в чём первопричины всех проблем.

Ненависть в мессенджерах и потеря отца

«Привет, ребята. Решила сделать пост, объясняющий, что происходит и какие у меня планы. С лета 2022 года я реально борюсь со своим психическим здоровьем и выгоранием. Находиться на теннисных турнирах стало невыносимо. На данный момент мой приоритет — психическое состояние и небольшой перерыв. Я старалась как могла, чтобы преодолеть это. Буду скучать по выступлениям на турнирах. Ценю вашу постоянную поддержку», — написала Анисимова в соцсетях.

Аманда является дочкой русских эмигрантов, в своё время переехавших в США. Анисимова никогда не считалась в туре топовым игроком (всего два титула WTA в одиночном разряде), однако в её карьере был ряд знаковых достижений и побед, в том числе на «Шлемах». В 2017 году она выиграла юниорский US Open, а уже спустя два года ещё совсем юная американка (на тот момент спортсменке было всего 17) сенсационно дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос». Уроженка Фрихолд Тауншипа стала самой молодой теннисисткой с 2006 года, добравшейся так далеко по сетке на мэйджорах. Примечательно, что в 1/4 финала парижского ТБШ американка в двух партиях «закрыла» бывшую чемпионку турнира, легендарную Симону Халеп. В прошлом году Аманда прошла в четвертьфинал «Шлема»: это случилось на Уимблдоне. Теннисные болельщики также помнят восхождение Анисимовой и на Australian Open: в Мельбурне она дважды играла в четвёртом раунде, а в 2022 году и вовсе выбила экс-победительницу первого «Шлема» сезона Наоми Осаку.

С чем связано нынешнее состояние американки? Всё началось ещё в 2019 году, когда Аманде пришлось пережить потерю отца незадолго до старта US Open. Константин Анисимов ушёл из жизни от сердечного приступа в возрасте 52 лет. Для спортсменки её отец был не только просто близким родственником, но и давним тренером. В связи с утратой юной теннисистке даже пришлось сняться с престижного мэйджора.

«Очевидно, что это самое трудное, что мне пришлось пережить, и самое тяжёлое, что когда-либо случалось со мной, и я на самом деле ни с кем об этом не говорю. Единственное, что мне помогло, — это просто игра в теннис и пребывание на корте. Это то, что делает меня счастливой, и я знаю, что это сделало бы счастливым и его, так что как-то так», — говорила Анисимова в 2020 году в интервью New York Times.

Ещё одной причиной, с которой потенциально связано нынешнее состояние спортсменки – это критика от пользователей соцсетей. С этим моментом теннисистка столкнулась недавно. Нынешней весной 21-летняя спортсменка выложила на своей странице селфи, после чего получила следующее сообщение от одного из подписчиков: «Самое неспортивное тело на свете! Узкие плечи и гигантская грудь». Анисимова призналась, что получает множество сообщений подобного характера от пользователей и искренне не понимает, почему они так зациклены на ней.

«Я не знаю, что и думать. Это количество людей, которые каждый день комментируют моё тело в социальных сетях… никогда не пойму, как работает гиперфиксация. Наслаждайтесь своей жизнью, а я пойду наслаждаться своей. Всем спасибо», — написала Анисимова.

Аманда Анисимова Фото: Shaun Botterill/Getty Images

К слову, о теле. Фигура Елены Остапенко была важной темой для некоторых на старте Открытого чемпионата Австралии – 2023. «Да ладно тебе. Давайте будем честны. Остапенко сильно прибавила в весе. Она выглядит ужасно», — это был комментарий из соцсетей, в котором читались вполне оскорбительные нотки. Но по иронии судьбы Елена в итоге дошла до 1/4 финала в Австралии и играет сейчас в свой лучший теннис за последние годы.

Истории других теннисисток

«Не знаю, позволено ли мне это говорить, но я наконец-то начала разговаривать с психотерапевтом после Индиан-Уэллса. Это произошло всего через год после «Ролан Гаррос»… Я понимаю, насколько это полезно. Рада, что вокруг меня есть люди, которые посоветовали мне двигаться в этом направлении». Это было заявление, сделанное экс-лидером рейтинга WTA Наоми Осакой после того, как её подвергли критике в Индиан-Уэллсе в 2022 году. Знаменитая японка до сих пор является одним из ярчайших примеров проблемы психологического здоровья в теннисе. За последние два сезона четырёхкратная чемпионка ТБШ много рыдала и обвиняла представителей СМИ в давлении. Наоми даже приходилось сниматься с турниров. В 2021 году японка и вовсе решила сделать перерыв в профессиональной карьере, так как депрессия и тревога продолжали беспокоить её.

«Я чувствовала, что это было необходимо, но в тот момент мне было немного стыдно, потому что спортсмен должен оставаться сильным и преодолевать все препятствия, но я поняла, что лучше перезагрузиться и настроить чувства, которые у меня были на тот момент, таким образом, чтобы вернуться сильнее. Я не жалею о своём решении, потому что многому научилась за это время», — сказала Осака на вечернем шоу со Стивеном Кольбером.

Наоми Осака Фото: Kiyoshi Ota/Getty Images

Стоит отметить, что Наоми не была уверена, как мир отреагирует на её визит к психотерапевту. Можно сделать вывод о том, что этот факт подчёркивает недостаток в обсуждении психического здоровья в спорте. Если Наоми чувствовала себя именно так, то как тогда чувствуют себя игроки, которые не входят в топ-100? Вопросы, на которые знают ответы лишь сами теннисисты.

В целом обращение за помощью психотерапевтов и тренеров по психическому развитию в данное время становится всё более распространённым в теннисе. Долгое время работа со специалистами подобного направления вызывала недопонимание со стороны общественности. Не только в спорте, но и для обычных людей. Однако сейчас всё больше и больше представителей женского тура открыто говорят об использовании психолога. Дарья Касаткина – одна из них.

«Очень трудно с этим справиться и найти ответы самой. Поэтому полезно, когда профессионал показывает, что в туре может принести тебе удовольствие. Мы много над чем работаем. Говорим о спорте, о жизни, о ситуации в моей стране, потому что я очень переживаю на эту тему и это влияет на моё психологическое здоровье. Это тяжело», – приводит слова россиянки официальный сайт WTA.

Дарья Касаткина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Мы часто думаем о великих спортсменах, в том числе о теннисистах, как о супергероях. Каждый день они делают вещи, которые кажутся невозможными. Но слишком легко забыть, что у них тоже есть свои проблемы, которые, безусловно, заслуживают внимания. Постоянные перелёты и путешествия, ежедневные тренировочные занятия по семь часов на корте, отсутствие свободной жизни – всё это сказывается на психоэмоциональном состоянии спортсменов. Возможно, сейчас пришло время об этом задуматься.