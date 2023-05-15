Медведев упустил сет, но потом сотворил невероятный камбэк! Он уже в 1/8 финала Рима

В понедельник, 15 мая, на супертурнире в Риме проходят заключительные матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. В одной из встреч принял участие третья ракетка мира Даниил Медведев, которому противостоял испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес, получивший 31-й номер посева. До очной встречи Медведев и Сапата-Миральес провели по одному матчу на турнире: россиянин во втором круге обыграл финна Эмиля Руусувуори (6:4, 6:2), а испанец оказался сильнее австралийца Джэйсона Каблера (6:4, 6:1). Для Даниила эта победа стала первой в карьере на «Мастерсе» в Риме. В прежние годы он трижды играл в основной сетке — и во всех трёх матчах терпел поражения.

Ранее Медведев и Сапата-Миральес никогда не играли друг с другом. Поэтому россиянин не мог знать наверняка, чего ожидать от испанца, который, по идее, как и все его соотечественники, должен неплохо выступать на грунте. Ещё одним важным фактором было то, что Даниил свой матч второго круга проводил в воскресенье, а Бернабе — ещё в субботу. А всё потому, что в субботу в расписание турнира вмешалась погода. И матч Медведева из-за дождя пришлось проводить на день позже. Поэтому у Сапата-Миральеса было больше времени на подготовку, на то, чтобы изучить соперника, чтобы просто отдохнуть, в конце концов.

Выиграв наконец матч в Риме, Медведев после выхода в третий круг не скрывал, что доволен результатом. «Безусловно, есть небольшое облегчение. Если вспоминать все матчи, которые я проиграл здесь, то они были другими. Сегодня я чувствовал, что должен был выиграть. Всякий раз, приезжая на любой турнир, знаю, что могу сыграть хорошо. Поэтому я рад, что наконец одержал победу здесь, в Риме.

Конечно, хочу выиграть как можно больше матчей. Знаю, что на грунте мне может быть немного сложнее. Но, по правде говоря, в этом году я показываю действительно хорошую игру. В этом сезоне я проигрывал отличным теннисистам, которые просто играли лучше меня, так что тут нечего добавить. Стараюсь изо всех сил и показываю хороший теннис. Я уже победил многих сильных соперников. Я прекрасно себя чувствую и буду стараться и дальше показывать свой лучший теннис до конца грунтового сезона», — приводит его слова пресс-служба ATP.

А президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев применительно к Медведеву призвал относиться к текущему «Мастерсу» как к подготовке к «Ролан Гаррос», который пройдёт в конце мая — начале июня. «Медведев играет абсолютно нормально для себя, для его личного опыта на грунте хороший матч провёл. Задача — наигрываться, набирать технико-тактические варианты игры перед Открытым чемпионатом Франции, набирать опыт. Практики у Дани такой на земле, как на харде, нет. Этот пробел надо восполнять», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В первом сете ход событий контролировал Сапата-Миральес. Он первым смог добиться брейка, и после четвёртого гейма счёт стал 3:1 в его пользу. В пятом гейме Медведев упустил брейк-пойнт, а в шестом ещё раз отдал свою подачу — так счёт стал 5:1 в пользу его соперника. Один брейк россиянин отыграл, а потом под ноль взял гейм на своей подаче, сократив тем самым отставание до 3:5. Однако затем Сапата-Миральес подал на сет, использовав первый же сетбол, — 6:3.

Вторую партию Медведев провёл куда увереннее. Во втором гейме россиянин взял чужую подачу, а в третьем спас целых четыре брейк-пойнта, после чего повёл 3:0. Следом Сапата-Миральес всё же взял гейм на подаче, однако в дальнейшем Даниил не давал шансов сопернику. В шестом гейме он сделал второй брейк, после чего подал на сет, реализовав первый же сетбол, — 6:1.

В третьем, решающем сете первым на брейк-пойнты вышел Медведев. В пятом гейме россиянин был близок к тому, чтобы взять подачу соперника, однако упустил двойной брейк-пойнт, а затем ещё один. А вот в седьмом гейме Даниил со второй попытки реализовал двойной брейк-пойнт, после чего взял свою подачу, и счёт стал 5:3 в его пользу. Пребывая в гейме от победы, Медведев взял чужую подачу. Даниил получил тройной матчбол на приёме и с третьей попытки реализовал его — 3:6, 6:1, 6:3.

Вот так Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. В четвёртом круге он сыграет с победителем противостояния Джеффри-Джон Вулф (США) — Александр Зверев (Германия, 19). Ранее другой российский теннисист Андрей Рублёв (6) вышел в 1/8 финала. В своём матче третьего круга Рублёв обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (27) — 7:6, 6:3. В четвёртом раунде россиянин сыграет с немецким квалифаером Янником Ханфманом.

Кроме того, на турнире случилась громкая сенсация. Карлос Алькарас (2) в третьем круге в двух сетах проиграл венгру Фабиану Марожану, занимающему лишь 135-е место в рейтинге ATP.