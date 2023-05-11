7 важных матчей пятницы: Джокович идёт защищать титул в Риме и старт ЧМ-2023 по хоккею

Расписание на 12 мая: Павлюченкова против первой ракетки мира, новая битва за бронзу в баскетболе и шанс для «Лацио» на тройку.

Все события 12 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ – плей-офф, полуфинал — Восток, пятый матч

Интрига: станет ли «Каролина» первым полуфиналистом Кубка Стэнли?

Со статистической точки зрения серия «Каролины» и «Нью-Джерси» получается крайне незаурядной. Во всех четырёх предыдущих матчах побеждающая команда стабильно забрасывала не менее пяти шайб, а третья игра завершилась с умопомрачительными 8:4 в пользу «Дэвилз». Теперь «Нью-Джерси» стоит на грани вылета из плей-офф, и победа – любая, хоть какая-нибудь – необходима команде любой ценой.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

🏀 2:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», НБА — плей-офф, полуфинал Восточной конференции, шестой матч

Интрига: «Филадельфия» — будущий участник финала Востока?

Подопечные Дока Риверса неожиданно забрали прошлый матч на домашнем паркете «Бостона» и уехали к себе домой со счётом 3-2 в серии. Дело осталось за малым — выигрывать перед своей публикой и выходить в финальный этап Восточной конференции. Джеймс Харден, на счету которого в среднем 22,3 очка, 8,3 передачи и 6,1 подбора, в полном порядке. Что может предложить действующий MVP в лице Джоэла Эмбиида?

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» Фото: Maddie Meyer/Getty Images

🎾 14:00: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анастастия Павлюченкова (Россия, SR), WTA-1000, Рим — второй круг

Интрига: удастся ли россиянке выйти на победный график-2021?

Анастасия Павлюченкова в 2021 году показала пока свой наивысший результат на «Шлемах» — дошла до финала «Ролан Гаррос». Потом было золото пекинской Олимпиады в миксте, а вот в 2022-м россиянка почти весь сезон промучилась с травмами. И вот сейчас Анастасия пытается вернуться на былой уровень, а матч с первой ракеткой мира и двукратной чемпионкой «Ролан Гаррос» Игой Свёнтек – наилучший вариант проверки своей готовности перед главным грунтовым турниром.

Анастастия Павлюченкова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 20:00: Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина), ATP Masters 1000, Рим — второй круг

Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: что покажет лидер мирового рейтинга после снятия c Мадрида?

Новак Джокович – действующий чемпион Рима, а вот нынешний грунтовый сезон пока проводит со скрипом. В Монте-Карло серб проиграл уже во втором матче Музетти, в Баня-Луке – Лайовичу, а с «Мастерса» в Мадриде и вовсе снялся. Что покажет на этот раз Джокович, во многом будет зависеть от поединка с Этчеверри. Аргентинец умеет играть на грунте и своего никому не отдаст. Удастся ли 22-кратному чемпиону ТБШ наконец-то получить полноценную игровую практику перед «Ролан Гаррос» или же череда его неудач продолжится?

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏒 16:20: Финляндия — США, ЧМ-2023, Группа А

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: способна ли молодая команда из Америки на сюрпризы?

В Риге и Тампере стартует чемпионат мира по хоккею. Финны – хозяева турнира и действующие победители – начнут защиту титула матчем со сборной США. Американцы привезли в Европу во многом экспериментальный состав: треть команды в прошедшем сезоне выступала в молодёжной NCAA. На бумаге финны выглядят более грозно, но как будет в реальности?

Сборная США Фото: Christian Kolbert/Getty Images

🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ — плей-офф, серия за третье место, четвёртый матч

Интрига: сможет ли ЦСКА повторить успех прошлой встречи?

ЦСКА вернул себе преимущество своей площадки, сломив сопротивление «Зенита» в третьем матче. Парням Хави Паскуаля пришлось очень непросто. Особенно во второй половине, за которую петербуржцы набрали всего 20 (!) очков. Но это серия плей-офф, и четвёртый матч снова начнётся со счёта 0:0.

«Зенит» — ЦСКА Фото: Эка Дерягина (БК «Зенит»)

⚽️ 21:45: «Лацио» — «Лечче», Серия А, 35-й тур

Интрига: испортит ли аутсайдер поход «Лацио» за медалями?

В зоне еврокубков Серии А жара: на пять позиций претендуют шесть клубов, и плотность невероятная. «Лацио» был в числе основных претендентов на серебро, но поражение от «Милана» в прошлом туре и временное возвращение «Ювентусу» 15 очков спутали все карты. Хотя за четыре тура до конца у парней Маурицио Сарри отличные шансы на медали в принципе. «Лечче» и «Кремонезе» дома, «Удинезе» и «Эмполи» на выезде – звучит как 12 очков. Интересно, что у «Юве» те же соперники, только вместо «Лечче» – «Милан». В общем, билет в ЛЧ у «Лацио» будет, а вот какая медаль на шее – пока вопрос.

Всё это, правда, мало интересно «Лечче», там проблемы более приземлённые. Жёлто-красные в четырёх очках от зоны вылета, и вряд ли им хочется нервничать в следующих турах. Тем более «Лечче» уже побеждал «Лацио» в этом сезоне, уверенно переиграв римлян дома в 16-м туре – 2:1.