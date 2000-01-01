Медведеву есть с кого брать пример. Как Шарапова ненавидела, а затем покорила грунт

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Как Мария Шарапова стала примером для Медведева
Как Мария Шарапова стала примером для Медведева
Пятикратная чемпионка ТБШ далеко не всегда успешно выступала на самом медленном покрытии. Но потом исправилась.
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Грунт — самое нелюбимое покрытие Даниила Медведева. Для сравнения, на харде у него 18 титулов, а на грунте — ни одного.
Грунт — самое нелюбимое покрытие Даниила Медведева. Для сравнения, на харде у него 18 титулов, а на грунте — ни одного.
Впрочем, есть пример, который должен вдохновить Медведева. Пятикратная чемпионка ТБШ Мария Шарапова тоже долгое время не побеждала на грунте.
Впрочем, есть пример, который должен вдохновить Медведева. Пятикратная чемпионка ТБШ Мария Шарапова тоже долгое время не побеждала на грунте.
«Как корова на льду»
«Как корова на льду»
В 2007 году Шарапова признавалась, что на грунте чувствует себя «как корова на льду». На тот момент у Марии уже было два титула ТБШ: Уимблдон-2004 (трава) и US Open — 2006 (хард).
Первый титул на грунте Шарапова завоевала только в 2008-м. А весной-летом 2012-го случился настоящий прорыв: Мария взяла Штутгарт, Рим и, как вишенка на торте, «Ролан Гаррос»!
Первый титул на грунте Шарапова завоевала только в 2008-м. А весной-летом 2012-го случился настоящий прорыв: Мария взяла Штутгарт, Рим и, как вишенка на торте, «Ролан Гаррос»!
Две суперсерии
Две суперсерии
Более того, в 2013–2014 годах в карьере спортсменки был период, когда она доходила только до грунтовых финалов — шесть раз. И завоевала четыре титула!
В тот же период была у Марии ещё более замечательная серия. Она три года не проигрывала на грунте никому, кроме Серены Уильямс.
В тот же период была у Марии ещё более замечательная серия. Она три года не проигрывала на грунте никому, кроме Серены Уильямс.
А ещё Шарапова — лидер по проценту побед на грунте за период с 2011 по 2020 год (не менее 100 игр). Показатель Марии — 85,32%.
А ещё Шарапова — лидер по проценту побед на грунте за период с 2011 по 2020 год (не менее 100 игр). Показатель Марии — 85,32%.
Всего же у Шараповой 11 грунтовых титулов (на харде, правда, 20). И символично, что только «Ролан Гаррос» она выигрывала дважды, в то время как остальные ТБШ — по разу.
Всего же у Шараповой 11 грунтовых титулов (на харде, правда, 20). И символично, что только «Ролан Гаррос» она выигрывала дважды, в то время как остальные ТБШ — по разу.
Медведеву есть с кого брать пример. Как Шарапова ненавидела, а затем покорила грунт
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