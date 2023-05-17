Истерики и драма в Риме! Датский вундеркинд Руне снова выбил Джоковича из сетки «Мастерса»

В среду, 17 мая, на грунтовом супертурнире в Риме (Италия) проходят четвертьфиналы в мужском одиночном разряде. Программу игрового дня у представителей ATP-тура открывали первая ракетка мира Новак Джокович и 20-летний датчанин Хольгер Руне, который занимает седьмое место в мужской мировой табели о рангах. Появление этих теннисистов в топ-8 не стало неожиданностью, ведь оба игрока входят в первую десятку, пропускали стартовый круг и прошли достаточно удобных оппонентов на пути к очному противостоянию.

До четвертьфинала Джокович успел обыграть не самого статусного аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, болгарина Григора Димитрова, который крайне нестабилен в нынешнем сезоне, и британца Кэмерона Норри. Во всех этих матчах знаменитый серб позволил отдать своим соперникам лишь сет. Случилось это в матче с представителем Болгарии: Григор сумел забрать у Новака вторую партию. Руне на пути к поединку 1/4 финала римского «тысячника» одолел француза Артюра Фила, хозяина кортов Фабио Фоньини и австралийца Алексея Попырина. Лишь в игре с 23-летним уроженцем Сиднея Хольгер потерял сет.

На профессиональном уровне теннисисты уже успели сыграть дважды. В первом круге US Open – 2021 22-кратный чемпион ТБШ победил датчанина в четырёх сетах. Однако уже спустя год вундеркинду из Гентофте удалось взять реванш у своего более статусного соперника. Произошло это на «Мастерсе» в Берси. Эта победа, безусловно, является главной в карьере Хольгера, ведь благодаря ей он выиграл свой первый «тысячник» и побил сразу несколько рекордов.

В преддверии нового очного сражения Ноле даже забыл о том, что проводил не одну, а две очных встречи с Хольгером, а также хвалебно высказался о юном даровании тенниса. «Мы с ним играли всего один раз. Тренировались довольно много, но официальный матч всего один (на самом деле спортсмены играли дважды. — Прим. «Чемпионата»). Я проиграл ему в финале «Мастерса» в Париже в очень упорном и тяжёлом матче (а до того Новак Джокович одержал победу в 2021 году в первом круге US Open. — Прим. «Чемпионата»). Хотя он очень молод, я неплохо знаю его игру. Он уже несколько лет показывает отличный теннис в туре, особенно последние шесть-восемь месяцев. Закрепляется в качестве топ-игрока и сейчас заслуженно стоит в топ-10. Показывает качественную игру. Ещё он один из самых трудолюбивых в туре. Приятный парень. У нас хорошие отношения. Но на корте, конечно, мы оба хотим победить», — сказал именитый серб после встречи 1/8 финала с Кэмероном Норри.

Руне, в свою очередь, перед будущим матчем с одним из лучших теннисистов всех времён заявил, что ждёт настоящей битвы. «Честно говоря, я не думаю, что всё будет так уж по-другому (Хольгер сравнивал встречу в Риме с прошлым поединком с Джоковичем в Берси. — Прим. «Чемпионата»). Новак – универсальный игрок. Он тяжёлый соперник, независимо от покрытия. Он доказал это, шесть раз взяв титул в Риме (улыбается). Он сам говорит, что будет тяжело. Я должен быть на высоте. Нужно восстановиться и максимально подготовиться к завтрашнему дню. Я должен показать свой лучший теннис.

Отчётный поединок суперсерб начал с эйса. Казалось, вот оно, удачное начало партии и встречи в целом. Но не тут-то было! Следом Новак отдал четыре очка подряд, допустив при этом двойную ошибку уже на старте противостояния и позволив датскому чудо-мальчику с ходу сделать брейк. Уже в следующем гейме лидер мужского мирового рейтинга стал поддавливать Руне на приёме и в качестве награды заработал сразу два брейк-пойнта. Однако 20-летний уроженец Гентофте не стушевался, взял четыре очка подряд и закрепил лидерство в сете – 2:0. Затем оба игрока взяли геймы на своей подаче, но длительный период времени это, как оказалось, продолжаться не могло. Джокович позволил Хольгеру сделать очередной брейк в первой партии (на этот раз это произошло в её пятом гейме). Впоследствии датчанин забрал свою подачу под ноль, а поставить жирную точку в сете у него получилось уже в следующей гейме на собственной подаче – 6:2. За всю стартовую партию вундеркинд допустил лишь три (!) невынужденных ошибки, тогда как у первой ракетки их набралось целых 13.

Хольгер Руне Фото: Alex Pantling/Getty Images

Второй сет стартовал уже по другому сценарию. Игроки держали свою подачу до счёта 3-2. Примечательно, что уже после второго перехода в партии на корте появился физиотерапевт, которого вызвал Новак. Правда, никаких медикаментов серб не принимал, а лишь проконсультировался со специалистом, и игра продолжилась дальше.

Одним из определяющих моментов стал розыгрыш при счёте 2:3 (40:30) на подаче Руне. Он остановил мяч, летящий после удара уроженца Белграда, посчитав, что он ушёл в аут. Однако судья на вышке Мохамед Лайани был совсем другого мнения, посчитав, что мяч задел линию. Это обстоятельство, естественно, вывело 20-летнего датчанина из себя. Он отдал свою подачу, позволив Ноле первым оторваться от своего соперника вперёд сразу на два гейма – 4:2. Джокович, который за свою карьеру уже такими ситуациями наелся изрядно, забрал следом свою подачу и повёл в партии с комфортным счётом 5:2. Хольгер при этом всё ещё не мог смириться со спорным эпизодом, который случился в шестом гейме второго сета. Представитель Дании позвал супервайзера и сказал, что Лайани всегда судит против него (напомнив также и финал турнира ATP-500 в Базеле с Оже-Альяссимом. До этого Руне назвал судью посмешищем, заявляя, что из-за арбитров он всегда выглядит плохим парнем, а также потребовал, чтобы Мохамед уважал игроков. Стоит отметить, что через три гейма система Hawk-Eye показала зрителям аут (при этом система пока не является на 100% достоверной на грунте).

В дело тут же вмешались и теннисные хитрости: победитель Берси-2022 решил взять медицинский тайм-аут (скорее всего, чтобы сбить настрой соперника). Всё это происходило во время очередной смены сторон. Хольгер забрал свою подачу, а затем и вовсе сделал обратный брейк, подарив зрителям невероятно эффектный розыгрыш вместе с Новаком при счёте 5:3 (0-30). Этот ралли комментаторы Tennis TV уже успели назвать розыгрышем турнира. Но тут внезапно в ход встречи вмешался дождь, прервавший захватывающую битву между первым и седьмым сеяными соревнований при счёте 5:4 (0-30) на подаче чемпиона прошлогоднего парижского «тысячника». Игра возобновилась лишь спустя час. Представитель Big-3 забрал оставшиеся два очка в гейме и оформил итоговую победу в партии – 6:4.

При этом качели в этом противостоянии продолжились. Казалось бы, набравший ход Джокович уже не отпустит нить игры. Однако Новак с ходу отдал подачу, а также позволил оппоненту забрать и следующий гейм – 2:0 в пользу Руне. Неприятности для 22-кратного чемпиона мэйджоров не закончились. В одном из розыгрышей третьей партии всё тот же Мохамед Лайани снова стал центральным героем эпизода. Судья дал предупреждение сербу за затяжку времени во время его же подачи. Джокович после предупреждения предъявил марокканскому арбитру, что тот объявляет счёт в течение 20 секунд: «Что за дрампауза между объявлением счёта на итальянском, затем на английском. Просто объяви счёт». В итоге выяснение отношений с Лайани попросту не пошло на пользу Новаку. Ноле снова перестал контролировать ход матча, чем воспользовался игрок по другую сторону корта, забрав ещё два гейма, что позволило датчанину повести со счётом 4:0. Дальше оба теннисиста брали свою подачу, а Хольгеру просто оставалось довести начатое до конца, что он и сделал. 6:2, 4:6, 6:2 – с таким счётом Руне во второй раз в карьере обыграл своего статусного визави.

Стоит отметить, что благодаря сегодняшней победе над действующей первой ракеткой мира датчанин отметился интересным достижением. Не пустив Новака по сетке итальянского «тысячника» дальше, он уже автоматически лишил серба возможности пробраться в финал турнира, в котором либо сам Джокович, либо его конкурент из «Большой тройки» Рафаэль Надаль неизменно играли с 2004 года.

В полуфинале соперником юного вундеркинда будет победитель противостояния Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Серундуло (Аргентина).

Турнир в Риме завершится в воскресенье, 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».