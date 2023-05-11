«В каком веке они живут?» Организаторы турнира в Мадриде вляпались в сексистский скандал

Только что завершился Открытый чемпионат Мадрида по теннису. Победу в мужском одиночном разряде праздновал любимец местной публики Карлос Алькарас. Среди представительниц прекрасного пола сильнее всех оказалась белоруска Арина Соболенко. Соотечественница чемпионки Australian Open – 2023 Виктория Азаренко вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей выиграли титул в женском парном разряде, в то время как Карен Хачанов и Андрей Рублёв завоевали главный трофей среди мужских пар. При этом испанский «тысячник» был омрачён рядом скандалов, а главный из них случился на церемонии награждения финала женских тандемов: финалисткам и победительницам турнира просто не дали сказать ни слова.

Отказ от традиционных речей на женском парном финале

Напомним, 7 мая американский дуэт Джессика Пегула и Кори Гауфф уступили в финале женского парного разряда Виктории Азаренко и Беатрис Хаддад-Майе. Матч завершился победой белорусско-бразильского тандема, однако, к удивлению многих, никому из игроков не разрешили обратиться к зрителям, хотя с финалистами мужского парного разряда дело обстояло совсем иначе.

Сексистские скандалы на турнире в Мадриде Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Одна из участниц этого финала Джессика Пегула незамедлительно отреагировала на эту ситуацию.

«В каком веке они живут? Что заставило организаторов турнира принять такое решение? Они подумали и решили: «Вау, это отличное решение, против которого точно никто не выступит». Я впервые с таким сталкиваюсь. Это действительно разочаровало меня. Мы были расстроены из-за поражения, но невозможность высказаться на церемонии награждения нас добила», — приводит слова Пегулы The Independent.

Напарница Джессики Кори Гауфф также резко высказалась в адрес организаторов престижных испанских соревнований. «Нужно принимать критику, слушать спортсменов. Я верю, что это не была намеренная дискриминация, хотя мужчины смогли высказаться. Просто со стороны всё так и выглядит. Нужно принимать во внимание и такую точку зрения», — заявила Гауфф.

Стоит отметить, что представители WTA были проинформированы о решении запретить игрокам выходить к микрофону только в середине парного финала, не имея возможности предупредить теннисисток заранее. Их смущение было заметно, когда Гауфф, Пегула, Азаренко и Хаддад-Майя обменивались не самыми довольными выражениями лиц, стоя на сцене. Игроки старались улыбаться и держали свои трофеи перед собравшимися фотографами, однако микрофона на церемонии награждения даже не было видно. При этом спортсменки и после неприятного инцидента написали тёплые слова в адрес своей команды и фанатов, поблагодарив их за поддержку.

Коллеги Кори, Джессики, Виктории и Беатрис по спортивному цеху не остались в стороне от этой ситуации. В преддверии «тысячника» в Риме седьмая ракетка мира Онс Жабер сказала следующее. «Не знаю, что произошло в Мадриде, но надеюсь, это не повторится. Недопустимо, чтобы победители не имели возможности высказаться. Я не хочу ни с кем ругаться, но думаю, что к нам, спортсменкам, нужно относиться чуть лучше, быть справедливее. В Мадриде, как и на других турнирах, этого не произошло», — приводит слова Жабер Internazionali BNL d'Italia.

Онс Жабер Фото: Robert Prange/Getty Images

Сексистские наряды для болгёрлз

Организаторы соревнований в Мадриде подверглись резкой критике ещё и за то, что они решили одеть девушек, подающих мячи на центральном корте турнира, в укороченные топы и короткие юбки. После негативной реакции юбки были заменены на длинные шорты перед финалом мужского одиночного разряда в воскресенье, однако укороченные топы остались, как и прежде.

Пилар Кальво, представитель Ассоциации женщин в профессиональном спорте, отметила следующее: «Это феминизированный способ отношения к девушкам по сравнению с парнями, которые так не одеваются. В конце концов, это форма сексистского насилия, которая настолько широко распространена, потому что люди даже не замечают её», — сказала Кальво в интервью испанскому изданию Público.

Критике подвергся в первую очередь директор турнира в Мадриде Фелисьяно Лопес. 41-летний уроженец Толедо (кстати, всё ещё продолжающий карьеру) на протяжении долгого времени считается одним из главных донжуанов в современном теннисе. Руководителя «тысячника» обвиняют в том, что он не удосужился увидеть печальный опыт проведения молодёжного Итогового турнира. Всего шесть лет назад аналогичный спор развернулся в ходе жеребьёвки финала АТР Next Gen Finals в Милане (для игроков в возрасте от 18 до 21 года), в которой теннисисты выбирали понравившуюся модель на подиуме, чтобы узнать о своей группе на турнире. Организаторов соревнований ругала Джуди Маррей (мама трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея), а впоследствии ATP извинилась перед общественностью.

Скандалы с разными тортами

Организаторы турниров WTA-1000 и «Мастерс» в Мадриде (Испания) получили серьёзную критику со стороны как игроков, так и общественности и за разные размеры праздничных тортов, которые они преподнесли вторым ракеткам мира Арине Соболенко и Карлосу Алькарасу. Напомним, Соболенко и Алькарас праздновали дни рождения 5 мая. Белоруске исполнилось 25 лет, а испанцу – 20. Чемпиону US Open – 2022 вручали торт прямо на корте, сразу после победы в матче.

В социальных сетях уже набрало популярность фотосравнение тортов для двух теннисистов. На кадрах заметно, что торт Соболенко гораздо меньше, чем у Алькараса. «Разница в размере тортов поражает», — подписал снимок один из пользователей.

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Сексистские скандалы на турнире в Мадриде Фото: Соцсети WTA-1000

Эти примеры неравенства характерны не только для Мадрида. Для вида спорта, призванного лидировать на фронте гендерного равенства, теннис находит способ регулярно пренебрегать своими звёздами из WTA-тура в течение длительного сезона.

Расписание – один из повторяющихся примеров. В прошлом сезоне на «Ролан Гаррос» только на одной из десяти ночных сессий состоялся женский матч, а Билли Джин Кинг заявила, что к игрокам женского пола относятся как к «гражданам второго сорта».

На Открытом чемпионате Мадрида в 2022 году женский финал был буквально зажат между двумя мужскими полуфиналами. Эту ситуацию можно сравнить с длительным рекламным перерывом между двумя полнометражными фильмами. Финалистки женского турнира были вынуждены с нетерпением ждать кульминации эпопеи между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, которая растянулась на 3,5 часа, и только затем выйти на корт. Однако большая часть зрителей покинула свои места, чтобы заказать прохладительные напитки. «Честно говоря, мне казалось, что женским матчам на этом турнире не придавалось такого большого значения. Я бы хотела, чтобы они признали эту ошибку и уважали нас ещё больше», – сказала Онс Жабер после своей прошлогодней победы в испанской столице.

Турнир в Мадриде-2023 был больше, чем ситуации с тортом или с отсутствием речей представительниц прекрасного пола в финале тандемов. Организаторы продемонстрировали неуважение к женскому теннису – к тем, кто имеет право делить равный кусок пирога в мире этого вида спорта. А вот извинения от боссов престижных соревнований участницам парного финала у девушек последовали лишь спустя четыре дня после неприятного случая. Не слишком ли поздно для вопиющего инцидента? Каждый должен решить это сам.