Как Мария Шарапова стала примером для Медведева
Пятикратная чемпионка ТБШ далеко не всегда успешно выступала на самом медленном покрытии. Но потом исправилась.
Грунт — самое нелюбимое покрытие Даниила Медведева. Для сравнения, на харде у него 18 титулов, а на грунте — ни одного.
Впрочем, есть пример, который должен вдохновить Медведева. Пятикратная чемпионка ТБШ Мария Шарапова тоже долгое время не побеждала на грунте.
«Как корова на льду»
В 2007 году Шарапова признавалась, что на грунте чувствует себя «как корова на льду». На тот момент у Марии уже было два титула ТБШ: Уимблдон-2004 (трава) и US Open — 2006 (хард).
Первый титул на грунте Шарапова завоевала только в 2008-м. А весной-летом 2012-го случился настоящий прорыв: Мария взяла Штутгарт, Рим и, как вишенка на торте, «Ролан Гаррос»!
Две суперсерии
Более того, в 2013–2014 годах в карьере спортсменки был период, когда она доходила только до грунтовых финалов — шесть раз. И завоевала четыре титула!
В тот же период была у Марии ещё более замечательная серия. Она три года не проигрывала на грунте никому, кроме Серены Уильямс.
А ещё Шарапова — лидер по проценту побед на грунте за период с 2011 по 2020 год (не менее 100 игр). Показатель Марии — 85,32%.
Всего же у Шараповой 11 грунтовых титулов (на харде, правда, 20). И символично, что только «Ролан Гаррос» она выигрывала дважды, в то время как остальные ТБШ — по разу.
Медведеву есть с кого брать пример. Как Шарапова ненавидела, а затем покорила грунт
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