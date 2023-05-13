Медведев всё никак не победит в Риме — дождь не дал сыграть. Расписание, расклады, сетки

В субботу, 13 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, у мужчин проходили заключительные матчи второго круга, а у женщин начался третий круг. В мужской сетке должен был вступить в борьбу третья ракетка мира, но его матчу, как и многим другим, помешал дождь. Теперь обо всём по порядку.

Итоги пятого дня. 13 мая, суббота

В Риме под занавес дня окончательно установилась ненастная погода, и поэтому в мужской сетке удалось полностью провести лишь 8 матчей из 16 запланированных. Первым «отстрелялся» Андрей Рублёв (6), которому противостоял словак Алекс Молчан, занимающий 59-е место в рейтинге ATP. Рублёв одержал победу на классе, сделав по брейку в каждом из сетов и не позволив сопернику ответить тем же, — 6:3, 6:4. В третьем круге россиянин сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (27), который в своём матче второго круга обыграл аргентинца Гидо Пелью (SR) — 6:0, 7:6.

А вот Даниилу Медведеву не повезло с расписанием. Его матч с финном Эмилем Руусувуори, который изначально планировался на 17:00, но потом постоянно сдвигался по времени, так и не состоялся. Таким образом, свою первую победу на «Мастерсе» в Риме россиянин попробует одержать уже завтра, 14 мая. В предыдущие три захода Даниил потерпел здесь три поражения: в 2018 и 2019 годах он выбывал в первом круге, в 2021-м, будучи сеяным, — во втором.

Рим-2023: сетки, результаты Фото: Internazionali BNL d'Italia

Из прочих матчей выделим победу второй ракетки мира Карлоса Алькараса над соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом — 6:4, 6:1. Выйдя на корт, Алькарас гарантировал себе возвращение на первое место в рейтинге ATP. Официально 20-летний испанец вновь станет первой ракеткой мира 22 мая, то есть после «Мастерса» в Риме. Он отберёт первую строчку у 22-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича.

Мужчины. Второй круг

Рублёв (Россия, 6) — Молчан (Словакия) — 6:3, 6:4

Алькарас (Испания, 2) — Рамос-Виньолас (Испания) — 6:4, 6:1

Представительницам прекрасного пола повезло чуть больше. В женской сетке закончились шесть матчей третьего круга из восьми запланированных. На турнире состоялось российское дерби: Вероника Кудерметова (11) играла с Анастасией Потаповой (23). Более опытная Кудерметова оказалась сильнее — 7:5, 3:6, 6:1. В четвёртом круге Вероника сыграет с победительницей противостояния Кори Гауфф (США, 6) — Мари Боузкова (Чехия, 27).

Не обошлось в этот день и без сенсации: колумбийская квалифаер Мария-Камила Осорио-Серрано обыграла пятую сеяную Каролин Гарсию — 6:4, 6:4. Также отметим победу украинки Ангелины Калининой (30), которая оказалась сильнее чемпионки Australian Open — 2020 Софьи Кенин — 6:4, 6:2. Напомним, именно Кенин ранее выбила Арину Соболенко (2).

Женщины. Третий круг

Осорио-Серрано (Колумбия, Q) — Гарсия (Франция, 5) — 6:4, 6:4

Калинина (Украина, 30) — Кенин (США, SR) — 6:4, 6:2

Кудерметова (Россия, 11) — Потапова (Россия, 23) — 7:5, 3:6, 6:1

Подытожим. Медведев свой первый матч на турнире проведёт завтра (если опять-таки не вмешается погода), однако на момент публикации статьи неизвестно, когда именно начнётся его игра — организаторам придётся изрядно поломать голову при составлении расписания дня. А вообще получается забавно: сегодня успели завершиться шесть матчей третьего круга у женщин, а значит, шесть теннисисток уже пробились в четвёртый круг. Это Мария-Камила Осорио-Серрано, Ангелина Калинина, Беатрис Хаддад-Майя, Сиюй Ван, Вероника Кудерметова и Чжэн Циньвэнь. При этом пятеро теннисистов в мужской сетке до сих пор не начали свои стартовые поединки — это Даниил Медведев, Тейлор Фритц, Лоренцо Музетти, Роберто Баутиста-Агут и Александр Зверев. Но ничего не поделаешь, погодой ещё не научились управлять.

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».